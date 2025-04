Szok w Manchesterze. Kevin De Bruyne odchodzi z City po sezonie!

Rozgrywający już dziesiąty sezon w barwach Manchesteru City Kevin De Bruyne poinformował, że wraz z końcem bieżących rozgrywek opuści Etihad Stadium. Tę decyzję Belg potwierdził w swoich mediach społecznościowych w specjalnym liście. 33-latek jest jedynym piłkarzem z obecnej kadry „The Citizens”, który do tego klubu trafił przed erą Pepa Guardioli.

Kevin De Bruyne odchodzi z Manchesteru City

Kevin De Bruyne jest jednym z trzech piłkarzy Manchesteru City – obok Ilkaya Gundogana i Scotta Carsona – którego umowa z „The Citizens” wygasa wraz z końcem tego sezonu. Teraz mamy już 100% pewności, że nie zostanie ona przedłużona. Na półtora miesiąca przed końcem sezonu Belg poinformował w swoich mediach społecznościowych, że wraz z końcem bieżących rozgrywek po dziesięciu latach opuści Etihad Stadium.

Z Manchesterem City De Bruyne związany jest od sierpnia 2015 roku. To jedyny piłkarz z obecnej kadry „Obywateli”, który do tego klubu trafił przed erą Pepa Guardioli. Kupiony za 76 milionów euro (według portalu „Transfermarkt”) pomocnik przez sześć lat – do czasu sprowadzenia z Aston Villi Jacka Grealisha za niemal 120 milionów euro – nosił miano rekordowego transferu w historii Manchesteru City. Z kolei do dziś jest najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Wolfsburga, gdzie przez zaledwie jeden sezon odcisnął duże piętno na jakości gry.

Koniec pewnej epoki

W ciągu dekady De Bruyne sięgnął z Manchesterem City aż po 19 trofeów, stając się najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii klubu. Do tego z Richardem Dunne’em współdzieli klubowy rekord miana Piłkarza Roku, który takowy otrzymywał cztery razy. Po raz pierwszy piłkarzem roku przez kibiców „The Citizens” został już w sezonie 2015/16 – jego pierwszym dla tego klubu. Później przez fanów „Obywateli” wyróżniany był także za sezony 2017/18, 2019/20 i 2021/22. Belg słynął z niemożliwych asyst, posyłając piłkę obok wielu obrońców. Potrafi idealnie podać z każdego punktu na murawie.

Piłkarzem roku wybierano go nie tylko na Etihad Stadium, ale i w Premier League oraz całej Anglii. Najlepszym piłkarzem angielskiej ekstraklasy wybierano go w sezonach 2019/20 i 2021/22, a nagrodę dla najlepszego zawodnika otrzymywał w 2020 i 2021 roku. Spośród licznych indywidualnych wyróżnień, które w trakcie swojego pobytu w Manchesterze otrzymał, podkreślił trzeba także choćby pięciokrotne znalezienie się w drużynie roku Premier League czy też trzykrotne umieszczenie w jedenastce roku UEFA. Nie bez przyczyny mówi się o nim jako legendzie całej ligi.

W ciągu niemal dziesięciu sezonów De Bruyne rozegrał dla Manchesteru City 413 meczów, co jest ósmym najwyższym wynikiem w historii klubu, a trzecim wśród obcokrajowców. Ze 106 golami na koncie jest siódmym najlepszym strzelcem w historii „The Citizens”, a pod względem liczby asyst jest absolutnym rekordzistą. Zdobył ich 174, wyprzedzając drugiego w klasyfikacji wszechczasów Davida Silvę o 55 asyst. W Premier League zaliczył 118 asyst, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii tych rozgrywek.

Belg kiedy tylko gra, to jest kapitanem zespołu. Nie jest już jednak w tak dobrej formie, by błyszczeć na tle innych ligowców. Sporo w jego grze niedokładności. Często Pep Guardiola nie wpuszcza go już nawet z ławki – tak było choćby w bardzo ważnym rewanżu z Realem Madryt czy niedawnym ligowym meczu z Leicester City, a z Brighton z kolei wszedł na raptem cztery minuty.

W tym sezonie Belg może sięgnąć po trofeum numer 20 w barwach „Obywateli”, bowiem podopieczni Pepa Guardioli wciąż są w grze o Puchar Anglii. W niedzielę 27 kwietnia zmierzą się na Wembley ze znajdującym się nad nimi w tabeli Premier League Nottingham. Pierwszy domowy mecz po ogłoszeniu przez De Bruyne odejścia ustępujący mistrzowie Anglii rozegrają w sobotę 12 kwietnia przeciwko Crystal Palace. Fani „The Citizens” najpewniej przygotują coś specjalnego dla jednej z największych legend w historii ich klubu.

fot. Man City / YouTube