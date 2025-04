Stuttgart z nowym i niespotykanie długim kontraktem dla CEO

VfB Stuttgart to klub, który w ostatnich latach odzyskał dawną świetność i znów jest siłą, z którą należy liczyć się na niemieckich boiskach. To wszystko stało się mimo jeszcze niedawnej gry w 2. Bundeslidze. Sporą zasługę ma w tym wszystkim Alexander Wehrle, który jako prezes odpowiedzialny jest za wiele sukcesów VfB odkąd w marcu 2022 roku został mianowany CEO klubu.

Stuttgart z nowym, pięcioletnim kontraktem dla prezesa

Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że pod przywództwem Alexandra Wehrle, klub VfB Stuttgart rozwinął się bardzo pomyślnie i stał się ponownie siłą, z którą należy się liczyć w Niemczech. Wywalczone w ostatniej kolejce sezonu wicemistrzostwo Niemiec w ramach kampanii 2023/24 z pewnością nie jest dziełem przypadku, jako że to wspólny i ciężko wypracowany sukces na wszystkich płaszczyznach drużyny z południa kraju.

Ale to właśnie ww. Wehrle jako prezes, doprowadził Stuttgart do takiego „stanu” – dzięki wielu nowym sponsorom i wejściu inwestora Porsche, VfB znajduje się obecnie w o wiele lepszej sytuacji finansowej i generalnie stabilniejszej sytuacji niż w poprzednich latach. 50-latek jest również za szereg innych genialnych decyzji jak zatrudnienie Sebastiana Hoenessa jako trenera, czy Fabiana Wohlgemutha na stanowisko dyrektora sportowego.

Sportowo drużyna ze Szwabii również radzi sobie lepiej niż na przestrzeni ostatnich lat – oprócz ww. wicemistrzostwa oraz kwalifikacji do Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie, Stuttgart znajduje się obecnie na bardzo, ale to bardzo dobrej drodze do zdobycia pierwszego tytułu od 2007 roku – Pucharu Niemiec. Ich rywalem będzie trzecioligowa Arminia Bielefeld.

W ostatnim czasie do klubu sprowadzano kilku napastników i każdy z nich okazał się znakomitym skalpem – Serhou Guirassy’ego, Deniza Undava czy Ermedina Demirovicia. Do tego furorę pośród piłkarzy młodego pokolenia robią Angelo Stiller czy Enzo Millot.

Mając na uwadze tak ogromny rozwój klubu, szefowie postanowili nagrodzić obecnego prezesa nowym i niespotykanie długim kontraktem do 2030 roku! Zaskakująca jest tutaj długość umowy, jako że zwykle prezesi niemieckich klubów otrzymują dwu lub trzyletnie kontrakty.

− VfB Stuttgart jest i pozostaje sprawą bliską mojemu sercu – dlatego tym bardziej cieszy mnie zaufanie Rady Nadzorczej i kontynuacja naszej wspólnej drogi. W ciągu ostatnich trzech lat poczyniliśmy istotne postępy pod względem sportowym, ekonomicznym i strukturalnym oraz zmieniliśmy pozycję VfB jako atrakcyjnej lokalizacji w krajowej i międzynarodowej piłce nożnej. Teraz musimy kontynuować strategiczną rozbudowę naszych fundamentów w odważny i skuteczny sposób: między innymi poprzez przyszłe kwestie związane z projektami infrastrukturalnymi, takimi jak nowe centrum klubowe, obiekt dla kobiecej piłki nożnej i naszych drużyn U-21, a także muzeum, które ożywi naszą wyjątkową historię.

Jednocześnie chcemy jeszcze bardziej wzmocnić naszą odpowiedzialność społeczną, ponieważ niedawno mocno zakotwiczyliśmy VfB w regionie i ponownie zbliżyliśmy go do ludzi. Z niecierpliwością czekam na współpracę z moimi kolegami z Zarządu, Rady Nadzorczej i wszystkimi pracownikami, aby kontynuować to przedsięwzięcie – skomentował z dumą Alexander Wehrle.