Były piłkarz FC Barcelony o Szczęsnym: „Jak tak gra, to niech kopci nawet karton dziennie”

W 2023 roku były piłkarz Barcelony, czyli Nolito zakończył karierę. W ostatnich dniach 38-latek postanowił porozmawiać w programie „El Larguero” w Cadena SER, ponieważ akurat mierzyły się dwa jego byłe kluby – FC Barcelona i Benfica. W wywiadzie znajdziemy kilka ciekawych cytatów dotyczących futbolu na Półwyspie Iberyjskim. Pojawił się także wątek… fajek Wojciecha Szczęsnego.

Połączenie Benfiki i FC Barcelony

Nolito, jak czytamy w wywiadzie, czuje się mocno związany nie tylko z „Dumą Katalonii”, ale także ekipą Benfiki, w której występował w latach 2011-2013.

– Oddałbym co najmniej 25% tego, co mam w banku, żeby zagrać 80 minut w meczu Barcelony z Benfiką. 90 nie, bo to za dużo. Ostatnio oglądałem mecz na żywo z loży na Estádio da Luz i szczerze mówiąc, oba te kluby darzę ogromnym sentymentem. Traktowali mnie z szacunkiem i dali mi bardzo wiele w mojej karierze. W Lizbonie czuję się bardzo doceniany, podobnie jak w Barcelonie.

Warto zaznaczyć, że mimo braku ogromnych sukcesów i odbicia się od Barcelony, Nolito ma za sobą całkiem niezłą karierę. W trakcie swojej piłkarskiej drogi mógł on reprezentować interesy także takich zespołów jak Manchester City, do którego ściągnął go sam Pep Guardiola. Tam spędził tylko sezon, a przez rundę wiosenną grał już tylko ogony. Był też częścią hiszpańskiej kadry na EURO 2016, gdzie zdobył bramkę w meczu z Turcją.

Szczęsny? Palenie nie jest problemem

Nie jest żadną tajemnicą, że były reprezentant Polski jest palaczem. Podobnie „kopcił” też słynny włoski golkiper Gianluigi Buffon. Sam bramkarz Barcelony przyznaje się do swojego nałogu, który… jak mówi Nolito – nie jest niczym kontrowersyjnym. W ostatnim czasie golkiper urodzony w Warszawie prezentuje się świetnie, a swoimi dobrymi występami zapracował nawet na… specjalną przyśpiewkę, która brzmi: „Szczęsny fumador” (Szczęsny palacz). Cała intonacja wokół owego skandowania jest jednak skoczna i ma zdecydowanie pozytywny wydźwięk.

– Co ma do rzeczy, że Szczęsny zapali sobie papierosa? Przecież nie musi biegać 20 kilometrów na mecz! Miałem kolegów, którzy palili więcej niż lokomotywa, a potem wychodzili na boisko i robili, co im się podobało. I wtedy się zastanawiasz… co teraz? No to zapal sobie kolejną paczkę! – mówi Nolito.

Peany nad „Blaugraną”

FC Barcelona przeżywa kapitalny okres i jest jednym z głównych faworytów do sięgnięcia po trofeum Ligi Mistrzów na koniec sezonu. „Duma Katalonii”, mimo jednego meczu rozegranego mniej (spotkanie z Osasuną zostało przełożone ze względu na śmierć klubowego lekarza – Carlesa Minarro Garcii) zajmuje także pierwsze miejsce w tabeli La Ligi. Jest wciąż także w grze o trofeum Pucharu Króla. Barcelona w całym 2025 roku jeszcze nie przegrała, seria wynosi 17 spotkań. Postawę całego zespołu Barcelony, jak i samego Hansiego Flicka docenił Nolito:

– Raphinha poszedł do programu „Cambio Radical” (program w hiszpańskiej telewizji, w której dokonywano metamorfoz na jego uczestnikach – przyp. red.). Szczerze mówiąc, już wcześniej był świetnym piłkarzem, ale teraz dla mnie jest najlepszym zawodnikiem Barcelony. Mają wielu dobrych graczy, ale Raphinha robi wszystko perfekcyjnie – podobnie jak Pedri czy Lamine Yamal. Bardzo podoba mi się Marc Casadó, Pau Cubarsí, w ogóle lubię wielu piłkarzy Barçy.

– Szczerze uważam Flicka za świetnego trenera i myślę, że wykonuje świetną pracę w Barcelonie. Sądzę też, że przejął dużo po Xavim Hernándezie. W każdym razie dla mnie to znakomity szkoleniowiec i udowadnia to przy okazji każdego kolejnego meczu – powiedział Nolito.

