Wyróżnienia 32. kolejki Betclic 1. Ligi

Betclic 1. Liga ekspresowo zbliża się do końca. W tej kolejce zapadły kolejne kluczowe rozstrzygnięcia. Na trzeci poziom rozgrywkowy spadają już Warta Poznań i Stal Stalowa Wola. Od tygodnia wiadomo za to, że do PKO BP Ekstraklasy awansuje Arka Gdynia, a wyniki w elicie przesądziły, że w drugą stronę powędrują Stal Mielec i Śląsk Wrocław.

Piłkarz 32. kolejki Betclic 1. Ligi — Damian Hilbrycht (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Przez poczynania Bruk-Bet Termaliki Nieciecza mieliśmy ciężki wybór przy wyborze najlepszego zawodnika tej kolejki Betclic 1. Ligi. Pierwszym kandydatem był Krzysztof Kubica, który dwukrotnie trafił do siatki w spotkaniu z Górnikiem Łęczna. Finalnie zdecydowaliśmy się postawić na Damiana Hilbrychta, który miał spory udział w każdych z trzech strzelonych goli.

26-latek jest najlepszym asystentem w całych rozgrywkach i już w 15. minucie pokazał, że to nie jest przypadek. Hilbrycht wykonywał rzut rożny, a jego dośrodkowanie trafiło idealnie na głowę Arkadiusza Kasperkiewicza, który pokonał Branislava Pindrocha. Jakość przy wrzutkach pomocnika ukazała się po raz kolejny równo po pół godzinie rywalizacji na stadionie w Niecieczy. Tym razem z jego podania skorzystał Krzysztof Kubica, który najpierw uderzył w bramkarza, jednak przy dobitce był już bezlitosny.

Przez strzał „na dwa razy” Hilbrychtowi nie została zaliczona asysta, jednak ta musiała zostać mu przypisana chwilę przed końcem pierwszej połowy. Znów posłał dośrodkowanie idealnie wymierzone na Krzysztofa Kubicę. Tym razem były piłkarz włoskiego Benevento już przy pierwszej próbie wpakował piłkę do siatki. Hilbrycht po tym meczu ma na koncie aż 12 asyst w tym sezonie Betclic 1. Ligi. Tuż przed końcem spotkania gola honorowego strzelił Przemysław Banaszak, a po końcowym gwizdku piłkarze Termaliki cieszyli się z kolejnego zwycięstwa.

Młodzieżowiec 32. kolejki Betclic 1. Ligi — Wiktor Nowak (Znicz Pruszków)

Znicz Pruszków do meczu ze Stalą przystępował po dużych zawirowaniach z trenerem. Tuż przed wyjazdem do Stalowej Woli odsunięty od prowadzenia zespołu został Grzegorz Szoka, który nie chciał podporządkować się wytycznym dotyczącym wybrania podstawowego składu. Jego miejsce zajął Marcin Przygoda, który nie zdecydował się na rewolucję i tradycyjnie w pierwszej jedenastce postawił na Wiktora Nowaka. Pierwsza połowa zdecydowanie nie należała do młodzieżowca, który w przyszłym sezonie wzmocni Górnika Zabrze.

W 37. minucie podszedł do rzutu karnego, jednak nie trafił, a właściwie kapitalną interwencją popisał się wypożyczony z Jagiellonii Białystok Miłosz Piekutowski. Dopiero po przerwie Nowak pokazał na co go stać. 10 minut po wznowieniu rywalizacji 20-latek w dogodnej sytuacji skiksował, ale piłka odbiła się dla niego na tyle szczęśliwie od jednego z przeciwników, że trafiła prosto na jego głowę. Tym razem zawodnik Znicza się nie pomylił i w końcu wpakował piłkę do bramki Stali Stalowa Wola.

Nowak jak już raz strzelił to nie miał zamiaru się na tym zatrzymać. Kwadrans później indywidualnie ruszył z piłką i nie szukając podania do któregoś z partnerów zdecydował się na uderzenie z okolicy 16. metrów i po raz drugi w tym spotkaniu pokonał Miłosza Piekutowskiego. Finalnie Znicz Pruszków pokonał Stal Stalową Wolę 5:0. Beniaminek Betclic 1. Ligi już oficjalnie spada do niższej klasy rozgrywkowej.

Gol 32. kolejki Betclic 1. Ligi — Dominik Sokół (Znicz Pruszków) vs Stal Stalowa Wola

Wracamy raz jeszcze do meczu w Stalowej Woli. Nie dość, że piłkarze prowadzeni przez Marcina Przygodę strzelali wyjątkowo skutecznie, to w dodatku robili to w efektowny sposób. Szczególnie kapitalnym trafieniem popisał się Dominik Sokół już w ósmej minucie rywalizacji. Jego gol mógł okazać się motywujący dla innych zawodników gości, którzy finalnie pokonali Miłosza Piekutowskiego aż pięciokrotnie.

