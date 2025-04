Thiago i Alba właścicielami klubu z piątej ligi

Od pewnego czasu trendem stało się przejmowanie małych klubów przez byłych lub nadal aktywnych graczy. Tym razem Thiago Alcantara oraz Jordi Alba postanowili zainwestować w CE L´Hospitalet, czyli mały klub, który obecnie występuje na poziomie piątej ligi hiszpańskiej.

Thiago i Alba inwestują w CE L’Hospitalet

CE L’Hospitalet to mały, hiszpański klub z siedzibą w L’Hospitalet de Llobregat, w regionie Katalonii (zespole miejskim Barcelonie). Choć drużyna ta jest mało znana w europejskim świecie piłki nożnej, to za sprawą dwójki Thiago Alcantara oraz Jordi Alba, piątoligowiec (obecnie występuje w grupie C w rozgrywkach Segunda División B), klub ten może powoli szykować się do nowego rozdziału w swojej historii!

22 kwietnia potwierdzono oficjalnie, że CEL zostanie „przejęty” przez nowych włodarzy, w skład których ww. Thiago oraz boczny obrońca Interu Miami. Nowi właściciele pragną odwrócić losy klubu, który od wielu lat boryka się z licznymi problemami i występuje w niższych ligach. Jednym z najważniejszych, długoterminowych celów ma być rozwój oraz jak najszybszy powrót do rozgrywek drugiej ligi hiszpańskiej, czyli Segunda División.

Jak donoszą hiszpańskie media, do tego jakże ambitnego projektu dołączy także Oscar Pierre, czyli dyrektor generalny Glovo, który to z kolei skupi się na finansowych aspektach całego przedsięwzięcia. Jednym z jego zadań będzie chociażby dążenie do pełnej profesjonalizacji klubu. Co do wyżej wspomnianej dwójki Thiago & Alba, to skupią się oni z kolei na sportowej części i funkcjonowaniu CE L’Hospitalet. Nowym prezydentem zostanie z kolei mianowany Antoni Garcia, były członek lokalnej rady.

− Hospi nie może pozostać w piątej lidze hiszpańskiego futbolu. Chcemy przełamać kiepskie wyniki, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Projekt ma na celu wniesienie L’Hospitalet do profesjonalnego futbolu w przeciągu dziesięciu lat – zapewniają źródła bliskie inicjatywie nowych właścicieli.

Thiago i Alba idą śladem innych zawodników

Od kilku tygodni, a raczej miesięcy w świecie piłki nożnej pojawił się trend, zgodnie z którym aktywni lub emerytowani już piłkarze inwestują w mniejsze kluby piłkarskie – kilka dni temu 28-letni Moussa Dembele zdecydował się na zainwestowanie w drugi klub i obecnie posiada w swoim portfolio malijski AS Mansa oraz litewski FK Minija. Na domiar wszystkiego Luka Modric i Kylian Mbappe z Realu Madryt również zostali właścicielami.

Podczas gdy chorwacki pomocnik zainwestował w Swansea City (angielska Championship), to reprezentant Francji w minionym roku zakupił 80% udziałów we francuskim Caen (Ligue 2). Można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkiem kolejnych takich inwestycji.

Wystarczy wspomnieć, że od dłuższego czasu legendarny Oliver Kahn pracuje za kulisami nad przejęciem Girondins Bordeaux. Wracając jeszcze na chwilę do nowego klubu Thiago i Alby, warto jako ciekawostkę nadmienić, iż L’Hospitalet to największe miasto w Hiszpanii, które nigdy nie miało klubu w piłkarskiej elicie.

Fot. PressFocus