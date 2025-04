Afera w Kameruńskim Związku Piłki Nożnej. Zniknęły pieniądze dla byłego selekcjonera

W Kameruńskim Związku Piłki Nożnej od lat jesteśmy świadkami kolejnych afer. Tym razem media informują z kolei, że Rigobert Song przygotowuje się do podjęcia kroków prawnych przeciwko FECAFOOT. Zarzuty byłego selekcjonera dotyczą faktu, że część jego pensji została wstrzymana i nie została mu już nigdy wypłacona.

Kameruński Związek Piłki Nożnej oskarżony przez Songa

W Kameruńskim Związku Piłki Nożnej znów wrze! Jak donoszą media w Kamerunie oraz w innych krajach, tym razem władze FECAFOOT zostały oskarżone o wstrzymanie pieniędzy, które prawnie należały się Rigobertowi Songowi. Pełnił on rolę selekcjonera kameruńskiej reprezentacji narodowej od marca 2022 roku do lutego 2024 roku, a wcześniej był również związany umową z Kameruńskim Związkiem Piłki Nożnej, pracując na innych stanowiskach. Ponadto jest to piłkarska legenda tego kraju.

Według wielu wiarygodnych źródeł, na które przede wszystkim powołuje się lokalny portal „Camfoot”, Songowi wstrzymano wypłatę sporej części pensji – obecny trener Republiki Środkowoafrykańskiej oskarża władze o defraudację środków i zamierza wkroczyć na drogę prawną, aby dowieść swoich racji. Media nie mają wątpliwości, że to kolejna afera. Tylko wzmaga ona liczne kontrowersje wokół Federacji, która już od dawna jest naznaczona licznymi oskarżeniami – choćby fałszowaniem wieku piłkarzy.

Kameruński Związek Piłki Nożnej jest w dużej mierze oskarżany o niewłaściwe zarządzanie oraz liczne nieprawidłowości finansowe jeszcze pod przewodnictwem legendarnego już napastnika i gwiazdy europejskiej piłki. Samuel Eto’o postanowił nawet podać się do dymisji w 2024 roku, ale… nie została ona przyjęta. Dziennikarze są przekonani, że FECAFOOT może mieć spore problemy w związku z oskarżeniami byłego selekcjonera Kamerunu, tym bardziej że w przeszłości w podobnych, kontrowersyjnych okolicznościach zwolniony został Antonio Conceicao.

Song nie zamierza odpuszczać

Nieoficjalnie mówi się, że Kameruński Związek Piłki Nożnej nie wypłacił Songowi łącznie około 198 milionów franków środkowoafrykańskich, co w przeliczeniu na euro daje około 302 tysiące. Były selekcjoner nie zamierza w żadnym wypadku odpuszczać i nadchodzące postępowanie prawne może skutkować potencjalnie dodatkowymi odszkodowaniami, co tylko zwiększy kwotę, jaką otrzyma Rigobert Song.

Dziennikarz śledczy i informator Shance Lion poinformował, że Song, który jest zarazem rekordzistą Kamerunu pod względem występów (137 spotkań), pracuje już wraz ze swoimi prawnikami i lada moment wniesie sprawę do sądu przeciwko Kameruńskiemu Związkowi Piłki Nożnej. 48-latek jest rozczarowany postępowaniem FECAFOOT i nie chce już iść na jakiekolwiek ustępstwa. Eksperci nie mają wątpliwości, że jeśli postępowanie sądowe posunie się naprzód, może to doprowadzić do wznowienia kontroli nad zarządzaniem Związku.

Choć Samuel Eto w przeszłości miał być zbawcą, rozwiązać wszystkie problemy i zapoczątkować nową erę odpowiedzialności, zaufania i profesjonalizmu, to kolejne skandale, nieporozumienia oraz spory o niewypłacone wynagrodzenia pogłębiają poczucie rozczarowania nie tylko wśród kibiców, ale i również innych organów piłkarskich oraz sponsorów. Jeśli ostatecznie Rigobert Song dowiedzie swoich racji i udowodni swoje zarzuty, konsekwencje prawne oraz reputacja mogą być znaczące – nie tylko dla oskarżonych i zamieszanych w aferę, ale i także dla wizerunku kameruńskiej piłki…

