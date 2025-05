Korona zagrała dla Lecha! Raków tylko z matematycznymi szansami na tytuł

W jednym z najważniejszych meczów tego sezonu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce podejmowała Raków Częstochowa. Dla gości była to ostatnia szansa na utrzymanie się w walce o mistrzostwo Polski. Po golu Wiktora Długosza prowadzenie objęli gospodarze. W drugiej połowie zaś z rzutu karnego wyrównał Jonatan Braut Brunes. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. Sytuacja drużyna Marka Papszuna zrobiła się zatem ekstremalnie trudna.

Ostatnia szansa na dogonienie uciekającego mistrzostwa

Mecz w Kielcach miał szczególną wagę. To on na finiszu sezonu był kluczowy w kontekście walki o mistrzostwo pomiędzy Rakowem Częstochowa a Lechem Poznań. Dodatkowym smaczkiem tego starcia był fakt, że Koronę obecnie prowadzi były trener klubu ze stolicy Wielkopolski. Jacek Zieliński nie ukrywa swojej sympatii do byłego pracodawcy, więc kwestia wyścigu o tytuł nie jest dla niego obojętna.

Sami kielczanie już od dłuższego czasu mają zapewnione utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i zajmują bezpieczne miejsce w środku tabeli. Dzięki temu mogą grać bez większej presji o wynik i skupić się bardziej na sprawieniu radości swoim kibicom czy indywidualnie poprawić swoją pozycję przed zbliżającym się oknem transferowym. Dodatkową motywacją przed tym spotkaniem był wypełniony po brzegi stadion oraz chęć skomplikowania już i tak nie najlepszej sytuacji drużyny z Częstochowy.

Z kolei Raków w poprzedniej kolejce zjechał z mistrzowskiej autostrady. Wszystko to przez porażkę przed własnymi kibicami z mistrzem Polski z Białegostoku. Dzień później Lech bez skrupułów to wykorzystał. Dzięki skromnej wygranej w hicie z Legią w Warszawie wrócił na fotel lidera z przewagą jednego punktu nad zespołem Marka Papszuna. Dla jednokrotnego triumfatora Ekstraklasy mecz w Kielcach był więc ostatnią szansą na utrzymanie się przy marzeniach o złotych medalach. Dodajmy, że w rundzie jesiennej starcie pomiędzy tymi drużynami po bramkach Vladyslava Kochergina i Adriana Dalmau zakończyło się remisem 1:1.

Prowadzenie Korony do przerwy

Nim na dobre zaczęły się piłkarskie emocje przyszła pora na pożegnanie. Już w 5. minucie na boisku pojawił się Konstantinos Sotiriou, a to dlatego, że był to ostatni występ w profesjonalnej piłce dla Piotra Malarczyka, który na przedmeczowej konferencji zapowiedział zakończenie kariery. Trybuny podziękowały swojemu kapitanowi za wiele lat gry, a ten nie ukrywał swojego wzruszenia całą sytuacją. W centralnym miejscu stadionu zawisł transparent „Malar dziękujemy! Za te wszystkie lata, szacunek!”.

Po 10 minutach rywalizacji Korona mogła otworzyć wynik tego spotkania. W swoim stylu lewym skrzydłem ruszył Mariusz Fornalczyk. Dograł piłkę do Jewgienija Szykawki, jednak ten nie był w stanie czystą trafić w piłkę. Chwilę później miał miejsce kolejny atak gospodarzy. Tym razem drugą stroną boiska popędził Wiktor Długosz. Były zawodnik Rakowa Częstochowa nie próbował podawać, tylko sam zdecydował się na strzał. Jak się okazało była to bardzo dobra decyzja. Skrzydłowy, dla którego był to 50. mecz w barwach swojego rodzimego klubu pokonał Kacpra Trelowskiego i wyprowadził drużynę Jacka Zielińskiego na prowadzenie.

W 25. minucie sędzia musiał zatrzymać mecz z powodu odpalenia przez gospodarzy środków pirotechnicznych. Dym był na tyle duży, że mocno ograniczał widoczność. Raków wyglądał, jakby przytłaczała go duża presja tej rywalizacji. W jego grze było sporo niedokładności i nerwowości. Korona nie miała za to żadnych problemów, by neutralizować ataki przeciwnika i tylko czekała na możliwość kontry, z którą co jakiś czas wychodziła i testowała czujność Kacpra Trelowskiego.

Tuż przed zejściem do szatni Wiktor Długosz mógł podwyższyć prowadzenie Korony. Znów urwał się obrońcom, obok miał świetnie ustawionego Mariusza Fornalczyka, jednak znów zdecydował się na strzał. Tym razem zrobił to znacznie gorzej niż na początku meczu i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Finalnie na przerwę Raków schodził przegrywając jednym golem i zdecydowanie nie można było powiedzieć, że to niesprawiedliwy wynik.

Skończyło się remisem

10 minut po wznowieniu rywalizacji Raków w końcu się doczekał. Miłosz Strzeboński sfaulował w polu karnym Adriano Amorima. Wojciech Myć początkowo nie dopatrzył się przewinienia, jednak po podejściu do monitora VAR zmienił swoją decyzję i wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Jonatan Braut Brunes i pewnym płaskim strzałem doprowadził do wyrównania.

Goście przejęli inicjatywę, a ich ataki z każdą minutą się nasilały. Korona nie była już tak skuteczna, jak przed przerwą, cofnęła się głęboko na własną połowę i pozwoliła swojemu przeciwnikowi przesuwać się coraz większą ilością zawodników bliżej bramki Rafała Mamli. Brakowało też tych niezwykle groźnych kontrataków, z którymi defensywa Rakowa miała duże problemy.

Mocno zakotłowało się na kwadrans przed końcem w polu karnym drużyny Marka Papszuna. Po rzucie wolnym na murawę padł jeden z zawodników gospodarzy. Korona domagała się podyktowania rzutu karnego, jednak sędzia był nieugięty i nie zdecydował się na użycie gwizdka. Finalnie więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co oznacza bardzo trudną sytuację dla Rakowa, który zrównał się punktami z Lechem Poznań, jednak drużyna Nielsa Frederiksena ma jeden mecz rozegrany mniej.

Fot. Screen Canal+ Sport