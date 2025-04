5 pytań przed 30. kolejką Betclic 1. Ligi

Czas szybko leci. Dopiero co sezon się zaczynał, a tu już przed nami 30. kolejka Betclic 1. Ligi, czyli pierwsza z ostatnich pięciu. To właśnie teraz zaczyna się prawdziwy finisz w walce o jak najwyższe miejsca. Nawet już w ten weekend możemy poznać pierwszą drużynę, która zapewni sobie awans do PKO BP Ekstraklasy.

Jak poradzi sobie ŁKS Łódź bez Ariela Galeano?

W pierwszym meczu 30. kolejki Betclic 1. Ligi ŁKS zagra w Stalowej Woli ze Stalą. Będzie to debiut w roli pierwszego trenera Ryszarda Robakiewicza, czyli asystenta dopiero co zwolnionego Ariela Galeano. Paragwajczyk kompletnie nie poradził sobie na polskich boiskach i zakończył pracę zaledwie po dwóch miesiącach. Drużyna pod jego wodzą miała bić się o awans do PKO BP Ekstraklasy, a rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te zamiary. Do zwolnienia 28-letniego szkoleniowca przyczyniła się seria ośmiu meczów bez wygranej.

ŁKS postawił teraz na trenera tymczasowego, który właściwie nie ma konkretnego celu. Sytuacja w tabeli Betclic 1. Ligi tak się ułożyła, że wyniki w pięciu ostatnich starciach nie mają zbyt wielkiego znaczenia. Pierwszym sprawdzianem Robakiewicza będzie pojedynek ze Stalą Stalowa Wola, która dzielnie walczy o utrzymanie. Jeśli beniaminek przed własną publicznością zgarnie trzy punkty to ma dużą szansę, by po wielu miesiącach opuścić strefę spadkową.

W Niecieczy ujrzymy starcie na najwyższym poziomie?

Hitem 30. kolejki Betclic 1. Ligi bezdyskusyjnie będzie spotkanie w Niecieczy pomiędzy miejscowym Bruk-Betem Termaliką a Wisłą Kraków. To pojedynek pomiędzy wiceliderem a piątą drużyną w tabeli. Gospodarze razem z Arką Gdynia są na autostradzie, by wywalczyć bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Zwycięstwo z wysoko notowanym rywalem mocno przybliżyłoby ich do tego celu. Sygnałem ostrzegawczym dla drużyny Marcina Brosza musi być ostatni domowy mecz, w którym wysoko uległa innej ekipie ze strefy barażowej – Polonii Warszawa.

Wisła jest bardzo bliska zapewnienia sobie prawa gry w barażach o PKO BP Ekstraklasę. Mocno przybliżyła się do tego ostatnimi wynikami. Poza przegraną w Superpucharze Polski drużyna Mariusza Jopa cieszy się serią pięciu zwycięstw z rzędu. Ostatni raz w Betclic 1. Lidze przegrała ponad miesiąc temu z Miedzią. Wygrana w Niecieczy zwiększy jej szanse nawet na awans bezpośredni. Wisła przy zainkasowaniu trzech punktów do drugiej Termaliki traciłaby tylko sześć punktów. Przy takim rozstrzygnięciu rozgrywki zyskałyby na atrakcyjności.

W Grodzisku Wielkopolskim dojdzie do przełamania?

Na dawnym stadionie Dyskobolii zmierzą się dwie najsłabsze drużyny rundy wiosennej Betclic 1. Ligi. Warta Poznań będzie podejmować Kotwicę Kołobrzeg. Po ostatniej kolejce to jedyne zespoły bez zwycięstwa w tym roku. Dużo wskazuje także, że to bezpośrednie starcie w kontekście utrzymania na drugim szczeblu rozgrywkowym. Przy mniej sprzyjających okolicznościach nawet oba te kluby mogą spaść do Betclic 2. Ligi. Na wiosnę Stal Stalowa Wola i Pogoń Siedlce radzą sobie lepiej, więc to właśnie któraś z tych ekip może zepchnąć zarówno Kotwicę, jak i Wartę do strefy spadkowej.

W tabeli obie drużyny ze sobą sąsiadują. 16. miejsce z dorobkiem 21 punktów zajmuje spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy, a o lokatę wyżej z przewagą jednego punktu plasuje się beniaminek. Zarówno Warta, jak i Kotwica ostatnie ligowe zwycięstwo odniosły jeszcze w listopadzie zeszłego roku. Będzie to wyjątkowe spotkanie szczególnie dla Piotra Tworka, który w sezonie 2019/20 z poznańskim klubem niespodziewanie awansował do Ekstraklasy, a w debiutanckim sezonie na tym poziomie zajął równie sensacyjne piąte miejsce, wyprzedzając przy tym derbowego rywala – Lecha, który wtedy uplasował się dopiero na 11. lokacie.

