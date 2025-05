Kamil Grosicki pożegna się z reprezentacją Polski. Znamy dokładny termin

Podczas zeszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech Kamil Grosicki ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Polski. Nie ukrywał, że marzy mu się rozegranie jeszcze jednego spotkania pożegnalnego z orzełkiem na piersi. Na niespełna miesiąc przed startem czerwcowego zgrupowania kadr narodowych PZPN poinformował kibiców o momencie, w którym ów „last dance” Grosickiego nastąpi.

Zakończył karierę w trakcie EURO

Z jednej strony informacja o końcu reprezentacyjnej przygody Grosickiego od jakiegoś czasu wisiała w powietrzu, natomiast z drugiej ogłoszenie tej decyzji podjętej przez zawodnika wywołało niemałe poruszenie w świecie polskiej piłki. W końcu to jeden z niewielu, który pamięta jeszcze czasy Adama Nawałki i fantastycznego dla nas EURO 2016, gdzie zresztą „Grosik” asystował w 1/8 finału do Błaszczykowskiego i w 1/4 finału do Lewandowskiego.

Grosicki ogłosił zakończenie kariery w kadrze. Przed ostatnim meczem fazy grupowej przeciwko Francji stwierdził, że taki obrót spraw nie jest wypadkową żadnego emocjonalnego impulsu, lecz myślał już o nim w trakcie poprzedniego sezonu. Podczas spotkania z mediami „TurboGrosik” poruszył temat pożegnalnego meczu w biało-czerwonych barwach. Wtedy mówił, że wprost porozmawia o tym z prezesem PZPN – Cezarym Kuleszą: – Moim marzeniem jest rozegrać mecz pożegnalny w Polsce. Będę rozmawiał o tym z selekcjonerem i prezesem Kuleszą. Mam nadzieję, że to się uda.

Zewsząd pojawiały się głosy popierające taką ideę, tym bardziej mając na uwadze fakt, że Grosicki jest jedną z twarzy reprezentacji w ostatnich latach. Dla seniorskiej kadry 36-latek wystąpił 94 razy, debiutując w 2008 roku jeszcze podczas kadencji Leo Benhakeera. Ostatni raz zagrał z Austrią, wchodząc na kilkanaście minut meczu na EURO 2024. Z Francją już szansy nie dostał. Najlepszy okres w kadrze Grosicki przeżywał za kadencji Adama Nawałki. Wtedy zdobył 12 z 17 bramek oraz zaliczył 16 z 24 asyst dla reprezentacji.

W minionych latach polscy kibice mieli okazję uczestniczyć w kilku pożegnaniach ważnych piłkarzy. Swoje ostatnie chwile w reprezentacyjnych barwach na boisku spędzili chociażby Jakub Błaszczykowski (vs Niemcy, czerwiec 2023), Łukasz Fabiański (vs San Marino, październik 2021) czy Łukasz Piszczek (vs Słowenia, listopad 2019), a całkiem niedawno Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak (vs Portugalia, październik 2024).

Grosicki zagra w meczu pożegnalnym

W październiku Cezary Kulesza udał się na 35-lecie Polonijnych Związków Piłkarskich do Nowego Jorku i tam porozmawiał z kanałem Sport Mach – mówił, że pożegnaniem „Grosika” będzie mecz ze Szkocją, ale to się ostatecznie nie wydarzyło. Podczas ostatnich miesięcy temat trochę ucichł, aż w końcu wszystkie wątpliwości rozwiał sam PZPN. W opublikowanym na stronie internetowej komunikacie związek informuje, że były kadrowicz wystąpi w trakcie towarzyskiego meczu przeciwko Mołdawii. Spotkanie zaplanowane jest na 6 czerwca i odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

– W Oficjalnym Sklepie Kibica Reprezentacji Polski w dniach 30 maja – 6 czerwca będzie można wykonać bezpłatną personalizację koszulki z nazwiskiem Grosicki. Przygotowany został również bilet kolekcjonerski i program meczowy na to spotkanie, a sam bohater odbędzie wyjątkową sesję zdjęciową oraz odbierze pamiątkową koszulkę przed rozpoczęciem meczu. Musicie tam być! – czytamy w komunikacie. Poza Mołdawią w trakcie czerwcowego zgrupowania 10 czerwca reprezentacja Polski zagra także mecz w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. Rywalem „Biało-Czerwonych” będzie reprezentacja Finlandii, a areną rywalizacji Stadion Olimpijski w Helisinkach.

