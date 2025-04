Były zawodnik Manchesteru City zakończył karierę w wieku 26 lat, by rozwinąć milionowy biznes

Były obrońca Manchesteru City, czy FC Barnsley, który zanotował jeden występ na boiskach Premier League, dość szybko stwierdził, że przygoda z piłką nożną nie jest dla niego. W wieku 26 lat przeszedł na emeryturę i założył… markę odzieżową. Jego firma na przestrzeni lat znakomicie się rozwinęła, a majątek byłego piłkarza wyceniany jest na dziesiątki milionów.

W barwach Manchesteru City i nie tylko. Kim jest Reece Wabara?

W lipcu 2007 roku do szkółki Manchesteru City pozyskano dobrze zapowiadającego się obrońcę, ale na pewno nie był to gracz z tytułem „wonderkida”. Wychowanek Walsall FC przez kilka lat szkolił się w akademii City, a w 2011 roku dostał nawet szansę w Premier League. Najpierw pojawił się na ławce w starciu Fulham, wówczas nie wszedł na murawę, ale w ostatnim meczu sezonu z Boltonem okazję na występ otrzymał – dokładnie trzy minuty. W tym samym czasie Reece Wabara był też powoływany do młodzieżowych reprezentacji Anglii.

Dość szybko „The Citizens” zaczęli wypożyczać tego zawodnika – kolejno do Ipswich Town, Oldham Athletic, Blackpool, czy Doncaster. W 2014 roku pozostał bez klubu, a wtedy ponownie zgłosiło się po niego Doncaster, gdzie spędził kolejne 12 miesięcy. Później zawitał jeszcze do Barnsley, Wigan, aż dotarł do Boltonu, gdzie uznał, że to wszystko nie jest dla niego. Kariery w angielskim futbolu nie zrobił – zanotował 20 występów na poziomie Championship, a w League One rozegrał 107 meczów. Jednak sam doszedł do konkluzji, iż raczej daleko mu do Ligi Mistrzów i podjął zaskakującą decyzję.

Zakończona kariera w wieku 26 lat, a teraz milionowy biznes

Jeszcze w 2013 roku, kiedy Wabara był jeszcze aktywnym zawodnikiem, założył swoja własną markę odzieżową – Maniere De Voir. Jego biznes dość szybko zaczął się rozwijać i sam zawodnik widział potencjał, by właśnie tym zająć się na dobre – „Wiedziałem, że szanse na bycie piłkarzem na poziomie Ligi Mistrzów i angielskiej ekstraklasy są bardzo małe. Zawsze miałem swój własny sposób ubioru. Mój kolega, Lewis Morgan, powiedział mi, że powinienem zająć się modą” – mówił w 2021 roku Reece. W wieku 26 lat oficjalnie zawiesił buty na kołku i na dobre zajął się prowadzeniem własnej marki.

Już w pierwszym roku działalności Maniere De Voir obroty firmy osiągnęły poziom miliona funtów w roku. Jego ubrania nosiły takie postacie jak dobrze nam znany Raheem Sterling, czy Anthony Joshua. Jak się okazuje, decyzja o pełnym poświęceniu się swojej pasji – modzie, była strzałem w dziesiątkę. Na liście „The Sunday Times Rich List” 2024 wśród brytyjskich bogaczy poniżej 40. roku życia Reece Wabara zajął 33. miejsce, a jego majątek wyceniono na 83 miliony funtów. Co ciekawe, wyprzedził tym samym kilku klasowych zawodników, jak Harry’ego Kane’a, czy wspomnianego Raheema Sterlinga.

Fot. screen Youtube