TOP 5 bramek 29. kolejki Betclic 1. Ligi

Co to był za weekend na boiskach Betclic 1. Ligi. Jak zwykle kibice mogli zachwycać się wieloma bramkami, których na dziewięciu stadionach padło 24. Szczególnie ciekawie było w Kołobrzegu. Pojedynek Kotwicy z Ruchem Chorzów dostarczył nam naprawdę wiele kontentu.

5. miejsce: Frederico Duarte (Wisła Kraków) vs Pogoń Siedlce

Walcząca o awans do Ekstraklasy Wisła Kraków była zdecydowanym faworytem spotkania ze znajdującą się w strefie spadkowej Betclic 1. Ligi Pogonią Siedlce. To już tradycyjnie przełożyło się na statystyki. Piłkarze Mariusza Jopa mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, strzałach i stałych fragmentach. Mimo to goście dosyć dobrze się bronili i nie pozwalali swoim przeciwnikom na zbyt wiele.

W tym meczu padła zaledwie jedna decydująca bramka. Na pięć minut przed zakończeniem pierwszej połowy rywalizacji rzut rożny wykonywał Marko Poletanović. Zagrał piłkę na dalszy słupek, gdzie czekał kompletnie niepilnowany Frederico Duarte, który tylko dobrze zmienił tor lotu futbolówki i pokonał Jakuba Lemanowicza. Doskonale było widać, że to ćwiczone rozegranie tego stałego fragmentu gry. Dla Portugalczyka było to drugie trafienie na boiskach Betclic 1. Ligi po transferze do Polski latem ubiegłego roku, a Serba – trzecie decydujące podanie od przybycia zimą.

4. miejsce: Fryderyk Janaszek (Górnik Łęczna) vs Chrobry Głogów

Jedyny wyróżniony młodzieżowiec, który zresztą został przez nas wybrany najlepszym młodym zawodnikiem minionej kolejki Betclic 1. Ligi. Jego drużyna wciąż myśli o zagwarantowaniu sobie prawa gry w barażach o Ekstraklasę. Przed własną publicznością chciała przedłużyć swoją dobrą passę czterech zwycięstw z rzędu. W spotkaniu z Chrobrym Głogów, który broni się przed spadkiem to Górnik Łęczna był zdecydowanym faworytem.

Tym razem popisu strzeleckiego nie dał Przemysław Banaszak. W jego rolę musiał wcielić się Fryderyk Janaszek. W tym starciu to właśnie 20-latek zdobył decydującą bramkę. W 73. minucie Adam Deja właśnie do niego celnie dośrodkował z rzutu wolnego. Ofensywny pomocnik wygrał walkę o pozycję z obrońcami gości i oddał strzał na bramkę Pawła Lenarcika. Piłka uderzyła w poprzeczkę, jednak odbiła się na tyle szczęśliwie, że wpadła do bramki i zapewniła Górnikowi kolejne trzy punkty, zbliżające ich do miejsca w najlepszej szóstce tabeli Betclic 1. Ligi.

3. miejsce: Sebastien Thill (Stal Rzeszów) vs Stal Stalowa Wola

W derbach Podkarpacia doskonale było wiadomo, że emocji nie zabraknie. Stal Rzeszów miała świadomość, że przed własną publicznością nie będzie miała łatwego zadania. Jej przeciwnik chce się utrzymać na poziomie Betclic 1. Ligi i zrobi wszystko, by zgarnąć przynajmniej punkt. W 21. minucie za sprawą Kelechukwu Ibe-Tortiego to właśnie piłkarze ze Stalowej Woli wyszli na prowadzenie.

Gospodarze nie mieli zamiaru się poddawać i po golu Michała Musika ekspresowo doprowadzili do wyrównania. Drużynie Marka Zuba również zależało, by w tym spotkaniu sięgnąć po trzy punkty. Chciała przełamać swoją serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Na dobrej drodze do tego celu rzeszowianie znaleźli się tuż przed końcem pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu Ksawerego Kukułki powstało spore zamieszanie w polu karnym.

Początkowo zagrożenie oddalił Damian Oko, jednak do bezpańskiej piłki dopadł Sebastien Thill. Reprezentant Luksemburga bez zastanowienia złożył się do woleja i świetnym strzałem wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Była to już jego czwarta bramka w tym sezonie Betclic 1. Ligi. Finalnie, w drugiej połowie bramkę dla gości zdobył jeszcze Jakub Svec i mecz zakończył się podziałem punktów.

