Czołowy francuski klub traci swoją legendę. Zdobył z nim sensacyjne mistrzostwo kraju

Wraz z końcem tego sezonu czołowy francuski klub straci swojego najważniejszego piłkarza. Oficjalnie ogłosił on bowiem odejście z niego po pięciu latach. W klubie, z którym się żegna zapracował na status legendy, bowiem był członkiem drużyny, która zdobyła niespodziewanie mistrzostwo kraju.

Czołowy francuski klub traci kluczowego piłkarza

Z obecnej kadry Lille tylko dwóch piłkarzy nosiło koszulkę „Mastifów” w trakcie legendarnego dla LOSC sezonu 2020/21, okraszonego sensacyjnym mistrzostwem Francji. Obok kapitana – Benjamina Andre, sukces ten pamięta tylko Jonathan David, który w mistrzowskim i zarazem swoim debiutanckim sezonie dla Lille strzelił 13 goli i zaliczył cztery asysty w 48 występach. Więcej bramek od Kanadyjczyka w tamtym sezonie zdobył tylko turecki duet – Yusuf Yazici (14 bramek) oraz Burak Yilmaz (16 bramek).

We wszystkich czterech kolejnych sezonach David nie miał już jednak sobie równych w klasyfikacji strzeleckiej „Les Dogues”. Co więcej, w trzech z czterech sezonów jako jedyny w zespole z północnej Francji zdołał osiągnąć dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Ten sezon jest zaś dla 25-latka drugim w barwach Lille, w którym strzelił ponad 20 goli. Po koronę króla strzelców w kończących się rozgrywkach Ligue 1 David nie sięgnie, ale w klasyfikacji strzelców może uplasować się na podium, czego dokonywał już dwukrotnie.

Do zamykającego podium Arnauda Kalimuendo z Rennes traci tylko jedną bramkę, a w finałowej serii gier tego sezonu Ligue 1 David stanie na przeciwko walczącego o utrzymanie Reims, podczas gdy Kalimuendo mierzyć się będzie z bijącą się o wicemistrzostwo Marsylią. Domowy występ przeciwko finaliście tegorocznej edycji Pucharu Francji będzie dla Kanadyjczyka pożegnaniem z Lille. 25-letni napastnik nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającego po tym sezonie kontraktu z LOSC.

https://twitter.com/itsJoDavid/status/1922653397225701776

Legenda Lille

Trzy dni przed ostatnim meczem Lille w tym sezonie 61-krotny reprezentant Kanady opublikował w mediach społecznościowych film, w którym żegna się z fanami czterokrotnego mistrza Francji. „Przeżyłem tu wspaniałych pięć sezonów. Nie zawsze było łatwo, ale mam nadzieję, że swoimi golami i celebracjami przyniosłem Wam trochę radości. Mistrzostwo i Superpuchar Francji, które wspólnie wygraliśmy [w 2021 roku – przyp. red.] przyniosły dużo przyjemności i radości. Chciałbym podziękować (…) wszystkich, których spotkałem podczas mojego pobytu w tym klubie. Dziękuję Wam z całego serca.” – mówił w pożegnalnym materiale wideo.

Jonathan David do Lille sprowadzony został z belgijskiego KAA Gent latem 2020 roku, do którego trafił 2,5 roku wcześniej w wieku 17 lat. „Les Dogues” zapłacili za napastnika 27 milionów euro (według portalu Transfermarkt), co do dziś jest zarówno rekordowym zakupem w historii LOSC, jak i rekordową sprzedażą w historii Gentu. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro, ale klub z północy Francji nie zarobi na nim ani centa, bowiem z racji wygaśnięcia kontraktu odejdzie on na zasadzie „wolnego transferu”.

https://twitter.com/Ligue1_ENG/status/1922661668540002342

W ciągu pięciu sezonów Kanadyjczyk rozegrał dla „Mastifów” 231 meczów, co daje mu 16. miejsce w zestawieniu z największą liczbą występów w historii tego klubu. W koszulce Lille strzelił 109 goli i jest drugim najlepszym strzelcem w historii klubu, a do rekordzisty – Andre Strappe traci zaledwie trzy bramki. Do tego dorzucił 30 asyst w biało-granatowo-czerwonej koszulce.

W finałowym meczu tego sezonu Lille powalczy o czwarte miejsce, które da przepustkę do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Do ostatniej, 34. kolejki Ligue 1 LOSC przystąpi z taką samą liczbą punktów, co czwarte OGC Nice i szósty Strasbourg. O kolejności w tabeli decyduje bilans bramkowy. W najgorszym przypadku „Les Dogues” będą musieli zadowolić się udziałem w fazie ligowej Ligi Europy.

fot. screen YouTube