Były piłkarz Radomiaka powołany po raz pierwszy do seniorskiej kadry

Dotychczas były piłkarz Radomiaka Radom występował tylko w młodzieżówkach – U16, U17, a ostatnio U21. To obrońca, który ma opinię jednego z najzdolniejszych w Europie. Luka Vusković doczekał się ważnej chwili w swoim życiu.

Vusković z pierwszym powołaniem

Reprezentacja Chorwacji w czerwcu rozegra dwa spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Najpierw 6 czerwca pojedzie do Gibraltaru, a trzy dni później zmierzy się u siebie z Czechami. Chorwaci byli bliscy sprawienia niespodzianki w Lidze Narodów, bo pokonali Francję w pierwszym meczu 2:0. W rewanżu jednak Mike Maignan został bohaterem w rzutach karnych i to „Trójkolorowi” przeszli dalej. Z tego powodu wicemistrzowie (2018) i brązowi medaliści mundialu (2022) zaczynają eliminacje później.

W gronie czerwcowych powołanych znalazł się Luka Vusković i doświadczył tego pierwszy raz w życiu. Będzie miał okazję poznać takie gwiazdy jak Luka Modrić, Mateo Kovacić czy Ivan Perisić. Otrzymał powołanie dzięki dobrym występom w całym sezonie w Belgii. Był tam wypożyczony z Tottenhamu – tym razem do KVC Westerlo, które zajęło 9. miejsce w sezonie zasadniczym i znalazło się w tzw. grupie „środkowej”, gdzie walczy się o jedno miejsce w el. Lidze Konferencji. To jednak zgarnie Charleroi. Vuskovicia jednak to nie interesuje, bo w przyszłym sezonie poszuka innego wyzwania.

Kibice Tottenhamu są nim zachwyceni. Nie tylko dobrze spisuje się w defensywie, ale też błyszczy w ataku. Po 10 meczach miał na koncie cztery bramki i asystę, a w jednym z meczów mimo gry na stoperze… ustrzelił dublet i oddał siedem strzałów. Finalnie zagrał w 35 spotkaniach, rozegrał blisko 3000 minut, a jego bilans goli zatrzymał się na siedmiu. Nie powstydziłby się go średniej jakości napastnik, a Vusković to przecież stoper. Tottenham może sobie sporo po nim obiecywać, zwłaszcza że ma fatalny sezon i jest… tuż nad strefą spadkową. Obrona to coś, co wymaga poprawy.

Jeżeli pojawiają się gdzieś statystyki dotyczące młodych i perspektywicznych obrońców np. według poważanego statystycznego modelu CIES, to Vusković znajduje się tam w wyróżnieniach i panuje na niego spory „hype”.

Uczył się życia w Radomiaku

Luka Vusković pierwszą seniorską przygodę zaliczył… w Radomiaku Radom. Było to już po tym, gdy Tottenham zapłacił za niego ok. 12 milionów funtów (14,2 mln euro). Młody Chorwat jest wychowankiem Hajduka Split, a do Anglii sprzedał go… pracujący wówczas w tym zespole dyrektor sportowy Widzewa Łódź Mindaugasa Nikolicius. Jest to jeden z tych ruchów, z których Litwin może być dumny i dzięki któremu też znalazł się w Łodzi. Mierzący 193 cm środkowy obrońca w Polsce spędził pół roku, zagrał 14 meczów a mimo to doświadczył niesamowitych wrażeń:

jego jedyną asystą była ta po golu… Gabriela Kobylaka, czyli bramkarza Radomiaka

przegrał w debiucie 0:6 (Radomiak kończył w dziewiątkę), a w drugim meczu 0:4

w dwóch kolejnych meczach strzelił po golu

widział cztery czerwone kartki swoich kolegów w czterech kolejnych meczach

wygrał 3:0 na Łazienkowskiej, gdzie sam dołożył gola i to całkiem niezłego

Fot. PressFocus