2. miejsce: Julius Ertlthaler (GKS Tychy) vs ŁKS Łódź

Najlepsza drużyna wiosny była faworytem w wyjazdowym spotkaniu z nie radzącym sobie najlepiej ŁKS-em Łódź. Drużyna Artura Skowronka serią zwycięstw chce naprawić nieudaną jesień i rzutem na taśmę wbić się do baraży o Ekstraklasę. GKS Tychy od początku chciał ułożyć mecz pod swoje dyktando i jak najszybciej objąć prowadzenie. To udało się w 10. minucie rywalizacji.

Sebastian Rudol zablokował strzał Natana Dzięgielewskiego, jednak piłka trafiła prosto pod nogi Juliusa Ertlthalera. Austriak nie potrzebował zbyt wiele czasu na zastanawianie się. Przyjął piłkę, ułożył ją na prawą nogę i uderzył z okolicy 20. metra. Strzelił na tyle mocno i celnie, że Aleksander Bobek nie był w stanie skutecznie interweniować. Młodzieżowcowi zadanie utrudnił jeszcze fakt, że futbolówka odbiła się tuż przed nim.

Tyszanie nie mieli zamiaru się zatrzymywać. Najpierw po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wynik podwyższył Jakub Budnicki, a później fatalny błąd jednego z obrońców wykorzystał Ertlthaler. To był już drugi dublet 27-latka w tym sezonie Betclic 1. Ligi, a łącznie szóste trafienie. Jeszcze przed upływem pół godziny rywalizacji w Łodzi było 3:0 dla gości. W drugiej połowie honorowego gola strzelił Husein Balić, jednak piłkarze Ariela Galeano nie byli już w stanie wywalczyć nawet remisu.

Ex aequo 1. miejsce: Josh Perez, Mykola Musolitin, Michał Cywiński (Kotwica Kołobrzeg) vs Ruch Chorzów

Przy wyborze najładniejszego gola 29. kolejki Betclic 1. Ligi postanowiliśmy wyróżnić nie jedną, a trzy bramki. Wszystkie zdobyte przez zawodników Kotwicy Kołobrzeg w spotkaniu z Ruchem. Były one takiej urody, że trudno było nie zwrócić na nie szczególnej uwagi. Mniej optymistyczną wiadomością dla beniaminka jest tak, że to okazało się za mało, by sięgnąć nawet po remis. Drużyna Dawida Szulczka aż czterokrotnie pokonała Marka Kozioła i sięgnęła po pierwsze trzy punkty w tym roku.

Już w 19. minucie rywalizacji walkę o górną piłkę w polu karnym po zagraniu od jednego z kolegów wygrał Usevalad Sadouski. Przytomnie nie decydował się na strzał, który nie miałby szans na powodzenie, a dograł do nadbiegającego Josha Pereza. Skrzydłowy zdecydował się na najprostsze rozwiązanie i huknął z woleja, przy czym nie dał szans Jakubowi Bieleckiemu. Była to ekspresowa odpowiedź na pierwszego gola Somy Novothnego. Dla Salwadorczyka było to premierowe trafienie na boiskach Betclic 1. Ligi.

Przenosimy się już do drugiej części gry, kiedy to goście prowadzili już 3:1. Na kwadrans przed końcem dobrą okazję na strzał z dystansu zdecydował się wykorzystać Mykola Musolitin. Ukrainiec w kapitalny sposób użył swojej całej siły i mimo odległości to uderzenie było zbyt mocne, by bramkarz spadkowicza z Ekstraklasy był w stanie skutecznie interweniować . Dla prawego obrońcy również był to pierwszy gol w Betclic 1. Lidze.

Już w doliczonym czasie gry wydawało się, że goście po rzucie karnym wykorzystanym przez Daniela Szczepana ustalili wynik spotkania na 4:2, jednak piłkarze Piotra Tworka walczyli do ostatniego gwizdka sędziego. W ostatnim akcji meczu do rzutu wolnego podszedł Michał Cywiński. Nie próbował podawać, do któregoś z kolegów tylko bezpośrednio oddał strzał na bramkę i trafił tuż pod poprzeczkę. Gospodarze, mimo trafienia kontaktowego mieli już za mało czasu, by zawalczyć o zdobycie przynajmniej jednego punktu.