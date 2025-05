OFICJALNIE: Szymon Marciniak rozjemcą półfinału Ligi Mistrzów

Szymon Marciniak i jego renoma w światowym futbolu jest spora. Prowadził on swego czasu finał Ligi Mistrzów, czy przede wszystkim – finał mistrzostw świata 2022 w Katarze. Tym razem przyszła pora na siódmy mecz w sezonie w Champions League. Arbiter z Płocka wybierze się w służbową podróż do włoskiej stolicy mody – Mediolanu.

Marciniak arbitrem półfinału z Polakami

Szymon Marciniak arbitrem głównym, na liniach Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Czwartym sędzią Paweł Raczkowski, a sędziami VAR Dennis Higler oraz Pol van Boekel z Holandii. Tak wygląda obsada sędziowska drugiego półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Interem a Barceloną.

Będzie to półfinał pełen Polaków. Nicola Zalewski oraz Piotr Zieliński są zdrowi, podobnie jak Wojciech Szczęsny, który odpoczywał w meczu z Realem Valladolid. Robert Lewandowski ma być dostępny na mecz w Mediolanie i walczy z czasem.

W tej edycji Ligi Mistrzów, Marciniak był rozjemcą następujących meczów:

PSG – Atletico 1:2

Sporting CP – Arsenal 1:5

Atalanta – Real Madryt 2:3

PSG – Manchester City 4:2

Milan – Feyenoord 1:1

Atletico – Real Madryt 1:0, k. 2:4

Marciniak poza sześcioma meczami Ligi Mistrzów, ma też w tym sezonie na koncie 23 mecze PKO BP Ekstraklasy i dwa mecze Ligi Europy. Oprócz tego, w CV za tę kampanię można znaleźć też mecz Betclic 1. Ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim oraz dwa mecze Saudi Pro League.

Sędzia z Płocka nie jest zbytnio szczęśliwym arbitrem dla drużyny z Mediolanu. Bilans starć Interu w meczach, gdy sędziuje Marciniak to: jedna wygrana – cztery remisy – dwie porażki. Ostatni z meczów to bolesne odpadnięcie w ubiegłym sezonie w 1/8 finału po rzutach karnych z Atletico Madryt, gdy Lautaro Martinez posłał piłkę w trybuny. Marciniak prowadził też finał Ligi Mistrzów 2023, w którym to górą nad mediolańczykami okazał się Manchester City.

To samo o płocczaninie może powiedzieć „Blaugrana”. Jedna wygrana, a także po dwa remisy i porażki to bilans FC Barcelony w meczach z udziałem Marciniaka. To właśnie Polak sędziował przedostatnie bezpośrednie starcie między obydwoma zespołami. Wtedy to u siebie Barcelona zremisowała 3:3 z Interem. Lewandowski dwukrotnie pokonał Andrę Onanę. Hiszpanie nie będą jednak miło wspominać innych dwóch szczególnych spotkań. 0:4 z PSG w sezonie 2016/17 oraz w tej samej edycji – starcie w Turynie z Juventusem (0:3).

Marciniak niedawno po raz czwarty w karierze poprowadził finał Pucharu Polski. Po raz kolejny także, wybrano go, aby był rozjemcą spotkania rangi krajowej poza ojczyzną. Chodzi tym razem o mecz 12 maja o mistrzostwo Albanii, którego uczestnicy zostaną wyłonieni poprzez mini play-offy, przypominające baraże Championship czy rodzime baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Fot. PressFocus