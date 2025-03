UEFA wydała komunikat w sprawie nieuznanego karnego Juliana Alvareza

UEFA postanowiła zareagować, wydając oficjalny komunikat mający na celu wyjaśnienie sytuacji oraz rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących decyzji Szymona Marciniaka i jego zespołu w sprawie nieuznania rzutu karnego Juliana Alvareza. Wciąż nie milkną echa tej decyzji, a pojawiają się również spekulacje, czy nie była ona próbą zrekompensowania porażki Atletico z Realem w Lidze Mistrzów.

Komunikat UEFA w sprawie karnego Alvareza

Nie milkną echa po derbach Madrytu w Champions League, w których Atletico przegrało z Realem dopiero po rzutach karnych. Do konkursu jedenastek mogło jednak nie dojść, gdyby Vinicius w trakcie regulaminowego czasu gry wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na Mbappe. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc o awansie do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów decydowała seria rzutów karnych.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła sytuacja z drugiej serii jedenastek. Julian Alvarez początkowo pokonał Thibaut Courtois, jednak Szymon Marciniak, po analizie VAR zdecydował się anulować trafienie Argentyńczyka. Jak się okazało, Alvarez poślizgnął się w momencie strzału i minimalnie dotknął piłkę drugą nogą, co skutkowało unieważnieniem gola.

UEFA nie zwlekała z reakcją i wydała oficjalny komunikat wyjaśniający całą sprawę, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i spekulacje.

– Atlético Madryt zwróciło się do UEFA z zapytaniem o incydent, który doprowadził do nieuznania rzutu karnego wykonanego przez Juliána Alvareza pod koniec wczorajszego meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Choć był on minimalny, zawodnik nawiązał kontakt z piłką stojącą nogą przed kopnięciem, jak pokazano na załączonym klipie wideo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Przepisy Gry, przepis 14.1) VAR musiał wezwać sędziego, sygnalizując, że gol powinien zostać nieuznany. UEFA rozpocznie rozmowy z FIFA i IFAB w celu ustalenia, czy przepis powinien zostać zmodyfikowany w przypadkach, gdy podwójne dotknięcie jest wyraźnie niezamierzone – czytamy w komunikacie UEFA.

UEFA opublikowała też wideo, które posłużyło do analizy całej sytuacji.

Decyzji nie da się już zmienić — UEFA przyznała rację Szymonowi Marciniakowi i jego zespołowi, uznając ich werdykt za zgodny z przepisami. W efekcie Real Madryt awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie w dwumeczu zmierzy się z Arsenalem. Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 kwietnia, a rewanż zaplanowano na 16 kwietnia.

Opinie są różne

Jak zwykle opinie na temat nieuznanego karnego Juliana Alvareza są podzielone, choć w większości przeważają pozytywne oceny pracy sędziów podczas derbów Madrytu. Decyzja Szymona Marciniaka i jego zespołu spotkała się z uznaniem wielu ekspertów, którzy docenili precyzyjną analizę sytuacji. Nie brakuje jednak głosów krytycznych, zwłaszcza ze strony samego zainteresowanego oraz reszty zespołu Atletico, którzy nie kryją rozczarowania takim obrotem spraw.

Alvarez po meczu nie zabrał głosu publicznie. „Marca” informuje jednak, co napastnik powiedział swoim kolegom w szatni.

– Nie czułem, żebym dotknął piłki – stwierdził Argentyńczyk w rozmowie z kolegami.

Na konferencji pomeczowej swoje dorzucił także Diego Simeone. Nie krył on wściekłości.

– Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie, walczyliśmy niesamowicie. W pewnym momencie meczu udało nam się powiększyć przewagę na naszą korzyść, ale ostatecznie musieliśmy rozegrać rzuty karne. Widziałem obraz tego wykonywanego przez Juliána. Sędzia powiedział, że kiedy stawia on nogę i kopie, piłka dotyka nogi, którą się podpierał, ale piłka się nie poruszyła – zarzekał się Simeone.

– To coś wartego dyskusji: był gol czy też nie. Jeśli VAR to sprawdzał, a nigdy nie widziałem karnego sprawdzanego przez VAR, to ważne jest, aby dostrzec, czy on naprawdę dotknął tej piłki. Chcę w to wierzyć. A co wy widzieliście? Niech podniosą ręce ci, którzy uważają, że Julian dotknął piłki dwukrotnie. Sam jeszcze nie rozmawiałem z nim na ten temat – kontynuował trener Atletico.

Co ciekawe Kylian Mbappe nie miał wątpliwości co do tego, że piłka została dotknięta przez Alvareza dwa razy. Zaraz po tym, jak futbolówka wpadła do bramki Francuz pokazał, że Julian Alvarez dwukrotnie dotknął piłki. Wszystko pokazały kamery. Chwilę później gol gracza Atletico został anulowany.

