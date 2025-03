Mourinho szczery do bólu. Osobliwa reakcja na pytanie dziennikarza

Jose Mourinho nie od dziś znany jest z oryginalnych zachowań i ciętych ripost. „The Special One” nigdy nie był gwarantem nudy i tak było także tym razem. Po raz kolejny dał się on zapamiętać z charakterystycznego zachowania na konferencji prasowej. Portugalczyk po meczu Ligi Europy tym razem nie wytrzymał i dał do zrozumienia dziennikarzowi, że przesadził… w dość osobliwy sposób.

Hałas = zmęczenie, dziennikarz nie zrozumiał

Zespół Fenerbahce zagrał u siebie w Lidze Europy z zespołem Rangers. Szkotów niedawno przejął były piłkarz tego klubu Barry Ferguson. Mimo tego to właśnie wyspiarze wygrali 3:1, przy czym sam Mourinho miał przyznać, że to cud, że Fenerbahce straciło tylko trzy bramki. To jednak niejedyna złota myśl, która pozostanie z nami po tym europejskim wieczorze.

Na konferencji prasowej bowiem, wywód lokalnego dziennikarza trwał około 50 sekund. Portugalski szkoleniowiec w międzyczasie dobitnie zasugerował drugiej stronie, że pytanie jest długie symulując, że zasypia w jego trakcie.

Padły m in. słowa „Trenerze, powiedział Pan, że popełniliście błędy w defensywie..” , po czym wymieniono konkretne nazwiska. Na co Mourinho nie zastanawiał się i… po kilkunastu sekundach tłumaczenia ze strony tłumacza i łącznie ponad 70 sekundach od początku pytania Turka wypalił na sali konferencyjnej:

To za dużo dla mojej głowy. Panowie, jestem zmęczony. 90 minut meczu, a teraz jeszcze słuchanie czegoś takiego, jestem na to zbytnio zmęczony.

Mourinho a turecka przygoda

Mourinho objął tureckiego giganta od lipca 2024 roku. Do tej pory nie brakuje elementów rozrywkowych z udziałem „The Special One”. Już samo powitanie było iście po królewsku. Trener dał do zrozumienia tureckim fanom, że jest już jednym z nich, a klubowe barwy to jego skóra. Celem przywitania trenera, całą ceremonię powitalną zorganizowano na stadionie Sukru Saracoglu.

W grudniu szkoleniowiec z Setubal przeszedł operację wycięcia woreczka żółciowego. Wytknął już też wielokrotnie niekompetencję miejscowym organom czy arbitrom. Powiedział po jednym z meczów, że liga turecka śmierdzi. Zirytowany sędziowaniem podczas jednego ze spotkań wrzucił fragment nagrania na swój Instagram, wykorzystując ogromne zasięgi w sieci. Także, otrzymał cztery tysiące euro kary za niestawienie się na konferencję prasową, wytłumaczył się tym, że trener rywali sam przebywał tam za długo.

Klub jak i sam Mourinho optowali za międzynarodowym arbitrem na derby Stambułu w lidze w ostatnim czasie i wysłuchano ich próśb – spotkanie poprowadził Slavko Vincić. Po meczu doszło jednak do skandalu, bowiem niesłusznie oskarżono Portugalczyka o rasizm – tylko dlatego, że w Galatasaray nie spodobało się porównanie do „skaczących małp”. W jego obronie stanął nawet były piłkarz Galaty, Didier Drogba. Mourinho skrytykował też pracę czwartego arbitra w tamtym meczu, mówiąc, że gdyby to właśnie on sędziował – byłaby katastrofa.

