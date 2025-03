Napoli vs Milan – 30.03 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Napoli vs Milan

Rozgrywki: Serie A

Data i godzina: 30 marca, godz. 20:45

Stadion: Stadio Diego Armando Maradona

Rywalizacja o tytuł mistrzowski w Serie A wkracza w decydującą fazę. W komitecie pościgowym za liderującym Interem znajdują się m.in. ekipy Napoli oraz Atalanty. Ci pierwsi podejmą w ramach 30. serii gier AC Milan. Ewentualny triumf będzie od nich na pewno wymagał ogromnych poświęceń.

Napoli vs Milan – typy bukmacherskie

Napoli vs Milan: Powyżej 2,5 gola w meczu

Azzurri oraz zespół z czerwono-czarnej części Mediolanu to dwie drużyny, które na przestrzeni ostatnich lat dość skutecznie walczyły o miano najlepszych. Sztuka utrzymania dobrej dyspozycji na więcej niż jeden sezon udała się jednak wyłącznie tym pierwszym.

W trakcie kampanii 2024/2025 Lukaku i spółka pozostają w walce o kolejne scudetto, ale do pełni szczęścia brakuje im jeszcze całkiem sporo. Przede wszystkim aż do ostatniej kolejki podopieczni Antonio Conte muszą kolekcjonować punkty i dodatkowo liczyć na potknięcia największych rywali.

Tuż po kilkunastodniowej przerwie reprezentacyjnej neapolitańczycy podejmą na własnym terenie Milan. Czy będą faworytami tego starcia? Patrząc na ich ostatnie osiągnięcia o wygraną może być dość trudno.

Bezbramkowy remis z Venezią odebrano pod Wezuwiuszem jako ogromną wpadkę. Myślę, że goście będą starali się pójść za ciosem i do swoich dwóch niedawnych zwycięstwo dorzucić triumf numer trzy. W takich okolicznościach co najmniej trzy gole na tablicy wyników to prawdopodobnie absolutne minimum. Warto dodać, że w każdym z pięciu poprzednich meczów z udziałem Milanu padały przynajmniej trzy bramki.

Napoli vs Milan – zapowiedź meczu

Forma Napoli

Chyba mało kto w całej włoskiej ekstraklasie aż do tego stopnia wyczekiwał marcowej przerwy na kadrę co piłkarze SSC Napoli. Na przestrzeni lutego oraz marca Błękitni wygrali raptem jedno z siedmiu spotkań. Jeżeli nadal im się marzy mistrzostwo, to powrót na zwycięską ścieżkę jest dla nich wręcz obowiązkiem.

Forma Milanu

Odpadnięcie z rozgrywek Ligi Mistrzów odbierano w niektórych kręgach jako początek końca Sergio Conceicao w Milanie. Portugalczyk zdołał jednak ugasić chwilowy pożar, czego dowodem są dwie niedawne triumfy nad Lecce oraz Como. Przedłużenie tej passy do trzech wygranych z rzędu będzie jak wiadomo wyjątkowo trudne.

Przewidywane składy Napoli vs Milan

Napoli : Meret – Spinazzola – Buongiorno – Rrahmani – Di Lorenzo – McTominay – Anguissa – Lobotka – Raspadori – Politano – Lukaku

: Meret – Spinazzola – Buongiorno – Rrahmani – Di Lorenzo – McTominay – Anguissa – Lobotka – Raspadori – Politano – Lukaku Milan: Maignan – Hernandez – Thiaw – Gabbia – Walker – Fofana – Musah – Pulisic – Reijnders – Leao – Gimenez

Sędzia w spotkaniu Napoli vs Milan

Do prowadzenia hitowej rywalizacji w Neapolu wyznaczono Simone Sozzę. 37-latek sędziował w trwającej kampanii 12 meczów na poziomie Serie A. Na przestrzeni tych spotkań pokazał 43 żółte i tylko 1 czerwoną kartkę. Znacznie bardziej okazale wygląda jego statystyka podyktowanych jedenastek. Arbiter urodzony w Mediolanie wskazywał na wapno aż 8-krotnie!

Gdzie oglądać mecz Napoli vs Milan?

Relacja live z opisywanego starcia będzie dostępna na antenach stacji Eleven Sports 1.

Statystyki na typy bukmacherskie Napoli vs Milan

W każdym z pięciu poprzednich meczów z udziałem Milanu padały przynajmniej 3 gole

Napoli straciło najmniej bramek w całej lidze (23)

Rossoneri wykonują średnio około sześciu rzutów rożnych w jednym pojedynku, co jest drugim najlepszym wynikiem w Serie A

Napoli jest najrzadziej napominaną ekipą w stawce (około 1 kartki na mecz)

Typowanie wyniku meczu Napoli vs Milan

Gospodarze nie powinni się raczej nastawiać na łatwe starcie. Mediolańczycy ostatniego słowa w bieżącym sezonie z pewnością nie powiedzieli. Ich gra w kolejnej odsłonie europejskich pucharów jest nadal realna i bez wątpienia będą starali się zrobić wszystko, aby zbliżyć się do jednej z lokat w TOP6. Myślę, że widzowie zgromadzeni na obiekcie w stolicy Kampanii będą świadkami wyjątkowo ciekawego widowiska.