Idealnie wymierzonym podaniem na kilkadziesiąt metrów popisał się Oskar Koprowski. To zagranie trafiło prosto do Dominika Sokoła, który od razu zabrał się z piłką i tuż sprzed linii pola karnego zdecydował się na uderzenie. Jego strzał był wyjątkowo precyzyjny i mocny. Wypożyczony z Jagiellonii Białystok Miłosz Piekutowski był kompletnie bez szans, gdy piłka wpadła w okienko strzeżonej przez niego bramki. Dla byłego zawodnika Radomiaka Radom był to piąty strzelony gol w tym sezonie. W dalszej fazie meczu po dwie bramki zdobyli jeszcze Wiktor Nowak i Daniel Stanclik. Znicz odniósł zwycięstwo wynikiem 5:0.

Mecz 32. kolejki Betclic 1. Ligi — Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Górnik Łęczna 3:1

Przed tygodniem Bruk-Bet Termalica Nieciecza w hitowym starciu uległa w Gdyni Arce, która wtedy oficjalnie przypieczętowała swój awans do Ekstraklasy. Mimo to piłkarze Marcina Brosza już w tej kolejce również mogli zapewnić sobie miejsce w gronie najlepszych polskich drużyn. Wystarczyło pokonać Górnika Łęczna i liczyć na dobry – z ich perspektywy – wynik w meczu Wisły Płock. To spotkanie zostało przez nas wyróżnione nie ze względu na ilość zdobytych bramek, a właśnie przez jego ciężar gatunkowy i istotność w kontekście całych rozgrywek.

Jak już zostało wspomniane, kluczowy wkład w końcowy rezultat mieli Damian Hilbrycht i Krzysztof Kubica. Wszystko zaczęło się równo po upływie pierwszego kwadransa rywalizacji, kiedy ten pierwszy dośrodkował z rzutu rożnego prosto na głowę Arkadiusza Kasperkiewicza, a drugi z nich wyprowadził Termalicę na prowadzenie. Po pół godzinie gry kolejna wrzutka Hilbrychta, tym razem na Krzysztofa Kubicę, który najpierw trafił w bramkarza, a do siatki trafił dopiero przy drugiej próbie. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy znów miała miejsca centra 26-latka, a piłkarz sprowadzony zimą z Motoru Lublin skompletował dublet po strzałach głową.

W drugiej połowie działo się zdecydowanie mniej. Gospodarze więcej do siatki już nie trafili, a Górnika było stać tylko na honorowe trafienie. Po dośrodkowaniu Jakuba Bednarczyka Adriana Chovana pokonał Przemysław Banaszak. Drużyna Pavola Stano przez tą porażkę już definitywnie straciła szansę nawet na udział w barażach o PKO BP Ekstraklasę. Z kolei Bruk-Bet Termalica jest już o mały krok od zapewnienia sobie awansu do elity.

Niespodzianka 32. kolejki Betclic 1. Ligi — przerwana passa GKS-u Tychy

Dla GKS-u Tychy domowe spotkanie z Wisłą Kraków było jak mecz o wszystko. Tylko przez zainkasowanie trzech punktów drużyna Artura Skowronka mogła utrzymać się w realnej walce o baraże do PKO BP Ekstraklasy. Wiele wskazywało na to, że ta rywalizacja może mieć dla gospodarzy pozytywne zakończenie. W tej rundzie są zdecydowanie jednym z najlepszych zespołów w całej stawce Betclic 1. Ligi. Do starcia z „Białą Gwiazdą” przystępowali z serią siedmiu spotkań bez przegranej, a pięć z nich wygrali

Przez to, że tyszanie zmarnowali kilka znakomitych szans na objęcie prowadzenia, to przez długi czas utrzymywał się rezultat bezbramkowy. Nieskuteczność przeciwnika postanowiła wykorzystać Wisła Kraków. Najpierw w 66. minucie po dośrodkowaniu Angela Baeny Marcela Łubika pokonał Angel Rodado, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców Betclic 1. Ligi.

Chwilę później po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Marko Poletanovicia wynik na 2:0 podwyższył Alan Uryga. Więcej bramek na stadionie w Tychach już nie padło. GKS po raz pierwszy w tym roku przegrał przed własną publicznością i tym samym stracił szansę na rywalizację w barażach, w których na pewno wystąpi Wisła Kraków, nie mająca już szans na bezpośredni awans.

Komplet wyników 32. kolejki Betclic 1. Ligi