Arka Gdynia oficjalnie zagwarantuje sobie awans do PKO BP Ekstraklasy?

Już w ten weekend przy sprzyjających okolicznościach Arka Gdynia może zapewnić sobie awans do PKO BP Ekstraklasy. Kibice będą mogli odetchnąć z ulgą, że nie powtórzy się scenariusz z zeszłych rozgrywek. Wówczas już się wydawało, że nic złego się drużynie z Pomorza nie stanie i razem z lokalnym rywalem – Lechią Gdańsk – bezpośrednio zamelduje się w gronie najlepszych. Jednak zespół prowadzony przez Wojciecha Łobodzińskiego na finiszu przegrał kilka kluczowych spotkań i rzutem na taśmę dał się wyprzedzić przez GKS-owi Katowice. „Arkowcy” mieli drugą szansę przez występ w barażach, jednak w ich finale w dramatycznych okolicznościach awans wywalczył Motor Lublin.

W tym sezonie tak wielkiej dramaturgii chyba nie będzie. Ciężko sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym Arka wypada poza TOP 2. Ekipa Dawida Szwargi już nawet w ten weekend może rozstrzygnąć kwestię bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Na wyjeździe zmierzy się z ostatnią w tabeli Betclic 1. Ligi Pogonią Siedlce. Faworyt tego starcia jest doskonale znany i każdy inny wynik niż zwycięstwo gości trzeba będzie uznać za sensację. Sama wygrana z drużyną broniącą się przed spadkiem to jeszcze za mało. Gdynianie, by zacząć fetować, muszą zaczekać na rezultaty przede wszystkim w Płocku, ale też w Niecieczy.

Na stadionie Termaliki tylko trzy punkty pozwolą Wiśle Kraków utrzymać szansę na teoretyczne przeskoczenie Arki, a właściwie to zrównania się punktami. Drużyna Mariusza Jopa mogłaby zająć wyższe miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi przez bilans bramkowy. Z kolei Wisła Płock musiałaby przegrać ze Zniczem Pruszków, by stracić szansę na przeskoczenie zespołu Dawida Szwargi. Nawet remis w teorii utrzymuje ich w grze. Oczywiście, to jest najprawdopodobniej tylko odkładanie nieuniknionego. Ciężko się spodziewać, żeby Arka przegrała wszystkie mecze do końca, a jej przeciwnicy zaliczyli komplet zwycięstw. Według wyliczeń Piotra Klimka Pomorzanie mają 99,5% szans na bezpośredni awans.

Stal Rzeszów w końcu wróci na zwycięską ścieżkę?

Ciężko powiedzieć, co od początku marca dzieje się ze Stalą Rzeszów. Drużyna Marka Zuba w rundę wiosenną weszła dwiema wygranymi i dwoma remisami, jednak kompletnie nie wiadomo, co się później z nią stało. Od czasu zwycięstwa z Wartą Poznań przegrała z Pogonią Siedlce, Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, Wisłą Płock, GKS-em Tychy, a kilka dni temu z Odrą Opole. Tę fatalną serię przedzielił tylko podział punktów ze Stalą Stalowa Wola. W Rzeszowie jest mocny nacisk na stawianie na młodzież, co widać na pierwszy rzut oka. Podstawowy skład to nie raz nawet ośmiu młodzieżowców. Tylko w takim razie co z wynikami?

Obecnie nie mają one już za wielkiego znaczenia. Stal jest w grupie drużyn, które zajmują bezpieczne miejsce w środku tabeli Betclic 1. Ligi. Poziom niżej już nie spadnie, a do baraży o PKO BP Ekstraklasę traci już zbyt wiele, by się do nich wbić. Dobry finisz to byłaby bardziej zapowiedź na bardziej udany przyszły sezon. Rzeszów od wielu lat czeka na swojego przedstawiciela w Ekstraklasie. Od kilku lat ma go nawet mniejszy, niedaleko położony Mielec. Pytanie tylko, kto poprowadzi ten zespół, bo ciężko wykluczyć, że po takich rezultatach nie będzie rozważań dotyczących przyszłości Marka Zuba.

Pełny terminarz 30. kolejki Betclic 1. Ligi