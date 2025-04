Afera w klubie Piotra Parzyszka. Bezwzględna konsekwencja bójki piłkarzy

RWD Molenbeek będący blisko ponownego powrotu do belgijskiej elity klub nie hamował się w związku z zachowaniem jednego ze swoich piłkarzy. Po prostu zakończył jego wypożyczenie po tym, gdy ten uderzył kolegę z zespołu.

Klub z Brukseli bez ogródek wobec wypożyczonego piłkarza

Klub RWD Molenbeek zbankrutował w 2002 roku, ale w 1975 roku został mistrzem Belgii, a dwa sezony później dotarł do półfinału Pucharu UEFA po drodze pokonując krakowską Wisłę. Dziś projekt ten jest w zupełnie innym miejscu, a w 2015 roku z powrotem go wskrzeszono. Poważnie walczy o awans do elity, zajmując miejsce lidera w Challenger Pro League, czyli zapleczu ligi belgijskiej. To właśnie tam miała miejsce wspomniana sytuacja.

Soufiane Benjdida zimą został wypożyczony ze Standardu Liege do drugoligowego RWD Molenbeek. Spadkowicz z belgijskiej ekstraklasy w ostatnim spotkaniu mierzył się z drużyną Patro Eisden z miasta Maasmechelen. Wynik tego spotkania to 1:1, a był on niezwykle ważny w kontekście awansu. Po ostatnim gwizdku Marokańczyk uderzył kolegę z drużyny i rodaka Achrafa Laaziriego, także wypożyczonego, ale z Lyonu. Lewy obrońca miał po powrocie do szatni (według „Sud Info”) na twarzy widoczne ślady uderzenia.

Dwóch wspomnianych graczy drużyny gości musiało zostać odseparowanych od siebie. Achraf Laaziri chodził z workiem lodu przyłożonym do szczęki, dając do zrozumienia, że ​​Benjdida wyprowadził w jego stronę solidny cios. Klub zadziałał bez wahania i natychmiastowo skrócił wypożyczenie. W oświadczeniu możemy przeczytać: – Decyzja co do zakończenia z efektem natychmiastowym wypożyczenia piłkarza należącego do Standardu Liege jest konsekwencją zachowania Soufiane Benjdidy po meczu Patro Eisden – RWDM. Klub nie będzie już zabierał głosu w tej sprawie.

RWD Molenbeek z Marokańczykiem na boisku ani razu nie przegrał, bowiem na 10 spotkań w ośmiu wygrał, a dwukrotnie zremisował. Benjdida trafił jedynie raz do siatki i zagrał 404 minuty. Do bezpośredniego awansu do belgijskiej elity RWD Molenbeek wystarczy wygrać w jednym z dwóch nadchodzących meczów. Wtedy bowiem mający tylko jeden pozostały mecz zespół La Louviere nie będzie mógł matematycznie przeskoczyć brukselczyków.

Klub… Piotra Parzyszka

Od lipca 2024 roku w klubie z Brukseli gra Piotr Parzyszek, jeden z najważniejszych piłkarzy mistrzowskiego Piasta Gliwice 2018/19. Polak w Belgii podpisał umowę 1+1. Do tej pory jest najlepszym strzelcem drużyny, bowiem w Challenger Pro League zanotował dziewięć goli i pięć asyst.

Właścicielem klubu jest John Textor, znany z przewodniczenia z Lyonu czy Botafogo. W ostatnich dniach, poza incydentem Benjdidy, „L’Equipe” podało także informację, że na ten moment RWD nie otrzymał licencji na grę w przyszłym sezonie w Jupiler Pro League. Klubowe władze uspokajają jednak, że do rozstrzygnięcia sprawy pozostało kilka detali. Mówi się o finansowych gwarancjach.

