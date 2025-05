Legenda czołowego włoskiego klubu odwiesi buty na kołku. Rozegrał dla nich ponad 300 meczów

Były piłkarz czołowego włoskiego klubu, dla którego rozegrał niemal 350 meczów, wraz z końcem tego sezonu odwiesi buty na kołku. Swoją karierę zakończy po 18 latach od momentu debiutu na seniorskim poziomie. W tym czasie w profesjonalnej piłce zaliczył ponad 700 występów.

Legenda słynnego włoskiego klubu

Jose Callejon do SSC Napoli trafił latem przed sezonem 2013/14. Do klubu ze stolicy Kampanii został sprzedany przez Real Madryt, który zaledwie dwa lata wcześniej odkupił go z Espanyolu, gdzie spędził trzy sezony po odejściu z „Królewskich”. Zawodnikiem SSC Napoli wychowanek Realu był przez siedem lat i w tym czasie rozegrał dla „Azzurrich” 349 meczów, co obecnie jest ósmym najwyższym wynikiem w historii klubu. Z kolei tylko trzech obcokrajowców zaliczyło od niego więcej występów dla „Błękitnych”.

W barwach Napoli zaliczył 79 asyst oraz zdobył 82 bramki, co dziś daje mu jedenaste miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców klubu. Sięgnął z nimi po trzy trofea – dwa Puchary Włoch (w 2014 i 2020 roku) oraz jeden Superpuchar Włoch (w 2014 roku). W finale Coppa Italia z sezonu 2013/14 zaliczył asystę przy bramce Driesa Mertensa na 3:1, która przypieczętowała zwycięstwo Napoli nad Fiorentiną. Choć nie udało mu się sięgnąć po Scudetto, na koncie ma pięć medali mistrzostw Włoch – trzy srebrne i dwa brązowe.

Kończy niemal 20-letnią karierę

Mimo odejścia ze stolicy Kampanii na początku sezonu 2020/21 nie opuścił Półwyspu Apenińskiego, bowiem związał się z Fiorentiną, której zawodnikiem był przez dwa lata. W fioletowej koszulce rozegrał 55 meczów, ale zanotował raptem dwa trafienia i cztery asysty. Latem 2022 roku, po niemal dekadzie spędzonej we Włoszech, wrócił do Hiszpanii, podpisując kontrakt z Granadą na jeden sezon z opcją przedłużenia. Nowa umowa została parafowana, bowiem awansował z ekipą z Andaluzji do Segunda Division, nie opuszczając przy tym ani jednego meczu.

Jego powrót do La Liga po 11 latach potrwał jednak zaledwie rok, gdyż Granada już po jednym sezonie z hukiem wróciła na zaplecze hiszpańskiej ekstraklasy. Choć Callejon opuścił Granadę, pozostał w rodzimej Andaluzji, bowiem dołączył do trzecioligowej Marbelli FC. W jej barwach po zakończeniu tego sezonu zakończy trwającą 18 lat na seniorskim poziomie karierę. Jej koniec może być jednak przykry, bowiem drużynie 38-letniego już skrzydłowego grozi powrót na czwarty poziom rozgrywkowy już po roku.

Na jedną kolejkę przed końcem sezonu Marbella otwiera strefę spadkową, a w finałowej serii gier czeka ją starcie z Antequerą, której zależeć będzie na zajęciu jak najwyższego miejsca przed barażami o awans, których jest pewna. Kibice „Blanquillos” mogą jednak pocieszać się tym, że ich ulubieńcy mają za sobą serię trzech domowych wygranych. Występ przeciwko Antequerze będzie dla Callejona numerem „41” w koszulce Marbelli. W jej barwach zanotował zarówno 10 trafień, jak i 10 asyst.

Oprócz wyżej wspomnianych sukcesów z Napoli Callejon ma na koncie także dwa trofea z Realem Madryt, którego jest wychowankiem. W 2012 roku zdobył z „Królewskimi” mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii. W ciągu dwóch gry dla „Los Blancos” zaliczył 77 występów, w których zdobył 20 bramek oraz dołożył siedem asyst. Na koncie ma także pięć występów w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Zadebiutował w niej w listopadzie 2014 roku i równo trzy lata później zagrał po raz ostatni.

fot. PressFocus