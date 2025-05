Transfer Polaka za wiele nie pomógł. Klub żegna się z ekstraklasą po niemal 20 latach

Klub Polaka po niemal 20 latach gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym żegna się z ekstraklasą. Na kolejkę przed końcem rozgrywek nie ma szans na utrzymanie ze względu na gorszą pozycję w sezonie zasadniczym.

Nieudana zmiana klubu Polaka

Transfer Karola Czubaka do belgijskiego Kortrijk za 700 tysięcy euro (wg „Transfermarkt”) był najgłośniejszym podczas ostatniego okienka w Betclic 1. Lidze. Zaplecze PKO BP Ekstraklasy opuścił bowiem lider klasyfikacji strzelców, a jego Arka po pierwszej części sezonu zajmowała pozycję wicelidera. 25-latek może jednak żałować swojej decyzji o odejściu, bowiem gdynianie już na trzy kolejki przed końcem sezonu Betclic 1. Ligi zapewnili sobie awans do elity, podczas gdy jego nowy klub na kolejkę przed finiszem rozgrywek spadł z ekstraklasy. I to w ten sam dzień!

Co więcej, Czubak w barwach Kortrijk rozegrał łącznie tylko 73 minuty, na które złożyło się osiem meczów. Ani razu nie znalazł się w wyjściowym składzie, a jego najdłuższy występ potrwał niecałe pół godziny. W koszulce „De Kerels” zanotował jedną asystę i nie zdobył bramki. Dwa ostatnie spotkania swojego zespołu Polak opuścił z powodu urazu, a przed jego doznaniem zaliczył łącznie niecałe 20 minut w pięciu meczach. Jakby tego mało, zaledwie kilka miesięcy po jego transferze Kortrijk po 17 latach żegna się z ekstraklasą.

Czubak już w debiucie się nie popisał – zmarnował doskonałą sytuację w 72. minucie, która dałaby w tamtej chwili prowadzenie 2:1. Otrzymał świetne prostopadłe podanie, ale strzelił… fatalnie – prosto w Andreasa Jungdala. Później ekipa Kotrijk dostała czerwoną kartkę, grała 10 vs 10 i w samej końcówce sama straciła bramkę i przegrała z Westerlo. Polak przegrywał rywalizację w ataku z Hiszpanem Nacho, który potrafił przez 10 kolejnych spotkań nie trafić do siatki i przełamał się dopiero w kwietniu.

17 lat i koniec

Choć w przedostatniej serii gier Jupiler Pro League „De Kerels” wygrali na wyjeździe z Cercle 2:0 i zmniejszyli swoją stratę do miejsca barażowego do trzech punktów, nie mogą przeskoczyć w tabeli klubu Brugii ze względu na gorszą pozycję na koniec sezonu zasadniczego. Z kolei dzień po ich zwycięstwie St. Truiden pokonał przed własną publicznością zdegradowany już wcześniej Beerschot 2:1, co oznacza, że Kotriijk na kolejkę przed końcem rozgrywek do bezpiecznej strefy traci cztery punkty.

Podczas 17-letniego pobytu w ekstraklasie Kortrijk sześć sezonów kończyło w górnej części tabeli. Po raz ostatni w pierwszej ósemce na koniec uplasowało się w sezonie 2018/19, a najwyższą pozycję zajęło w rozgrywkach 2009/10, czyli w drugim sezonie po awansie do elity – piątą. Ich ostatni spadek z ekstraklasy miał miejsce w 1999 roku, a już w kolejnym sezonie zaliczyli spadek z drugiej ligi. Na zaplecze ekstraklasy wrócili po czterech latach i spędzili tam cztery sezony. Już przed rokiem Kortrijk było krok od spadku, lecz wygrało barażowy dwumecz o utrzymanie.

Kontrakt Karola Czubaka z Kortrijk obowiązuje jeszcze przez dwa lata. 25-latek może mówić o sporym pechu, bowiem tuż po jego odejściu z Arki gdynianom po pół dekady udało im się wywalczyć upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy. Czubak zaś podczas swojego 3,5-letniego pobytu w Trójmieście dwukrotnie ocierał się o awans do elity, lecz w 2022 roku Arka sensacyjnie poległa w półfinale baraży z Chrobrym Głogów, a przed rokiem najpierw wypuściła z rąk bezpośredni awans, a następnie w spektakularny sposób przegrała finał baraży z Motorem.

Głośne odejście z Arki

Jego odejście z klubu zimą wywołało sporą burzę medialną. Miał wylecieć na testy medyczne bez wiedzy Arki, ale posiadał w kontrakcie klauzulę uruchamiającą jego odejście. Nie czuł się winny. Przedstawił w wywiadzie z „Meczykami” trochę inną perspektywę. Odniósł się do wywiadu, który ukazał się pięć dni później, gdy sytuacja się już diametralnie zmieniła i oferta leżała na stole, a Kotrijk zobowiązało się do wpłacenia klauzuli. Tak mówił Czubak:

Rozmawiałem z dyrektorem i mówiłem, że się zastanawiam, a gdy podejmę decyzję, to ludzie w klubie będą pierwsi, którzy się dowiedzą, jaka decyzja zapadła. I po jej podjęciu mój menadżer poinformował klub. Wiadomo, że to nie było dla nich łatwe, może był szok, ale ja zrobiłem tak jak powiedziałem – klub od razu, gdy się zdecydowałem, dostał informację o chęci odejścia. Wydaje mi się, że mam czyste sumienie, nie zrobiłem w stosunku do Arki nic złego. Cały czas w klubie wiedzieli, że jest oferta, że się nad nią zastanawiam. Poza tym, teraz to nie jest moment, w którym chciałbym się z kimkolwiek sprzeczać. Mimo że usłyszałem słowa, które mnie zabolały i siedzą we mnie do teraz.

fot. PressFocus