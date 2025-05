Łącznie niemal 500 meczów w Bundeslidze. Teraz będą stanowić o sile ataku III-ligowca

W niemieckiej pierwszej Bundeslidze wyróżnić możemy wiele legend, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do rozwoju poszczególnych klubów. Jednym z takich graczy jest Florian Niederlechner, który od lipca 2025 roku dołączy do trzecioligowego TSV 1860 Monachium. Stworzy on tam „duet marzeń” z zawodnikiem, który z kolei rozegrał blisko 300 spotkań w Bundeslidze.

Razem rozegrali niemal 500 spotkań w Bundeslidze

TSV 1860 Monachium ma coraz większe ambicje, aby ponownie wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. W tym celu monachijski klub pozyskał jakiś czas temu Kevina Vollanda na nowy sezon 2025/26, który w swoim CV może pochwalić się przede wszystkim występami w Bayerze 04 Leverkusen, AS Monaco czy też TSG Hoffenheim. Należy podkreślić, że środkowy napastnik jest wychowankiem „Lwów”, dla których grał przez kilka lat. Miniony sezon jest jednak w jego wykonaniu bardzo zły. Totalnie przepadł w Unionie Berlin, gdzie zagrał raptem pięć razy.

Klub ze stolicy Bawarii nie zamierza zwalniać tempa i na kilka tygodni przed oficjalnym rozpoczęciem letniego okienka transferowego sprowadził kolejnego wychowanka, a mianowicie Floriana Niederlechnera, który swego czasu miał okazję zdobywać bramki w niemieckiej pierwszej Bundeslidze – dla FC Augsburga oraz Freiburga (nawet 13 goli w sezonie 2019/20). Latem 2023 roku odszedł on do drugoligowej Herthy BSC, lecz po wygaśnięciu obecnej umowy zdecydował się wrócić do swojego rodzimego klubu, czyli TSV 1860 Monachium.

Informacje te zostały już oficjalnie potwierdzone przez oficjalną stronę „Lwów” – Niederlechner i Volland stworzą więc w przyszłym sezonie swego rodzaju „duet marzeń”, jak to określają niektórzy kibice. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że obaj napastnicy mają na swoim koncie niemal 500 spotkań w Bundeslidze, co z pewnością wzbudzi niemały respekt u rywali.

− Mam Lwy w sercu od dziecka. Grałem dla TSV 1860 Monachium jako młodzieniec i stałem na trybunie kibiców z moimi przyjaciółmi, aby dopingować drużynę z takimi zawodnikami jak Benny Lauth. Fakt, że będę mógł ponownie nosić biało-niebieską koszulkę od lata sprawia, że jestem niesamowicie dumny, nie mogę się doczekać tego wszystkiego! – powiedział dumny z transferu Florian Niederlechner.

W Bundeslidze rozegrał 197 spotkań

Florian Niederlechner może pochwalić się bardzo bogatym CV – w końcu miał okazję grać między innymi dla takich klubów jak SC Freiburg, 1. FSV Mainz 05, Unterhaching, czy też FC Augsburg. W samej tylko Bundeslidze rozegrał on 197 spotkań, w których to zdobył 45 bramek oraz zanotował 21 asyst. Swój największy „sukces” klubowy świętował z kolei w sezonie 2015/16, kiedy to wraz z fryburczykami wywalczył awans do 1. Bundesligi, wygrywając rozgrywki drugiej ligi niemieckiej.

− Florian pokazał w ostatnich latach, że jest wybitnym napastnikiem. Zdobył ponad 100 bramek w trzech najlepszych ligach w Niemczech. Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia i jeszcze bardziej wzmocnić naszą ofensywę – powiedział kierownik sportowy „Lwów”, dr Christian Werner.

