Atalanta przeprowadziła zmianę, której… miało nie być. Doszło do pomyłki zawodników

Atalanta nie ma w 2025 roku najlepszej formy. Jeśli chodzi o wszystkie rozgrywki, „La Dea” ma na koncie pięć wygranych, sześć remisów oraz siedem porażek. Klub z Lombardii odpadł z Ligi Mistrzów z Club Brugge, nie ma go też w Coppa Italia. Nikłe są też szanse na historyczne Scudetto. Z Lazio miała miejsce kuriozalna sytuacja i zszedł zawodnik, który nie powinien.

Atalanta przeprowadziła zmianę błędnie

W spotkaniu, które rozegrano w ramach 31. kolejki Serie A Atalanta podejmowała Lazio będące w kryzysie. W 54. minucie Gustav Isaksen strzelił, jak się później okazało, jedynego gola w meczu. Po kolejnych 20 minutach doszło jednak do pewnej ciekawej sytuacji. Lazar Samardzić zameldował się na boisku w miejsce Ademoli Lookmana, a Daniel Maldini w miejsce Mateo Reteguiego. Krótko później Edersona Lourenco zastąpił Marco Brescianini. Do końca meczu wynik się nie zmienił, ale wyszło na jaw, że… jedna ze zmian była nie taka jaka powinna być.

Gian Piero Gasperini po porażce powiedział w mediach: – Ederson miał zejść z boiska, to ewidentnie nie był jego dzień, ale Lookman został zmieniony przez pomyłkę. Pomyliliśmy liczby. Popełniliśmy błąd, ale nie byliśmy w stanie zareagować przed zmianą. Poszło o jedną literę, ale jakże ważną… Ede do Ederson, natomiast Ade to Lookman. Gasperini krzyknął menedżerowi zespołu, by zdjąć „Ede”, natomiast on zrozumiał „Ade”, a skoro tak, to trzeba zdjąć Lookmana.

Trener i piłkarz nie są w najlepszych relacjach po sytuacji ze zmarnowaną jedenastką z Club Brugge. Gasperini wypalił wtedy: – To nie Lookman miał wykonywać karnego. Jest jednym z najgorszych wykonawców rzutów karnych jakich kiedykolwiek widziałem. Lookman odpowiedział oświadczeniem, w którym napisał, że takie słowa trenera to brak szacunku, a on mierzył się w Bergamo z wieloma trudnościami, o których nigdy nie opowiadał, bo zespół był na pierwszym miejscu. Zmiana miała teraz jednak prostą historię – okazała się tylko pomyłką.

Kierownik zawołał Lookmana

Kierownik drużyny Mirco Moioli z tablicą świetlną w ręku nakazał Ademoli Lookmanowi zejść z boiska w 74. minucie. Nigeryjczyk był tym wyraźnie zdziwiony, ale zszedł w najbliższym możliwym miejscu i w jego miejsce wszedł Lazar Samardzić. Najlepszy piłkarz Afryki 2024 nie był zadowolony z tego stanu rzeczy. Mówił coś pod nosem, a gdy doszedł już do ławki rezerwowych, to uderzył ze złości w krzesło. Gasperini zorientował się w zamieszaniu, gdy było już za późno, więc po niefortunnej zmianie z Lookmanem był zmuszony zdjąć Edersona po trzech minutach.

Zmiennicy nie pomogli w zagwarantowaniu choćby punktu. Atalanta jeszcze nie tak dawno była w walce „trzech koni” o tytuł mistrza Włoch. Straciła rezon i jest na trzecim miejscu w lidze. Jeżeli Bologna pokona SSC Napoli, to „La Deaa” spadnie nawet na czwartą lokatę. W Serie A zrobiło się bardzo ciasno. Między trzecią drużyną ligi z Bergamo a ósmą Fiorentiną jest raptem sześć oczek różnicy. Do końca sezonu pozostało siedem kolejek. Klub z GeWiss Stadium odpadł z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Club Brugge, a z Coppa Italia po meczu z Bologną.

Fot. screen Eleven Sports