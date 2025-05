„Już było dobrze, już było dobrze”. Legendarny klub w spektakularny sposób wypuścił mistrzostwo z rąk

Dziewięć punktów więcej od drugiej drużyny w tabeli na pięć kolejek przed końcem sezonu – co może pójść nie tak? Mimo tak ogromnej przewagi słynny klub najprawdopodobniej nie sięgnie po mistrzostwo kraju. Na kolejkę przed końcem rozgrywek ekstraklasy spadli z fotela lidera i to po utracie bramki w 99. minucie!

Legendarny klub z najgorszym sezonem od lat

Poprzedni sezon był dla Ajaxu najgorszym w XXI wieku. Rozgrywki Eredivisie „Godenzonen” zakończyli dopiero na piątym miejscu, a po raz ostatni tak nisko w lidze uplasowali się w 2000 roku. Do tego w krajowym pucharze odpadli już na etapie 1/32 finału, co po raz ostatni miało miejsce 27 lat wcześniej. Mało tego, z Pucharu Holandii wyrzucił ich występujący w czwartej, czyli amatorskiej lidze USV Hercules.

Gdyby nie zwycięstwo Feyenoordu w krajowym pucharze, Ajax mógłby po raz pierwszy od 59 lat nie zagrać w europejskich pucharach. Dzięki triumfowi w tych rozgrywkach klubu z Rotterdamu amsterdamczycy nie musieli rywalizować w barażach o eliminacje Ligi Konferencji, a zyskali miejsce w kwalifikacjach Ligi Europy. Awansowali do fazy zasadniczej tych rozgrywek, a w ostatniej rundzie eliminacji rozbili w dwumeczu mistrza Polski – Jagiellonię 7:1 (4:1 w Amsterdamie i 3:0 w Białymstoku).

Odbili się i pewnie zmierzali po mistrzostwo

Fazę ligową Ajax zakończył na 12. miejscu, a ostatecznie z Ligą Europy pożegnał się na etapie 1/8 finału. Tuż przed odpadnięciem z tych rozgrywek podopieczni Francesco Farioliego – który przejął zespół przed tym sezonem – pierwszy raz od ponad dwóch latach zagościli na fotelu lidera Eredivisie. Na pierwsze miejsce w tabeli wskoczyli dzięki serii sześciu wygranych z rzędu, która następnie została przedłużona do dziesięciu. Została ona przerwana za sprawą remisu 2:2 z AZ, ale po tej stracie punktów przyszły kolejne cztery wygrane z rzędu.

Na pięć kolejek przed końcem sezonu Eredivisie Ajax miał aż dziewięć punktów przewagi nad drugim w tabeli PSV. Wszystko zmierzało więc w kierunku pierwszego mistrzostwa kraju stołecznego klubu od trzech lat. Jednak w kolejnych trzech meczach zespół Farioliego zdobył zaledwie punkt, podczas gdy obrońcy tytułu z Eindhoven przedłużyli serię wygranych do pięciu. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek holenderskiej ekstraklasy przewaga Ajaxu nad „Rolnikami” wynosiła już tylko punkt.

Tytułu jednak prawdopodobnie nie będzie

Wszystkie dziewięć meczów przedostatniej, 33. kolejki Eredivisie rozgrywane były o tej samej porze. PSV rozbiło u siebie Heracles Almelo 4:1, a już do przerwy wygrywali 4:0. Kiedy mecz w Eindhoven się zakończył, trwało jeszcze wyjazdowe starcie Ajaxu z Groningen, w którym amsterdamczycy prowadzili 2:1. Co więcej, od 93. minuty „Godenzonen” grali w przewadze po wyrzuceniu z boiska Luciano Valente za ostry na faul na Jordanie Hendersonie. Ta sytuacja spowodowała, że mecz nie zakończył się po pierwotnie doliczonych sześciu minutach.

W 99. minucie Mats Seuntjens dośrodkował piłkę na pole karne z rzutu wolnego, a po zamieszaniu w „szesnastce” Thijmen Blokzijl z bliskiej odległości wpakował futbolówkę do bramki. Co ciekawe, był to pierwszy gol 20-latka w seniorskiej piłce. Drużynie Farioliego nie udało już się wrócić na prowadzenie, a śledzący na telefonach wydarzenia w Groningen kibice zgromadzeni na stadionie w Eindhoven wpadli w euforię. Na kolejkę przed końcem sezonu Eredivisie PSV wskoczyło na fotel lidera i ma punkt przewagi nad drugim Ajaxem.

W finałowej serii gier Ajax przed własną publicznością podejmie pewny gry w barażach o eliminacje Ligi Konferencji Twente, PSV zaś zmierzy się na wyjeździe z mającą szansę na wejście do tej strefy Spartą Rotterdam. Choć Ajax wygrał obie rywalizacje z PSV, przy równej liczbie punktów to ekipa z Eindhoven zostanie mistrzem kraju. O kolejności decyduje bowiem bilans bramkowy, który znacznie przemawia na korzyść „Rolników”. Obrońcy tytułu mają bowiem bilans bramkowy +62, w przypadku amsterdamczyków wynosi on +33.

fot. screen AFC Ajax / YouTube