5 pytań przed 28. kolejką Betclic 1. Ligi

Jeszcze dobrze nie opadł kurz po tygodniowych zmaganiach na zapleczu Ekstraklasy, a już Betclic 1. Liga wraca do gry! Co będzie się działo w ten weekend? Oto zapowiedź w stylu 5 pytań przed najbliższą, już 28. kolejką.

Jak mecze w środku tygodnia wpłyną na weekendowe zmagania?

Podobnie jak przed kolejką rozgrywaną pomiędzy wtorkiem a czwartkiem, tak samo teraz wiele osób może zastanawiać się, jak na piłkarzy wpłynie to, że w trakcie tygodnia musieli wybiegać dodatkowe 90 minut. Z pewnością odbije się to na formie fizycznej wielu zawodników, którzy grali dwa razy z rzędu po 90 minut. Mogą zwyczajnie nie wytrzymać zwiększonych obciążeń i potrzebować będą odpoczynku lub nie będą gotowi na rywalizację w pełnym wymiarze czasowym. Dla takiego Ruchu Chorzów był to już trzeci mecz w tygodniu na wiosnę, bo grał też w Pucharze Polski.

Trenerzy muszą odpowiednio zarządzać siłami najważniejszych zawodników. Z tego powodu chętnie podczas meczów ostatniej serii gier korzystali z możliwościami zmian. Nikogo nie zdziwi jak podobnie będzie również podczas tej kolejki. Może nawet się wydarzyć, że kilku czołowych graczy Betclic 1. Ligi rozpocznie na ławce rezerwowych i wesprą swoją drużynę dopiero w drugiej części spotkania.

Na ten moment tylko pięć osób ma komplet 2430 minut. Wszyscy to bramkarze – Marcel Łubik z GKS-u Tychy, Adrian Chovan z Bruk-Bet Termaliki, Jakub Wrąbel z Miedzi Legnica, Marek Kozioł z Kotwicy Kołobrzeg i Piotr Misztal ze Znicza Pruszków. Najbardziej eksploatowanym graczem z pola jest Dawid Gojny – lewy obrońca Arki Gdynia, który wiosną gra wszystko po 90 minut. Patryk Warczak, Oskar Koprowski i Tomasz Wełna też wydają się nie do zajechania, bo również grali wiosną od deski do deski i są w TOP 10 najbardziej eksploatowanych ligowców. Czy ktoś z nich otrzyma chociaż kilka minut „wolnego”?

Wyścig o koronę króla strzelców rozkręca się na dobre?

W grze o miano najlepszego strzelca tego sezonu Betclic 1. Ligi jest tak naprawdę dwóch kandydatów. To Angel Rodado z Wisły Kraków i Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa. Następny w tej klasyfikacji jest Karol Czubak, który od rundy wiosennej występuje na belgijskich boiskach w barwach KV Kortrijk. Wątpliwe jest, żeby do tej rywalizacji byli jeszcze w stanie się włączyć Przemysław Banaszak czy Daniel Stanclik. Polsko-hiszpańska walka w tym tygodniu powróciła do żywych po chwilowej przerwie od strzelania jednego i drugiego.

Łukasz Zjawiński swoim trafieniem mocno przyczynił się do zwycięstwa nad Pogonią Siedlce, z kolei gol Angela Rodado okazał się tym gwarantującym trzy punkty w domowym starciu z Chrobrym Głogów. Dla byłego zawodnika Lechii Gdańsk była to 17. bramka w tym sezonie Betclic 1. Ligi, jednak pierwsza od trzech spotkań. Hiszpan ma na koncie o dwie więcej, ale przez kontuzję nabawioną się w starciu z Kotwicą Kołobrzeg nie mógł powiększyć swojego dorobku w meczu z Wartą Poznań.

Polak szansę na zmniejszenie dystansu do swojego konkurenta będzie miał w poniedziałkowej rywalizacji z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Z kolei zawodnik Wisły Kraków może odskoczyć już dwa dni wcześniej.

W Chorzowie ktoś przełamie złą passę?

Do dosyć niecodziennego meczu dojdzie na Stadionie Śląskim. Zmierzą się ze sobą drużyny z kompletnie odmiennymi aspiracjami i możliwościami, jednak mające ze sobą jedno duże podobieństwo – na wiosnę w Betclic 1. Lidze jeszcze nie wygrały. Ruch Chorzów podejmie walczącą o utrzymanie Stal Stalową Wolę. Trudno wskazać, kto będzie faworytem. Teoretycznie powinni być nimi gospodarze, mający ambicję, by wrócić do Ekstraklasy, ale ich dyspozycja w ostatnich spotkaniach zdecydowanie nie przekonuje nikogo.

