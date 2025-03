Raków Częstochowa z kolejnym ważnym przedłużeniem umowy

Raków Częstochowa ponownie jest w walce o mistrzostwo Polski. Ważne jest, by w takim momencie utrzymać w składzie największe gwiazdy. Klub zdecydował się przedłużyć kolejną umowę z postacią dużego kalibru. Mowa o szwedzkim defensywnym pomocniku Gustavie Berggrenie.

Berggren na dłużej w ekipie „Medalików”

Dobra wiadomość dla sympatyków częstochowskiego Rakowa. Gustav Berggren, czyli podpora drużyny postanowił przedłużyć kontrakt z mistrzem Polski z 2023 roku. Jest to niezwykle ważne, gdyż dotychczasowa umowa Szweda z „Medalikami” wygasała z końcem czerwca bieżącego roku. Kontrakt został przedłużony o rok – do 30 czerwca 2026 roku. Może to poniekąd oznaczać, że klub chciałby zarobić na zawodniku w kolejnym (letnim) oknie transferowym, aniżeli tracić go za bezcen po wygaśnięciu umowy.

Były piłkarz Hacken, nie licząc dwukrotnej już pauzy z powodu zbyt dużej liczby kartek (ma ich osiem), opuścił tylko 14 minut w sezonie 2024/2025 PKO BP Ekstraklasy. Raz zszedłw 80. minucie, a raz w 86. minucie, a oprócz tego gra wszystko. Odpoczywał głównie w Pucharze Polski. Ogólnie zajmuje trzecią pozycję pod względem rozegranych minut (1930) – więcej mają tylko Kacper Trelowski oraz Jean Carlos Silva. Trener Papszun lubi zmieniać w składzie, ale obecność Szweda w jedenastce jest niemal obowiązkowa. To jeden z najwierniejszych żołnierzy warszawskiego szkoleniowca.

Mocnymi stronami pomocnika ze Szwecji są: odbiór piłki, doskok do rywala i celne podania. Szwed najczęściej tworzy parę środkowych pomocników z Władysławem Koczerhinem, a podczas meczów haruje za dwóch. Biega średnio 11,23 km w spotkaniu PKO BP Ekstraklasy. Daje mu to czwarty wynik w całej lidze. Pomocnik ze Skandynawii nie oddaje zbyt wielu strzałów, ale jego przegląd pola jest dobry, więc woli raczej obsługiwać kolegów celnymi zagraniami niż samemu bawić się w snajpera. Jego statystyki z sezonu 2024/25 to dwa gole (oba w konfrontacji z Zagłębiem Lubin) i trzy asysty.

Raków Częstochowa z ofensywą kontraktową

Szwed to nie jedyny zawodnik, który w ostatnich dniach przedłużył kontrakt z „Medalikami”. Dzień przed podpisaniem umowy z Berggrenem na oficjalnych mediach drużyny ze Śląska pojawiła się informacja o złożeniu podpisu przez jego partnera w środku pomocy, czyli Władysława Koczerhina. Ukrainiec przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, czyli tak jak jego kolega ze Skandynawii. Piłkarz urodzony w Odessie występuje przy Limanowskiego od 2022 roku i minionej zimy przyciągał mocne zainteresowanie ze stronu klubów z MLS.

Informacje o nowych umowach dla Ukraińca i Szweda powinny usatysfakcjonować częstochowskich fanów, zwłaszcza że zostało to ogłoszone dzień po dniu, bez szumnych zapowiedzi. Kibice Rakowa mogą być spokojni o środek pola. Obaj zawodnicy póki co więc mogą już skupiać się tylko na występach w klubie. Następny już w najbliższy weekend z Piastem Gliwice. „Medaliki” przed kolejką bronią drugiej lokaty w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Będą starały się wygrać czwarty mecz z rzędu w polskiej lidze.

Fot. PressFocus