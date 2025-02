Antony z niespodziewanym renesansem formy w Betisie

Antony był uznawany za jeden z największych transferowych niepowodzeń w historii Manchesteru United. Zimą trafił na wypożyczenie do Betisu. 24-latek zalicza fenomenalny start w nowym klubie! Zdobył już trzy bramki i zanotował asystę w czterech meczach. Co chwilę zgarnia też nagrody MVP meczu. To prawdziwy renesans formy tego piłkarza.

Największy niewypał transferowy

Antony objawił się jako ogromny talent w Ajaksie, zachwycając wszystkich umiejętnościami. W 84 meczach zdobył 24 bramki i zanotował 22 asysty – jak na brazylijskiego skrzydłowego, były to imponujące statystyki. Jego przygoda w Amsterdamie nie trwała jednak długo, bo już w 2022 roku Manchester United zapłacił za niego aż 95 milionów euro. Wielka kwota!

Wejście do Premier League miał obiecujące. Strzelił po golu w trzech kolejnych meczach – przeciwko Arsenalowi, Manchesterowi City i Evertonowi. Z czasem było już tylko gorzej. Jego gra była boleśnie przewidywalna – prawie zawsze schodził na lewą nogę i oddawał słaby strzał lub wrzucał piłkę w pole karne bez większego pomysłu. Brakowało mu zarówno dynamiki, jak i skuteczności, co jest fatalną wiadomością dla skrzydłowego. Przez następne miesiące w Premier League jego liczby były wręcz kompromitujące jak na ofensywnego zawodnika.

Internet podbijały kompilacje jego głupich i niepotrzebnych dryblingów, został nawet ochrzczony mianem „Fidged Spinnera”, czyli popularnej kręcącej się zabawki. Poza boiskiem również nie brakowało problemów. To przez faworyzowanie Brazylijczyka z Erikiem ten Hagiem pokłócił się Jadon Sancho. Wśród innych piłkarzy panowała zmowa milczenia, ale nie byli zadowoleni, że Holender promuje swojego „ulubieńca”.

Do tego jeszcze Antony był oskarżany o przemoc domową, co rzuciło cień na jego karierę i reputację. Choć sprawa przycichła, to takie kontrowersje nie pomagają wizerunkowi zawodnika, zwłaszcza gdy kompletnie nie broni się poziomem sportowym. Na Old Trafford postanowiono mu pomóc i poszukać wypożyczenia. W końcu ten zawodnik ma tylko 24 lata i jeszcze kawał gry przed nim.

Antony show!

Antony na wypożyczeniu zaskoczył wszystkich. Przenosiny do hiszpańskiego klubu były niejako ostatnią szansą dla Brazylijczyka, który w Manchesterze United zawiódł na całej linii, szczególnie biorąc pod uwagę swoją astronomiczną pensję wynoszącą 200 tysięcy funtów tygodniowo. Dla wielu to był jeden z najgorszych transferów w historii Manchesteru United z uwagi na jego brak skuteczności i przewidywalną grę.

Od momentu przeprowadzki do Betisu zaczął pokazywać swoją prawdziwą wartość. Jego debiut przeciwko Athletikowi był świetny, mimo braku gola i asysty – dynamika, zaangażowanie i umiejętności sprawiły, że został wybrany MVP meczu. Z każdą kolejną grą stawał się coraz bardziej pewny siebie i skuteczny. Gol przeciwko Celcie i kolejne trafienie z Gentem w Lidze Konferencji potwierdziły, że Brazylijczyk potrafi odnaleźć się w nowym środowisku.

Najsłynniejszy moment przyszedł jednak w ostatnim meczu ligowym z Realem Sociedad, gdzie Antony naprawdę zabłysnął. Piękny gol na 1:0 oraz asysta przy jednej z bramek Marca Rocy. I na koniec kolejna statuetka MVP. Wydaje się, że ta zmiana otoczenia zrobiła z niego zupełnie innego zawodnika. Choć nadal pozostaje niepewne, co przyniesie przyszłość (gdyż Betis nie ma opcji wykupu), jego obecna forma stanowi ogromną niespodziankę.

Antony w Betisie to całkowita zmiana wizerunku. Brazylijczyk odżył na Benito Villamarín. Od początku wypożyczenia stał się kluczową postacią drużyny, błyszcząc techniką i pewnością siebie, której brakowało mu w Premier League. Jego dynamika, drybling i gole szybko zyskały uznanie kibiców, którzy zaczęli go traktować jak nowego ulubieńca. Antony, grając w bardziej swobodnym systemie, pokazał potencjał, którego nie potrafił wyciągnąć Erik ten Hag w Manchesterze.

Kibice Betisu z pewnością będą z utęsknieniem wspominać jego występy. Umowa wypożyczenia nie obejmuje opcji wykupu, a Betis zmaga się z problemami finansowymi. Obecnie wygląda na to, że w Sewilli znalazł odpowiednie warunki do rozwoju.

fot. PressFocus