Na wiosnę drużyna Dawida Szulczka poza trzema remisami zaliczyła komplet porażek. Z tego powodu coraz więcej zaczęło się mówić o wątpliwej przyszłości byłego trenera Warty Poznań. – Ucinając – nie ma tematu zmiany trenera. Dawid Szulczek ma nasze zaufanie i plan na wyjście z tej trudnej sytuacji. Kibice tuż przed ostatnim meczem z Tychami też wyrazili swoje poparcie. Wraz z pionem sportowym pracujemy, diagnozujemy problemy i mamy wiele zbieżnych spostrzeżeń. Działamy, by zawalczyć jeszcze o ten sezon i już pracować nad kolejnym. Trener Szulczek i jego sztab jest, oczywiście, zaangażowany w proces transferowy – tak do całej sprawy w rozmowie z portalem „niebiescy.pl” odniósł się prezes Ruchu Chorzów – Seweryn Siemianowski.

Znając podobne deklaracje z polskich klubów nie ma co jednak zbytnio przywiązywać się do tych słów. Szczególnie jeśli dojdzie do sytuacji, że „Niebiescy” znów stracą punkty z przedostatnią drużyną w tabeli Betclic 1. Ligi. Stal, mimo że również w tym roku jeszcze nie wygrała, to ma lepszy bilans od swojego weekendowego przeciwnika. W ośmiu wiosennych kolejkach pięciokrotnie wywalczyła po jednym punkcie.

Jeśli beniaminek zaplecza Ekstraklasy sięgnie po pierwsze zwycięstwo od listopada ubiegłego roku, to nikogo nie będzie mogło zdziwić, jeśli w Chorzowie stracą cierpliwość i mimo deklaracji pożegnają się z Dawidem Szulczkiem. Z kolei dla Stali Stalowa Wola byłoby to jeszcze przedłużenie nadziei na utrzymanie na drugim szczeblu rozgrywkowym.

Czy GKS Tychy i Stal Rzeszów podtrzymają swoją passę?

Na stadionie w Tychach zmierzą się drużyny będące w kompletnie różnym położeniu. Mimo że różnica w tabeli Betclic 1. Ligi pomiędzy nimi nie jest duża, to forma w ostatnich tygodniach już tak. Stal Rzeszów rundę wiosenną zaczęła bardzo obiecująco – od dwóch remisów i tylu samo zwycięstw. Później było już tylko gorzej. Podopieczni Marka Zuba ewidentnie znajdują się w gorszym momencie, o czym świadczą trzy porażki z rzędu, w tym z ostatnią w tabeli Pogonią Siedlce. Ekipa ze stolicy Podkarpacia będzie chciała się przełamać, jednak to zadanie zdecydowanie do łatwych nie będzie należało.

GKS Tychy rozgrywa niemal wzorową rundę wiosenną. Obok Arki Gdynia to najlepsza drużyna Betclic 1. Ligi w tym roku. Poza wpadką z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza ma na koncie komplet zwycięstw. Mimo znacznie słabszej jesieni GKS już przeskoczył na ósme miejsce i wiele wskazuje na to, że do samego końca będzie walczyć o dostanie się do baraży o awans do Ekstraklasy. Zwycięstwo przed własną publicznością ze znajdującą się w kryzysie Stalą Rzeszów tylko przybliży tyszan do tego celu.

Wygrana GKS-u Tychy sprawiłaby, że obie ekipy podtrzymają swoją passę – jedna bardzo kiepską, a druga bardzo dobrą. Na tym jednak polega nieprzewidywalność polskiej piłki, że często należałoby myśleć… odwrotnie. Przecież właśnie fatalnie spisująca się Bruk-Bet Termalica przełamała się na zespole z Tych.

Czy nowy kontrakt nakręci trenera Mariusza Pawlaka w hicie?

Do bardzo ciekawego starcia dojdzie w Niecieczy. Do wicelidera z gminy Żabno przyjedzie piąta w tabeli Polonia Warszawa. Emocji nie zabraknie, bo stawka jest duża. Obie drużyny celują w awans. „Słoniki” są na najlepszej drodze, by bezpośrednio zameldować się w elicie. Mają przewagę ośmiu punktów nad następną w tabeli Wisłą Płock i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to bez większych problemów powinny dowieźć to do końca sezonu. Szczególnie domowe zwycięstwo z bezpośrednim rywalem o TOP 2 jeszcze bardziej wzmocni pozycję Bruk-Bet Termaliki.

Polonia Warszawa traci mimo wszystko sporo do drugiego miejsca, a głównym celem dla niej jest zagwarantowanie sobie prawa gry w barażach. Stołeczny klub na wiosnę jeszcze nie poniósł porażki i wiele wskazuje na to, że swoją dobrą postawą uda mu się spełnić własne oczekiwania. Udany wynik w Niecieczy tylko podbuduje ich morale na ostatnią fazę zmagań w Betclic 1. Lidze i utwierdzi w przekonaniu, że awans, który jeszcze na początku sezonu wydawał się niemożliwy – teraz jest naprawdę realny. Mariusz Pawlak w nagrodę za dobrą pracę właśnie przedłużył kontrakt do 2028 roku.

Pełny terminarz 28. kolejki Betclic 1. Ligi