Znana przyszłość Tymoteusza Puchacza. Klub podjął już decyzję

Tymoteusz Puchacz od momentu wyjazdu z Polski nie jest w stanie znaleźć sobie odpowiedniego miejsca w europejskim futbolu. Od stycznia tego roku reprezentował barwy Plymouth Argyle, do którego został wypożyczony z niemieckiego Holstein Kiel. Po spadku z Championship klub podjął oficjalną decyzję odnośnie przyszłości polskiego obrońcy.

Puchacz z kolejną nieudaną przygodą?

Na początku stycznia Tymoteusz Puchacz przeszedł do Plymouth. Polak został wypożyczony z opcją wykupu z niemieckiego Holstein Kiel do zespołu znajdującego się na ostatnim miejscu w Championship. Nie udało się stamtąd wygrzebać. Po nieudanej walce o utrzymanie klub oficjalnie spadł do League One. Taki obrót spraw wymusił na działaczach konkretne działania oraz postawienie na zawodników, którzy będą w stanie odbudować się w nowym sezonie.

W oficjalnym oświadczeniu Plymouth dowiedzieliśmy się, iż Puchacz nie znajduje się w planach na przyszły sezon i klub nie skorzysta z opcji wykupu. Wraz z polskim zawodnikiem z wypożyczenia do swoich klubów wrócą Michael Obafemi, Darko Gyabi, Nikola Katic oraz Muhamed Tijani. Trzon zespołu tworzyli młodzi zawodnicy. Czterech z największą liczbą minut nie miało skończonych 25 lat. Puchacz grał sporo, ale na początku wypożyczenia i to po 90 minut. Potem już szło mu gorzej i stracił miejsce w składzie. Teraz powróci do niemieckiego Holstein Kiel.

Jak Puchacz poradził sobie w Anglii?

Od momentu opuszczenia Lecha Poznań w 2021 roku, kiedy to Union Berlin zdecydował się pozyskać Puchacza za 2,5 miliona euro, piłkarz nie do końca potrafili odnaleźć swoje miejsce w europejskiej piłce. Grał już bowiem na wypożyczeniu w Trabzonsporze, Panathinaikosie, a także w 1.FC K’lautern. W ostatnim z tych klubów radził sobie całkiem przyzwoicie. W sierpniu ubiegłego roku zamienił Union Berlin, z którego był regularnie wypożyczany, na Holstein Kiel i wydawało się, że właśnie w tym zespole złapie więcej minut w Bundeslidze.

Nic bardziej mylnego, ponieważ Puchacz stracił dość szybko szanse u trenera, a kulminacyjnym momentem był grudniowy mecz z FSV Mainz i zdjęcie z boiska już w 33. minucie. Zimą trafił on do Championship, a więc do kraju, gdzie jeszcze nie grał. Trudno było przewidzieć, jak szybko zaaklimatyzuje się w nowym otoczeniu, ale początek swojej przygody miał całkiem przyzwoity. Przez trzy miesiące był podstawowym wyborem na lewej stronie boiska. Zagrał 90 minut w pamiętnym meczu Pucharu Anglii, kiedy to Plymouth wyeliminowało przyszłego mistrza kraju – Liverpool.

Podczas pobytu na Wyspach zagrał łącznie 18 spotkań, podczas których zanotował jedną asystę. W kwietniu spędził na murawie tylko 47 minut, a w ostatnich dwóch meczach nie załapał się nawet do kadry. Jego zespół, mimo całkiem udanej końcówki sezonu, nie był w stanie utrzymać się w lidze, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli. Teraz polski zawodników wróci do Niemiec, gdzie powalczy o miejsce w składzie Holstein Kiel. Choć co warto podkreślić, na razie nie wiadomo w jakiej lidze. Kiel zajmuje przedostatnie miejsce w Bundeslidze, ale ma jeszcze szanse na baraże o utrzymanie.

Fot. screen/Youtube