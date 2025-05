David Beckham przejmuje klub w Anglii

David Beckham to bez dwóch zdań jedna z legend światowego futbolu. Anglik od zawsze miał głowę na karku, dlatego też po zakończeniu kariery piłkarskiej postanowił zainwestować, zostając współwłaścicielem Interu Miami z Major League Soccer. Niedawno z kolei wraz ze swoim kolegą z Manchesteru United – Garym Neville’em – przejął udziały w angielskim klubie Salford.

Beckham i jego inwestycja w Miami

David Beckham to ikona, której nie trzeba raczej przedstawiać ani młodym, ani starszym kibicom. Jako piłkarz zdobył wiele tytułów – mowa chociażby o wygraniu Ligi Mistrzów z Manchesterem United w sezonie 1998/1999. Ponadto sięgnął po wiele innych pucharów z „Czerwonymi Diabłami”, Realem Madryt, Paris Saint-Germain czy wreszcie Los Angeles Galaxy. Niemniej jednak to w Man Utd napisał on najpiękniejszy rozdział w swojej karierze. Ponadto dla reprezentacji narodowej Anglii miał on okazję rozegrać 115 spotkań, w których to zdobył 17 bramek oraz zanotował 42 asysty.

Kiedy grał w MLS, to otrzymał od władz MLS plan na ekspansję rozgrywek. Zawierała się w nim przede wszystkim opcja wykupienia franczyzy, która z czasem miałaby wejść do ligi. Anglik miał zapłacić 25 milionów funtów i wybrać sobie dowolny klub jaki tylko zechce, nie licząc tego z Nowego Jorku, który był już wykupiony przed Red Bull. W 2014 wybrał, że będzie to Inter Miami. Przykładowo – “The Guardian” podał, że w przypadku San Diego FC to aż pół miliarda dolarów! Nieźle to sobie „Becks” wymyślił.

Beckham i Neville we współpracy

Jakiś czas później wraz z grupą „Class of 92”, w skład której wchodzili byli koledzy z Manchesteru jak: Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville oraz Paul Scholes przejęli z kolei Salford City, które obecnie występuje w League Two.

W 2024 roku sytuacja uległa jednak zmianie, jako że wiele z wyżej wymienionych osób zdecydowało się wycofać. David Beckham oraz Gary Neville pozostali jednak na placu boju i nie opuścili angielskiego klubu – niedawno w ramach nowo utworzonego konsorcjum (połączyli siły z Declanem Kellym, założycielem amerykańskiej firmy doradczej Consello i Lordem Mervynem Daviesem, przewodniczącym Lawn Tennis Association) stali się współwłaścicielami klubu z północnego-zachodu Anglii.

Model działania i podział obowiązków

Jak można przeczytać w angielskiej prasie, w ciągu najbliższych pięciu lat na działalność klubu przeznaczonych zostanie około 15-20 milionów dolarów, zaś głównym celem będzie awans do Championship. Ponadto każdy współudziałowiec będzie miał po około 5-10% udziałów, co w sumie przełoży się na około 80% (reszta ma zostać przeznaczona dla dodatkowych partnerów).

Na uwadze trzeba mieć fakt, że żaden z obecnych współwłaścicieli klubu (Beckham, Neville, Consello itd.) nie będzie zaangażowany na co dzień w funkcjonowanie Salford. Obecnie trwają poszukiwania i rozmowy z kandydatami na dyrektora generalnego.

− Mogę powiedzieć, że będę śledził każdą dużą decyzję w klubie, która zostanie podjęta. To samo tyczy się tych mniejszych. Tak też się zobowiązałem wobec Gary’ego Nevilla, jak i całego klubu. Jedno jest pewne – nie robimy tego dla zabawy, ani nie ma w tym żadnego romantycznego podtekstu i aspektu. Zależy nam na klubie, ale robimy to również po to, aby wygrywać. Naszym głównym celem jest odnieść sukces – tak też się stanie. Chcemy wynieść klub na wyższy poziom (…). Pewnego dnia chcielibyśmy znaleźć się w Premier League, takie też mamy marzenie. Chcemy odnieść sukces, ale to oczywiście nie jest nic danego i wymaga czasu – powiedział David Beckham na łamach brytyjskiego „The Athletic”.

Moda na inwestowanie w kluby

Od dłuższego już czasu w świecie piłki nożnej pojawił się trend, zgodnie z którym aktywni lub emerytowani już piłkarze inwestują w mniejsze kluby piłkarskie – nie tak dawno temu 28-letni Moussa Dembele zdecydował się na zainwestowanie w drugi klub i obecnie posiada w swoim portfolio malijski AS Mansa oraz litewski FK Minija. Luka Modric i Kylian Mbappe z Realu Madryt również zostali właścicielami.

W drugiej połowie kwietnia z kolei na podobny ruch zdecydowali się Thiago oraz Jordi Alba, którzy zainwestowali w CE L´Hospitalet, czyli mały klub, który obecnie występuje na poziomie piątej ligi hiszpańskiej.

Fot. Screen YouTube/Sky Sports