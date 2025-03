Kolejny Mistrz Europy z 2012 roku zakończył karierę. Alvaro Negredo zdecydował się na ten krok w wieku 39 lat. Hiszpan odnosił spore sukcesy nie tylko w reprezentacji Hiszpanii, ale też m.in. w barwach Manchesteru City. Były już napastnik nie chce się rozstać definitywnie z futbolem, gdyż obecnie odbywa staż trenerski w drużynie Sevilla C – na poziomie hiszpańskiej piątej ligi.

Niespełniony talent

Alvaro Negredo oficjalnie zakończył piłkarską karierę. 39-letni napastnik ogłosił swoją decyzję na Instagramie, publikując nagranie z szatni, w którym symbolicznie zawiesza buty na kołku i mówi „Dziękuję za wszystko, futbolu”.

Negredo jest wychowankiem Rayo Vallecano, gdzie zadebiutował w pierwszej drużynie w 2004 roku, gdy klub występował jeszcze w drugiej lidze. Od początku uchodził za wielki talent i skutecznego snajpera – w sezonie 2006/07 zdobył 18 bramek w 40 meczach Segunda Division. Po udanym okresie w „Vallecas” trafił do Realu Madryt Castilla, gdzie przez dwa lata rozegrał 65 spotkań i strzelił 22 gole. Mimo to nie doczekał się debiutu w pierwszym zespole „Królewskich”, ponieważ konkurencja była już wtedy zbyt duża.

W 2007 roku przeniósł się do Almerii, gdzie zaliczył świetny czas, zdobywając 32 bramki w 70 meczach. Dwa lata później trafił do Sevilli, w której występował do 2013 roku. W barwach andaluzyjskiego klubu strzelił 70 goli w 139 spotkaniach i zdobył Puchar Króla w 2010 roku.

Jego talent dostrzegł Manchester City, który zapłacił za niego 25 milionów euro. Choć spędził na Etihad Stadium tylko rok, to zdołał sięgnąć po mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Następnie grał jeszcze w Valencii, Middlesbrough, Beşiktaşie, Al-Nassr i Cadizie. Ostatnim klubem w jego karierze był Real Valladolid, z którym latem 2024 roku nie przedłużył kontraktu. Po kilku miesiącach bez klubu Hiszpan postanowił zakończyć swoją przygodę z futbolem, żegnając się z kibicami w symboliczny sposób.

Negredo to przykład niespełnionego talentu. Wróżono mu wielką karierę, jednak jego najlepszy okres przypadł na zaledwie rok w Manchesterze City. To nie tak miało wyglądać. Hiszpan dalej będzie związany z futbolem – kończy kurs trenerski w Sevilli C, trzeciej drużynie klubu ze stolicy Andaluzji, gdzie uczy się pod okiem Joaquína Hidalgo. Towarzyszy mu były kolega z zespołu, Javi Varas, który obecnie pełni rolę trenera bramkarzy.

Mistrz Europy z 2012 roku

Hiszpania w XXI wieku odnosiła ogromne sukcesy w futbolu. Zdobyła mistrzostwo świata w 2010 roku oraz aż trzy tytuły mistrza Europy, w tym ten ostatni w 2024 roku w Niemczech, co umacnia jej pozycję wśród światowych potęg. Mimo dużego talentu Alvaro Negredo nigdy nie cieszył się szczególnym zaufaniem selekcjonerów. Zadebiutował w kadrze w 2009 roku podczas eliminacji do mistrzostw świata i już w drugim meczu, przeciwko Bośni, strzelił dwa gole. Później zaliczył jeszcze 23 minuty w towarzyskim spotkaniu z Argentyną, po czym na długi czas wypadł z reprezentacji. Do kadry wrócił w 2011 roku, już za kadencji Vicente del Bosque, choć wciąż dostawał niewiele szans na grę. Mimo to, ku zaskoczeniu wielu, znalazł się w kadrze na Euro 2012, co było efektem kontuzji Davida Villi. Na turnieju rozegranym w Polsce i na Ukrainie nie odegrał jednak kluczowej roli – rozegrał minutę w meczu grupowym z Chorwacją oraz 54 minuty w półfinale z Portugalią. Mimo to może mówić o sobie jako o mistrzu Europy. Łącznie w barwach „La Roja” Alvaro Negredo rozegrał 21 spotkań, w których zdobył 10 bramek.

