PSG z siódmą ligową wygraną z rzędu. Marsylia bezradna

Paris Saint-Germain jest dalej w świetnej formie. Po efektownym wyeliminowaniu Liverpoolu w Lidze Mistrzów, w hicie 26. kolejki Ligue 1 pokonało Marsylie 3:1. Paryżanie na krajowym podwórku nie zaznali jeszcze smaku porażki w obecnym sezonie.

Świetna forma PSG

Meczem zamykającym 26. kolejkę Ligue 1 było hitowe starcie między Paris Saint-Germain a Marsylią, tak więc dwóch najlepszych drużyn w lidze. Na pierwszym miejscu znajdują się paryżanie, którzy mieli aż 16 punktów przewagi. Mistrzowie Francji znajdują się w kapitalnej formie. Na krajowym podwórku nie zaznali jeszcze smaku porażki i pewnie zmierzają po kolejne już mistrzostwo Ligue 1.

W środku tygodnia wyeliminowali Liverpool z rozgrywek Ligi Mistrzów. Drużyna „The Reds” postrzegana była jako jeden z kandydatów do końcowego triumfu, tymczasem PSG w dwumeczu zaprezentowało się znacznie lepiej od przeciwników, choć w pierwszym meczu grzeszyło nieskutecznością. Kapitalnie po przyjściu do zespołu paryżan układa się współpraca na linii Kwaracchelia – Dembele. Ten drugi to rewelacja 2025 roku. Obaj zawodnicy w zasadzie w każdym meczu prowadzą drużynę do zwycięstwa.

Marsylia nie ma już szans na mistrzostwo, jednak musi utrzymać swoją wysoką pozycję, aby dostać się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. W ostatnim czasie prezentuje nierówną formę. Potrafiła wygrać wysoko – aż z 5:1 Saint Etienne, aby w następnej kolejce przegrać aż 0:3 z Auxerre. Po tamtym meczu ciśnienia nie wytrzymał prezydent Marsylii Pablo Longoria, który… zarzucał lidze korupcję. Roberto De Zerbi dodatkowo musi mierzyć się z licznymi kontuzjami. Cały czas poza grą pozostają: Michael Murillo, Amine Harit i Pierre-Emile Hojbjerg.

Pierwsza połowa dla PSG

Początek należał do paryżan, choć wiele strzałów było blokowanych. Już w 17. minucie mistrzowie Francji wyszli na prowadzenie. Fabian Ruiz świetnym podaniem wyprowadził Ousmane’a Dembele do pojedynku sam na sam z bramkarzem. Skrzydłowy z łatwością wyprzedził obrońcę i próbował wyminąć golkipera. Trochę zaplątała mu się piłka między nogami, ale jest w tym roku bardzo pewny siebie, więc i tak udało mu się ograć Geronimo Rulliego i skierował futbolówkę do pustej bramki. Dembele potwierdził swoją wysoką formę w ostatnim czasie i strzelił 21 gola w sezonie.

Marsylczycy odpowiadali rzadko. Trudno wyróżnić jakąś ich groźną okazję. Donnarumma musiał raz obronić dość prosty strzał i raz czujnie wyjść do prostopadłej piłki. Chwilę przed końcem pierwszej połowy PSG zdobyło kolejną bramkę i podwyższyło prowadzenie. Achraf Hakimi zaskoczył obrońców i podał piłkę nad ich głowami do Fabian Ruiza. Hiszpan wybiegł przed rywali, wbiegł w pole karne i przed sobą miał tylko bramkarza. Ruiz podniósł głowę i dostrzegł wbiegającego Nuno Mendesa, a ten bez najmniejszych problemów strzelił do pustej bramki.

Marsylia mimo utraty dwóch bramek nie prezentowała się aż tak źle na tle PSG. Trochę się obudziła. Momentami nawiązywała równorzędną walkę na tle mocniejszego rywala w pierwszej połowie.

Kontrola PSG w drugiej połowie

Nuno Mendes podłączył przeciwników do prądu i w zasadzie… podarował bramkę kontaktową. Sprawił spory prezent Marsylii już na samym starcie drugiej odsłony. Portugalczyk zagrał piłkę w ciemno do bramkarza, nie spojrzał jednak jak ustawieni są przeciwnicy. Adrien Rabiot przejął podanie i wybiegł przed obronę gospodarzy. Gianluigi Donnarumma próbował przeciąć podanie, jednak Adrien Rabiot z łatwością go wyprzedził. Wystawił piłkę nabiegającemu Amine Gouiriowi, a ten strzelił do pustej bramki i tym samym goście zdobyli gola kontaktowego.

W 72. minucie Achraf Hakimi wyskoczył najwyżej spośród wszystkich zawodników w polu karnym po dośrodkowaniu. Oddał mocny strzał głową na bramkę. Geronimo Rulli w tej sytuacji popisał się świetnym refleksem i wybił piłkę. Chwilę później ponownie Achraf Hakimi był w natarciu. Tym razem to on mocnym podaniem po ziemi próbował wbić piłkę w pole karne rywali. Pol Lirola chciał wybić futbolówkę, jednak koszmarnie interweniował i wbił samobója, zaskakując tym samym bramkarza. Na tablicy wyników było już 3:1.

Marsylia musiała gonić. W 80. minucie Amine Gouiri znalazł trochę wolnej przestrzeni w okolicach pola karnego i spróbował uderzenia. Potężny strzał zza 16 metrów minął jednak bramkę. Dwa celne strzały to było za mało na lidera Ligue 1.

Paris Saint-Germain cały czas jest niepokonane w lidze. Pewnie zmierza po 13. mistrzostwo Francji. Dzięki wygranej nad Marsylią ma aż 19 punktów przewagi. Za chwilę będzie można świętować tytuł. W następnej kolejce paryżanie zmierzą się ze Saint Etienne. Chwilę później czeka ich półfinałowe starcie w Pucharze Francji przeciwko Dunkerque. PSG cały czas ma szansę wygrać potrójną koronę, ponieważ gra na wszystkich trzech frontach.

Marsylia nawiązywała walkę z mocniejszym przeciwnikiem momentami w pierwszej połowie. Na początku drugiej pojawiła się nadzieja po prezencie od Nuno Mendesa i golu Amine Gouiriego. Ostatecznie jednak gospodarze kontrolowali mecz i nie pozwalali na większe zagrożenie. Marsylia cały czas pozostaje na drugim miejscu w tabeli i ma dwa punkty przewagi nad Monaco i Niceą. W następnym spotkaniu zmierzy się z Reims. Dla tego klubu najważniejszy będzie powrót do Ligi Mistrzów.

Fot. Eleven Sports screen