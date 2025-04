Wyróżnienia 25. kolejki Betclic 1. Ligi

Tradycyjnie już przyznaliśmy wyróżnienia za minioną kolejkę Betclic 1. Ligi. Tym razem na boiskach zaplecza PKO BP Ekstraklasy emocji nie zabrakło. W dziewięciu spotkaniach padło aż 31 bramek i doszło do kilku mocno niespodziewanych rozstrzygnięć. Sytuacja w walce o awans do elity robi się coraz ciekawsza.

Piłkarz 25.kolejki Betclic 1. Ligi – Kamil Zapolnik (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

W pierwszym niedzielnym meczu tej serii gier Stal Stalowa Wola podejmowała Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Wicelider mierzył się z przedostatnią drużyną w tabeli Betclic 1. Ligi, więc faworyt tego starcia był oczywisty. Sensacyjnie jednak nic nie układało się po myśli drużyny Marcina Brosza. Gospodarze ekspresowo wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Damiana Urbana, ale nie minęło nawet pięć minut, a wynik po uderzeniu Macieja Ambrosiewicza znów był remisowy.

Jeszcze przed przerwą kibice w Stalowej Woli mieli kolejne powody do radości. Z rzutu wolnego potężny strzał oddał były zawodnik Puszczy Niepołomice – Michał Walski i Adrian Chovan po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki. Po godzinie gry wydawało się, że Stali już nikt trzech punktów nie odbierze. Prowadzenie na 3:1 podwyższył Bartłomiej Kukułowicz. Jednak gdy Termalica znalazła się w poważnych tarapatach, to sprawy w swoje ręce wzięła ich „dziewiątka” – Kamil Zapolnik.

Od 79 do 84 minuty zdążył ustrzelić dublet i dzięki temu zagwarantował swojej drużynie cenny punkt. Były napastnik Puszczy Niepołomice po tym spotkaniu ma już na koncie 10 goli w tym sezonie. Drużyna Marcina Brosza została już definitywnie wyprzedzona przez świetnie radzącą sobie Arkę Gdynia, jednak i tak zajmuje drugie miejsce z solidną przewagą nad resztą stawki i dużo wskazuje na to, że zespół z gminy Żabno po trzech latach wróci do grona najlepszych drużyn w kraju.

Młodzieżowiec 25.kolejki Betclic 1. Ligi – Krzysztof Kotoń (Polonia Warszawa)

Krzysztof Kotoń jest wychowankiem Polonii Warszawa i już od kilku lat regularnie gra w pierwszym składzie seniorskiej drużyny. Podobnie było w meczu 25. kolejki Betclic 1. Ligi, w której jego zespół zmierzył się z walczącym o utrzymanie Chrobrym Głogów. 21-latek na boisku przebywał przez pełne 90 minut. Jego wyróżnienie nie jest przypadkowe. Był jednym z najważniejszych architektów tego zwycięstwa.

W pierwszej połowie precyzyjnie dośrodkował do Nikity Vasina, który po tym podaniu pokonał Pawła Lenarcika. Później Kotoń wziął już sprawy we własne ręce. W drugiej połowie sam po zagraniu Daniela Vegi z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce. Dla tego pomocnika była to pierwsza asysta i drugi gol w tym sezonie. Po bardzo emocjonującym widowisku – o czym więcej będzie w kategorii mecz 25. kolejki Betclic 1. Ligi – jego drużyna dopisała do swojego dorobku bardzo ważne trzy punkty.

Gol 25. kolejki Betclic 1. Ligi – Kamil Zapolnik (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) vs Stal Stalowa Wola

Mówiąc o dublecie ustrzelonym przez Kamila Zapolnika trudno nie wspomnieć o urodzie pierwszego trafienia. W sporym zamieszaniu w polu karnym po wrzucie z autu Macieja Wolskiego najlepiej odnalazł się napastnik Bruk-Bet Termaliki. Nie zastanawiał się zbyt długo, tylko ustawiony tyłem do bramki złożył się do przewrotki. To wyszło mu idealnie. Miłosz Piekutowski był bez szans przy tym spektakularnym uderzeniu. Trafienie na 2:3 pozwoliło uwierzyć, że jeszcze nie wszystko stracone, a „Słoniom” udało się wyrwać remis.

