Manchester United z udaną remontadą i finałem Ligi Europy. Co za zmiana i gol Mounta!

Manchester United podchodził do rewanżu w półfinale Ligi Europy z przewagą trzech bramek zaliczki. Remontadę w tym starciu mieli zrobić ich rywale – Baskowie z Bilbao. Wyszło inaczej, bowiem to Hiszpanie prowadzili nieco ponad 40 minut na Old Trafford. Podopieczni Rubena Amorima dopełnili jednak formalności i potwierdzili obecność w finale Ligi Europy w Bilbao. „Czerwone Diabły” były górą u siebie wynikiem 4:1. Dubletem z ławki popisał się Mason Mount.

Przed meczem

Niecałe trzy godziny po wyborze 267. zwierzchnika Stolicy Apostolskiej w osobie amerykańskiego kardynała Roberta Provosta, który stał się Leonem XIV, rozegrać się miał rewanżowy półfinał Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United a Athletikiem. Baskowie podchodzili do tej rywalizacji z myślą, że mają 1% szans, a 99% wiary. Chcieli bowiem powtórzyć sukces z dwumeczu z sezonu 2011/12, gdzie wygrali na Old Trafford i doszli do finału. Problemem jednak 13 lat później były poważne braki kadrowe.

W kadrze powołanej przez Ernesto Valverde brakowało bowiem obydwu braci Williams, a także znakomitej strzelby w postaci Oihana Sanceta. Z oczywistych względów (czerwień na San Mames) zabrakło też Daniego Viviana. Ciężko więc było spodziewać się sensacji godnej przebiegu pierwszego spotkania.

Manchester United z kolei po wywalczeniu trzybramkowej zaliczki w Kraju Basków mogli na spokojnie podejść do ostatniego aktu tej rywalizacji. Z piłkarzy, którzy zagrali w ostatniej kolejce na Gtech Community Stadium zabrakło Matthijsa de Ligta, który doznał kontuzji kolana. Nie takie rzeczy jednak w futbolu się działy i właśnie w takim detalu Baskowie mogli upatrywać nadziei w ewentualnej wielkiej remontadzie.

United XI: Onana – Lindelof, Maguire, Yoro – Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu – Fernandes, Hojlund, Garnacho

Athletic XI: Agirrezabala – Gorosabel, Alvarez, Nunez, Berchiche – Ruiz de Galarreta, Jauregizar – Djalo, Gomez, Berenguer – Sannadi.

Podopieczni Valverde z prowadzeniem w meczu

„Czerwone Diabły” w pierwszych dziesięciu minutach miały rzut wolny po faulu na Rasmusie Hojlundzie. Gospodarze nie wykorzystali jednak tego prezentu od drużyny z Kraju Basków. Po dziewięciu minutach i wrzuceniu piłki na lewą flankę, źle obliczył tor lotu piłki Noussair Mazraoui. Wykorzystali ten błąd goście, a futbolówka trafiła do Alexa Berenguera. Były piłkarz Torino zbliżył się do bramki, ale nieznacznie chybił na bramkę Onany.

Kilka minut później Agirrezabala był górą w pojedynku jeden na jeden, bowiem piłkarz United otrzymał na dobieg za mocne podanie. Berenguer spróbował po raz drugi w 21. minucie meczu. Otrzymał on piłkę na trzydziestym metrze i zrobił kilka metrów w stronę bramki Andre Onany. Następną okazję Baskowie jednak wykorzystali.

W 31. minucie Maroan Sannadi wykonał udany skok pressingowy bowiem Harry Maguire finalnie niecelnie podał do Leny’ego Yoro (tylko wykonał ruch do biegu) przez co posłał piłkę do Alvaro Djalo. Próba w jego wykonaniu z daleka została zablokowana jednego z defensorów. Po chwili futbolówka trafiła pod nogi Mikela Jauregizara, a ten zza pola karnego trafił po uderzeniu z dystansu do siatki. Był to pierwszy celny strzał w meczu. 0:1!

Daniel Siebert z Niemiec, sędzia zawodów na Old Trafford – pozwalał na całkiem dużo bohaterom angielsko-hiszpańskiego widowiska. Druga z kartek w meczu została rozdana po 14. faulu w meczu (autorem faulu Jauregizar, strzelec bramki). Wcześniej za uderzenie łokciem kartonik otrzymał będący w średniej formie w pierwszej części meczu ww. Mazraoui.

Koncertowo swoją okazję w 43. minucie zmarnował Alejandro Garnacho. Mknący środkiem pola Patrick Dorgu rozrzucił mu piłkę na dobieg, a będąc blisko bramkarza Agirrezabali, który zdecydował się wyjść w stronę futbolówki, Argentyńczyk podciął piłkę na wysokości pola karnego i nie trafiła ona w światło bramki. Duński wahadłowy, który zimą przyszedł z Lecce był najlepszy na boisku po stronie gospodarzy.

United z dominacją genetyczną po zmianach Amorima

Przez pierwszy kwadrans Baskowie mocno atakowali, ale brakowało kliniczności. Było dużo hałasu, a mało efektów. Lepiej zdecydowanie spisywali się kibice Athletiku, którzy nieustannie wspierali swoją ukochaną drużynę głośnym dopingiem. W związku z tym Ernesto Valverde wprowadził na boisko trzech zmienników, w tym pamiętającego wiosenny mecz z 2012 roku Oscara de Marcosa.

Ruben Amorim także przeprowadził potrójną zmianę i pozmieniał co nieco ustawienie „Czerwonych Diabłów”. Luke Shaw zmieniający Mazraouiego przeszedł na lewą stronę, a Dorgu na prawą. Weszli też na plac Amad Diallo oraz Mason Mount – obaj trafili do siatki w ostatnim ligowym meczu United z Brentfordem (porażka na wyjeździe 3:4). Kilka minut po wejściu niewiele od bramki uderzył 19-letni Ainguru Olabarrieta, zmiennik trenera Valverde.

Nieco lepiej zachował się Mason Mount. Wrzutka z prawej strony najpierw przejechała Anglikowi po włosach, ale on cierpliwie zaczekał. Luke Shaw po chwili podał do Yoro, ten wbiegł w pole karne i odegrał do byłego piłkarza Chelsea. Pomocnik zwrócony tyłem do bramki zrobił krok w stronę wapna z którego strzela się rzuty karne i płaskim strzałem pokonał Agirrezabalę. 1:1!

Gospodarze wykorzystali momentum i w 80. minucie podwyższyli rezultat. Bruno Fernandes dograł z rzutu wolnego, a będący w przysiadzie Casemiro wyprowadził United na prowadzenie. 2:1!

85. minuta to z kolei moment triumfu Rasmusa Hojlunda. Po doskonałej akcji Amada Diallo prawym skrzydłem, Duńczyk skierował piłkę do bramki z najbliższej odległości. 3:1! Basków w 91. minucie dobił jeszcze Mason Mount, który trafił do pustej bramki z ponad 40 metrów. United w finale Ligi Europy zagra z Tottenhamem.

Manchester United – Athletic Club 4:1 (0:1)

Mason Mount 71′, 90+1′, Casemiro 80′ Rasmus Hojlund 85′ – Mikel Jauregizar 31′

Fot. screen X/ Ziggo Sport