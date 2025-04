Piłkarz Manchesteru United opuścił stadion w trakcie meczu. Powodem wypadek jego dziecka

W trakcie niedawnego meczu 1/4 finału Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United a Olympique’m Lyon szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów” – Ruben Amorim stracił jednego ze swoich rezerwowych piłkarzy. Zawodnik musiał bowiem błyskawicznie opuścić Old Trafford. Powodem był poważny wypadek, który przydarzył się jego dziecku.

Poważny wypadek dziecka piłkarza Manchesteru United

Niedawny mecz 1/4 finału Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United a Lyonem zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii tych rozgrywek. „Czerwone Diabły” prowadziły do przerwy 2:0, lecz w końcówce drugiej połowy roztrwoniły tę przewagę i w związku z wynikiem 4:4 w dwumeczu doszło do dogrywki. Tam Lyon wyszedł na prowadzenie 4:2, choć od 89. minuty musiał radzić sobie w dziesiątkę. Podopieczni Rubena Amorima dokonali jednak spektakularnego „comebacku” i w osiem minut ze stanu 2:4 doprowadzili do wyniku 5:4.

Tego pełnego zwrotów akcji starcia dobrze wspominać jednak nie będzie stoper Manchesteru United – Victor Lindelof. Rozpoczynający ten mecz na ławce rezerwowych Szwed już po pierwszej połowie opuścił Old Trafford. Żona piłkarza – Maja Nilsson Lindelof godzinę przed rozpoczęciem meczu otrzymała telefon od opiekunki jej dzieci, że jej młodszy syn uległ wypadkowi i jest w drodze do szpitala. Trzylatek gonił po domu dwa lata starszego od siebie brata i nagle wpadł na szklane schody.

Nilsson Lindelof na swoim profilu na Snapchacie mówiła, że czoło jej syna było „podzielone na dwie części”. Chłopiec musiał przejść operację plastyczną, która zostawi trwałe blizny na jego głowie. „To pierwszy raz, kiedy coś takiego przydarzyło się któremuś z moich dzieci. To było niesamowicie nieprzyjemne i nie chcę tego przeżywać ponownie” – mówiła kobieta do obserwujących ją w mediach społecznościowych. Dodała, że jej syn jest „wikingiem”, bo „wszyscy byli zmartwieni, a on żyje, jakby nic się nie stało”.

Po tym z pewnością traumatycznym wydarzeniu Lindelof szybko się pozbierał i już trzy dni później wyszedł w pierwszym składzie na domowy mecz 33. kolejki Premier League z Wolverhampton. Szwed został zmieniony tuż po bramce Pablo Sarabii na 1:0 dla Wolves, która padła w 77. minucie. Manchesterowi United przynajmniej do wyrównania doprowadzić się nie udało i „Czerwone Diabły” poniosły już 15. ligową porażkę w tym sezonie, co stało się nowym niechlubnym rekordem tego klubu w historii ich występów Premier League.

Ta porażka sprawiła również, że Manchester United zakończy ten sezon z najniższym dorobkiem punktowym w historii swoich występów w Premier League. Wszystko również wskazuje, że klub z Old Trafford zajmie także najniższą pozycję w historii swojej gry w Premier League, bowiem na pięć meczów przed końcem piłkarze Amorima zajmują dopiero 14. miejsce. Wciąż jednak mogą uratować ten sezon triumfem w Lidze Europy, który da im przepustkę do następnej Ligi Mistrzów. W półfinale zmierzą się jednak z najsilniejszych od lat Athletikiem.