Nikt nie będzie mógł być zdziwiony, jeśli po zakończeniu sezonu ten gol zostanie uznany najładniejszym w całych rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Warto wspomnieć, że dla Zapolnika to nie pierwsze trafienie zdobyte w tak efektowny sposób. Jeszcze jako zawodnik Puszczy Niepołomice na poziomie PKO BP Ekstraklasy w podobnie spektakularnym stylu popisał się trafieniem w meczu z ŁKS-em Łódź. Tamta przewrotka stała się hitowym filmikiem w mediach sportowych z całego świata.

Mecz 25. kolejki Betclic 1. Ligi – Polonia Warszawa 4:2 Chrobry Głogów

Polonia Warszawa na własnym obiekcie podejmowała Chrobry Głogów. Mecz zapowiadał się niezwykle ciekawie, bowiem gospodarze są w realnej walce o awans do PKO BP Ekstraklasy, a goście muszą bronić się przed spadkiem do Betclic 2. Ligi. Spotkanie zaczęło się w najlepszy możliwy sposób dla Chrobrego. Już w trzeciej minucie rywalizacji wyszedł na prowadzenie po rzucie karnym Przemysława Szarka. Na Konwiktorskiej szybko jednak doszło do wyrównania.

Po dośrodkowaniu najlepszego młodzieżowca 25. kolejki Betclic 1 Ligi – Krzysztofa Kotonia, świetnym strzałem nożycami gola strzelił Nikita Vasin. Tuż przed przerwą drużyna Łukasza Becelli znów mogła cieszyć się prowadzeniem po trafieniu Sebastiana Boneckiego. Druga połowa w pełni już należała do Polonii Warszawa. Najpierw szybko do wyrównania doprowadził Krzysztof Kotoń. Później po główce Daniela Vegi było już 3:2 dla stołecznego zespołu, a gol Marcela Predenkiewicza tylko przypieczętował to istotne zwycięstwo.

Dzięki tej wygranej ekipa Mariusza Pawlaka umocniła się na piątej pozycji w tabeli. Do drugiej Bruk-Bet Termaliki traci aż 11 punktów i niewiele wskazuje na to, żeby bezpośredni awans do elity był możliwy, jednak miejsce dające prawo gry w barażach jest jak najbardziej realnym celem do zrealizowania. Z kolei Chrobry ma tyle samo punktów, co znajdująca się w strefie spadkowej Warta Poznań i najprawdopodobniej do ostatniej kolejki będzie walczył o uniknięcie degradacji.

Niespodzianka 25. kolejki Betclic 1. Ligi – zwycięstwo Pogoni Siedlce

Pogoń Siedlce ewidentnie nie znajduje się w najlepszym momencie swojej historii. Przed 25. kolejką Betclic 1. Ligi z dorobkiem zaledwie dwunastu punktów zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna Adama Noconia do tego weekendu na wiosnę jeszcze nie wygrała i wszystko wskazywało na to, że w spotkaniu w Rzeszowie ze Stalą to się nie zmieni. Tym bardziej, że po błędzie jednego z defensorów siedlczan w 26. minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Michał Musik. Dalsza część pierwszej połowy należała jednak już do gości.

Dzięki trafieniom Karola Podlińskiego i Marcela Bykowskiego Pogoń na przerwę schodziła z niespodziewanym prowadzeniem. Już w drugiej części rywalizacji Podliński ustrzelił dublet i dzięki temu siedlczanie mieli już przewagę dwóch bramek. Gola kontaktowego strzelił jeszcze zaledwie 18-letni Michał Synoś, jednak w doliczonym czasie gry Damian Pik przypieczętował zwycięstwo Pogoni, ustalając wynik na 4:2 dla ostatniej drużyny w tabeli. Mimo kompletu punktów sytuacja beniaminka Betclic 1. Ligi zbytnio się nie zmieniła. Do bezpiecznej pozycji tracą sześć punktów i ich szanse na utrzymanie zdecydowanie nie są zbyt wielkie.

