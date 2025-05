Salah stanął w obronie Trenta. „Byłem bardzo zaskoczony zachowaniem kibiców”

Mohamed Salah to zdecydowanie lider Liverpoolu na boisku, ale i poza nim. W ostatnim czasie poznaliśmy przyszłość innego z liderów, czyli Trenta Alexandra-Arnolda, który nie przedłuży kontraktu z „The Reds”. Bardzo nie spodobało się to kibicom, którzy wybuczeli swojego wychowanka. W jego obronie stanął właśnie Egipcjanin i nie ukrywał, że bardzo zaskoczyła go reakcja fanów.

Salah mówi wprost – tak to nie powinno wyglądać

Informacja o tym, że Trent Alexander-Arnold nie przedłuży aktualnego kontraktu z Liverpoolem zakończyła sagę związaną z zawodnikiem. Takiego finiszu się spodziewano od dawna. Nowym kierunkiem w jakim podąży prawy obrońca będzie Madryt, gdzie dołączy do Realu. To wszystko wyraźnie nie spodobało się fanom „The Reds”, którzy swoje niezadowolenie przenieśli z wpisów w mediach społecznościowych na stadion.

W ostatnim spotkaniu rozgrywanym na legendarnym Anfield Liverpool podejmował Arsenal. Lider mierzył się z wiceliderem, to zawsze ciekawy pojedynek, mimo że mistrza Anglii już znamy. Trent Alexander-Arnold rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych, lecz już przed spotkaniem było dość niemiło. Kiedy spiker odczytywał cały skład, to przy jego nazwisku fani zaczęli buczeć i okazywać swoją złość.

Podobnie było podczas rozgrzewki prawego obrońcy w przerwie, kiedy biegał przy murawie, a nawet po spotkaniu. Czy tak powinno się żegnać zawodnika, który spędził w klubie blisko 20 lat i jest jego wychowankiem? Na ten temat swoje zdanie w rozmowie z Garym Neville’em dla „Sky Sports” wyraził Mohamed Salah.

Byłem zaskoczony, ponieważ nie tak zachowujemy się jako kibice Liverpoolu. Myślę, że fani byli dla niego zbyt surowi. Uważam, że nie zasłużył na to w tamtym czasie. Zasłużył na to, by fani traktowali go jak najlepiej, ponieważ dał z siebie po prostu wszystko.

Tyle lat w klubie na nic?

Sam Mohamed Salah czy także Virgil van Dijk przez dłuższy czas nie byli pewni co do swojej przyszłości na Anfield. Holender wbijał nawet w przeszłości delikatne szpilki, że nikt z nim nawet nie zaczął negocjacji. Ostatecznie sytuacja się rozjaśniła w każdym przypadku. Trent ogłosił swoje odejście i po 20 latach zdecydował się na pożegnanie z klubem, w którym się wychował i gdzie otrzymał swoją szansę na zaistnienie w seniorskim futbolu. Mohamed Salah we wspomnianej rozmowie wyraził duże wsparcie dla obrońcy:

Myślę, że zasługuje na najlepsze pożegnanie, opuszczając klub. Zrobił bardzo dużo dla miasta i dla klubu — bez wątpienia jest jednym z najlepszych zawodników w jego historii. Zawsze dawał z siebie wszystko. Myślę, że potrzebował nowego wyzwania, rozmawiał ze mną o tym. To była w pełni jego decyzja. Ma 26 lat i wygrał wszystko po dwa, a może nawet trzy razy. Co więcej mógł osiągnąć?

Imponujący formą w tym sezonie Egipcjanin wyraził nadzieję, że w ostatnich spotkaniach tego sezonu Trent Alexander-Arnold otrzyma godziwe pożegnanie, bo na to zasłużył. Anglik wystąpił w barwach Liverpoolu w 353 spotkaniach, strzelając 23 gole. Słynął też ze świetnie bitych stałych fragmentów – jeden z nich dał legendarną wygraną z Barceloną 4:0. Wygrywał mistrzostwo kraju, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata czy Superpuchar UEFA. Ostatnie dwa mecze „The Reds” to wyjazdowy pojedynek z Brighton oraz domowe starcie z Crystal Palace.

Fot. screen/Youtube