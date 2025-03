Antony dogadał się z Ajaksem w sprawie kary. W tle burzliwe kulisy transferu do Anglii

Antony w ostatnich tygodniach przeżywa odrodzenie formy, a wszystko dzięki wypożyczeniu z Manchesteru United do Realu Betis. Brazylijczyk do Anglii trafił w 2022 roku za potężne pieniądze, lecz sam wyraźnie wymuszał na Ajaksie odejście, przez co klub nałożył na niego karę finansową, co rozpoczęło spór. Po ponad dwóch latach zawodnik oraz holenderski klub osiągnęli porozumienie.

Antony dogadał się z Ajaksem?

Latem 2022 roku doszło do bardzo głośnego transferu, którego bohaterem był brazylijski przebojowy skrzydłowy – Antony. Idąc w ślady swojego trenera – Erika ten Haga – urodzony w Sao Paulo zawodnik zdecydował się na przenosiny do Manchesteru United. „Czerwone Diabły” wyłożyły na tego zawodnika prawie 100 milionów euro, lecz nawet taka ogromna kwota nie sprawiła, że Ajax momentalnie zaakceptował odejście swojej gwiazdy. Na początku raczej trudno było o zgodę, klub po prostu nie chciał pozbywać się jednego ze swoich liderów.

Antony miał nieco inne spojrzenie na sytuację i swoim zachowaniem chciał po prostu wymusić przejście do Anglii. Opuszczał przede wszystkim sesje treningowe, ale także spotkania ligowe, co było jasnym działaniem przeciwko klubowi. Koniec końców jego odejście stało się faktem i za ogromne pieniądze trafił do United. Wielokrotny mistrz Holandii zdecydował się jednak ukarać gracza karą 360 tysięcy euro. Oczywiście wynikała ona z jego zachowania.

Brazylijczyk nie zgodził się wówczas z takim obrotem spraw, przez co zgłosił sprawę do holenderskiej federacji – KNVB. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu na klubowej stronie, Ajax oraz Antony doszli po ponad dwóch latach do porozumienia:

Ajax i Antony osiągnęli porozumienie w sprawie arbitrażowej, którą były Ajacied wniósł przeciwko klubowi. Komisja arbitrażowa KNVB niedawno wydała tymczasowe orzeczenie, po którym Ajax i Antony ponownie podjęli rozmowy. Doprowadziło to do znalezienia przez obie strony rozwiązania, które zadowoli zarówno klub, jak i byłego zawodnika.

Wymuszony transfer okazał się klapą

W opublikowanym oświadczeniu nie zostało podane dokładnie to, na jakiej zasadzie doszło do porozumienia i raczej nie poznamy już szczegółów. Klub podkreślił, jak dobre stosunki łączyły go z brazylijskim skrzydłowym, szczególnie po takim czasie spędzonym w Amsterdamie. 82 rozegrane spotkania, w których zdobył 24 bramki oraz zanotował 22 asysty (dane: „Transfermarkt.pl”).

Późniejsza jego gra w United pozostawia wiele do życzenia. Miał tam świetne wejście, gdy strzelił trzy gole w pierwszych trzech meczach, lecz były to tylko miłe złego początki. Antony stał się obiektem drwin nie tylko ze strony obcych, ale i swoich kibiców. Określano go mianem „fidget spinnera”, a jego czasami absurdalne dryblingi krążyły jako virale internetowe. Dokładnie 12 bramek w 96 rozegranych spotkaniach to zdecydowanie mniej, niż oczekiwano od Brazylijczyka.

Pod koniec stycznia Antony trafił na wypożyczenie do Realu Betis, gdzie dogra aktualny sezon. Jak do tej pory wydaje się, że ta decyzja była strzałem w dziesiątkę, ponieważ 25-latek zachwyca w nowych barwach. Antony spisuje się doskonale w Hiszpanii, gdzie odżył. Rozegrał dopiero osiem spotkań, a już na koncie ma trzy gole oraz trzy asysty. Sam bardzo ostrożnie wypowiada się na temat swojej przyszłości. Latem ma wrócić do Anglii, gdzie na pewno kibice chcieliby, aby pokazał w końcu pełnię swoich umiejętności.

