Maciej Skorża uratował posadę? Świetna seria polskiego trenera

Maciej Skorża zanotował fatalny start sezonu za sterami dobrze nam znanego klubu jakim jest Urawa Red Diamonds. Wisiały nad nim ciemne chmury. Wydaje się jednak, że polski szkoleniowiec, trafnie zdiagnozował problem w zespole, ponieważ jego drużyna zanotowała trzecie zwycięstwo z rzędu i znacznie poprawiła swoją sytuację w tabeli japońskiej J1 League.

Skorża był bliski zwolnienia?

Już w marcu informowaliśmy o tym, że sytuacja Urawy nie jest zbyt kolorowa i start sezonu zdecydowanie nie spełnił oczekiwań. Oczekiwań wobec oczywiście Maciej Skorży, który wrócił do tego klubu, niejako rozpoczynając swoją drugą kadencję. Pierwsza nie można ukryć, była bardzo udana, zwieńczona zwycięstwem w Azjatyckiej Lidze Mistrzów oraz grą na Klubowych Mistrzostwach Świata, choć co prawda Manchesteru City nie udało się pokonać. Po tym turnieju zakończył pracę z Urawą.

Po ponad roku wrócił do trenowania tej samej ekipy i jak wspomniano, początek jego pracy nie należał do udanych. Pierwsze cztery spotkania to dwie porażki i dwa remisy, co skutkowało przed ostatnim miejsce w ligowej tabeli. Japońscy kibice nie ukrywali swojego niezadowolenia, przez co pojawiały się głosy na temat ewentualnego zwolnienia polskiego szkoleniowca, jednak z klubu nie wypływały żadne sygnały.

Ratunkiem seria zwycięstw

Po czterech nieudanych spotkaniach nastąpiło przełamanie w pojedynku z Okayamą (1:0), jednak Urawa nie rozpoczęła jeszcze wówczas niesamowitej kampanii samych zwycięstw. Później nastąpiły dwa remisy z Kashimą oraz C-Osaką. Kwiecień Maciej Skorża i jego drużyna rozpoczęli od wygranej domowej potyczki z Shimizu, by jednak później uznać wyższość Avispy Fukuoka. Ta porażka podziała jak wiatr w żagle, ponieważ kolejne trzy mecze, to już same zwycięstwa.

Skorża i jego podopieczni wygrali kolejno z: Machidą, Yokohamą oraz liderującym Kyoto. W ciągu tych trzech pojedynków Urawa strzeliła siedem bramek, tracąc tylko dwie. Ewidentnie kibice mogli obserwować zwyżkę formy, która przywraca Urawę do walki o mistrzostwo. W tabeli zajmują aktualnie czwarte miejsce ze stratą tylko dwóch punktów do pierwszego Kyoto.

Co więcej, dobra forma i stabilność posady Skorży sprawi, że Polak będzie mógł poprowadzić Red Diamonds podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw świata. Jego zespół zmierzy się w grupie E, gdzie znajdują się River Plate, Monterrey, ale także Inter Mediolan.

