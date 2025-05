Motor Lublin przedłużył kontrakt z podstawowym środkowym obrońcą

Przed rozpoczęciem tego sezonu mało kto spodziewał się tak dobrej postawy Motoru Lublin w Ekstraklasie. Szczególnie, że drużyna Mateusza Stolarskiego wcale w Betclic 1. Lidze nie była dominatorem, a jednak jako beniaminek potrafiła zaskoczyć. Co więcej, wynagrodziła już wielu zawodników nowymi umowami. Teraz padło na podstawowego środkowego obrońcę.

Doświadczony środkowy obrońca na dłużej w Motorze Lublin

Jak poinformował beniaminek Ekstraklasy w oficjalnym komunikacie w swoich mediach – Arkadiusz Najemski podpisał z klubem nowy kontrakt. Umowa kończąca się końcem czerwca tego roku została przedłużona równo o 12 miesięcy i dodatkowo znalazła się w niej opcja następnej prolongaty o dokładnie taki sam okres czasowy. Jest to efekt dobrych występów 29-latka, dla którego jest to debiutancki sezon na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej doświadczenie zbierał na niższych szczeblach rozgrywkowych.

– Nie ma co ukrywać, że piłkarsko to jest duży przeskok. Wiadomo, że pieniądze są większe, transfery lepsze, no i nazwiska poważniejsze. Jakość jest po prostu większa. My naprawdę ciężko pracujemy i uważam, że nasz poziom cały czas też idzie w górę – podsumował Najemski różnicę pomiędzy Ekstraklasą a niższymi ligami świeżo po swoim debiucie na najwyższym poziomie w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”.

29-latek do Motoru dołączył zimą 2021 roku. Razem z klubem dwukrotnie świętował awanse. Najpierw z poziomu drugoligowego na zaplecze Ekstraklasy, a ostatnio do elity. Niezależnie, czy drużynę prowadzi Goncalo Feio, czy Mateusz Stolarski, to i tak jest ważnym elementem składu. Łącznie przez ten czas wystąpił w 95 spotkaniach, w których sześć razy wpisał się na listę strzelców i zanotował pięć asyst. Wcześniej Najemski reprezentował barwy GKS-u Bełchatów, Wigier Suwałki czy Zagłębia Sosnowiec.

Jeśli chodzi o ten sezon, to zagrał 26 spotkań w PKO BP Ekstraklasie, co daje sumę ok. 2000 minut. Opuścił początek sezonu, ponieważ potrzebował trochę dłuższej przerwy i regeneracji, ale później wskoczył do podstawowego składu i pauzował głównie za nadmiar żółtych kartek. Zajmuje piąte miejsce pod względem rozegranych minut w zespole Motoru.

Wynagrodzenie dobrej postawy zawodników

Motor kontynuuje przedłużanie kontraktów ze swoimi zawodnikami. Wcześniej zostało ogłoszone zostanie na dłużej w Lublinie choćby Michała Króla, Mathieu Scaleta, Filipa Wójcika, Bradly’ego van Hoevena czy Pawła Stolarskiego. Jest to efekt polityki transferowej, która zakłada unikanie rewolucji, tylko opieranie się na zawodnikach, którzy znają klub i dokładaniu do nich nowych graczy, mających jeszcze wzmocnić rywalizację. Często są to ci, którzy stanowili o sile klubu także rok temu.

– Jesteśmy drużyną, która się nie załamuje po przegranym meczu, tylko wychodzimy na każdy kolejny i walczymy o marzenia. Mówiliśmy to nie raz – chcemy zająć najwyższe miejsce w Ekstraklasie w historii Motoru, czyli ósme, a może przy okazji powalczyć o coś więcej. – mówił Najemski w rozmowie z klubowymi mediami po meczu ze Stalą Mielec, w którym znacząco przyczynił się zwycięstwa i zdobycia przez bramkarza przeciwnika bramki samobójczej.

Motor Lublin już od wielu tygodni ma zapewnione dalszy byt na poziomie Ekstraklasy. Teraz zespół Mateusza Stolarskiego walczy o uplasowanie się na jak najwyższej lokacie. Na dwie kolejki przed końcem zajmuje 10. miejsce w tabeli i teoretycznie może wyprzedzić jeszcze nawet cztery kluby. Beniaminka czekają jeszcze spotkania z Zagłębiem Lubin i Radomiakiem Radom.

Fot. PressFocus