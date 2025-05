Luka Modrić odchodzi z Realu Madryt

Kończy się pewna epoka w Realu Madryt. Część skończyła się rok temu po odejściu Toniego Kroosa, a teraz mamy jej dopełnienie. Luka Modrić za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosił, że sezon 2024/2025 będzie jego ostatnim jako zawodnik madryckiego klubu. W najbliższą sobotę reprezentant Chorwacji rozegra swój ostatni mecz ligowy na Santiago Bernabeu przeciwko Realowi Sociedad.

Kończy się piękny rozdział w Realu Madryt

Począwszy od lata 2012 roku Luka Modrić bronił barw Realu Madryt, zdobywając wiele tytułów nie tylko na krajowym podwórku, ale i również arenie międzynarodowej. Z perspektywy czasu kwota 35 milionów euro, którą „Królewscy” wydali na pomocnika, wydaje się niewielka w stosunku do osiągnięć oraz liczb, które Chorwat wykręcił jako reprezentant klubu ze stolicy Hiszpanii, a przede wszystkim jaką stał się w Madrycie legendą. Sezon 2024/25 będzie jego ostatnim jako gracza Realu Madryt. Odejdzie więc tuż przed 40. urodzinami.

Za pośrednictwem swoich social mediów poinformował oficjalnie, że kończy swoją przygodę z „Los Blancos” – jego umowa, która obowiązuje do końca czerwca bieżącego roku nie zostanie przedłużona i będzie on mógł odejść do innego klubu na zasadzie wolnego transferu. W poruszającym liście Luka podziękował za wszystkie lata i podkreślił, jak wiele znaczyło dla niego reprezentowanie klubu.

– Drodzy madridistas,

Nadszedł ten moment. Moment, którego nigdy nie chciałem, ale taki jest futbol, a w życiu wszystko ma swój początek i koniec… W sobotę rozegram swój ostatni mecz na Santiago Bernabéu. Przybyłem w 2012 roku z iluzją noszenia koszulki najlepszej drużyny na świecie i ambicją dokonywania wielkich rzeczy, ale nie mogłem sobie wyobrazić, co będzie dalej. Gra dla Realu Madryt zmieniła moje życie jako piłkarza i jako człowieka. Czuję się dumny, że byłem częścią jednej z najbardziej udanych epok najlepszego klubu w historii. Chcę serdecznie podziękować klubowi, zwłaszcza prezydentowi Florentino Pérezowi, moim kolegom z drużyny, trenerom i wszystkim ludziom, którzy pomogli mi przez cały ten czas.

Przez te lata przeżyłem niesamowite chwile, powroty, które wydawały się niemożliwe, finały, uroczystości i magiczne noce na Bernabéu… Wygraliśmy wszystko i byłem bardzo szczęśliwy. Bardzo, bardzo szczęśliwy.

Ale poza tytułami i zwycięstwami, noszę w sercu uczucie wszystkich madridistas. Naprawdę nie wiem, jak wyjaśnić szczególną więź, jaka mnie z wami łączy i jak bardzo czułem się i nadal czuję wspierany, szanowany i kochany. Nigdy nie zapomnę każdej owacji i wszystkich gestów sympatii, które mi okazaliście. Odchodzę z pełnym sercem. Pełnym dumy, wdzięczności i niezatartych wspomnień. I chociaż po Klubowych Mistrzostwach Świata nie będę już nosił tej koszulki na boisku, zawsze będę madridistą.

Jeszcze się zobaczymy. Real Madryt zawsze będzie moim domem. Na całe życie.

Hala Madrid y Nada Más – napisał w swoim liście Luka Modric.

Madryt żegna Modricia

Powiedzieć, że Luka Modrić jest legendą Realu Madryt, to nie powiedzieć nic… Chorwat w trakcie swojej przygody z „Królewskimi” przez 13 lat gry rozegrał do tej pory 590 spotkań, co plasuje go na dziewiątym miejscu w klasyfikacji występów wszech czasów madryckiego klubu. Jeśli zaś bliżej przyjrzeć się liczbom i osiągnięciom 39-latka, to robią one przeogromne wręcz wrażenie:

590 spotkań

43 bramki

95 asyst

Piłkarz Roku FIFA

Złota Piłka

Piłkarz Roku UEFA

6x Liga Mistrzów

5x Klubowe Mistrzostwa Świata

4x mistrz Hiszpanii

5x Superpuchar UEFA

1x Puchar Interkontynentalny

2x Puchar Hiszpanii

5x Superpuchar Hiszpanii

Wydawało się, że już rok temu Luka Modrić odejdzie z Realu, ale wtedy niespodziewanie przedłużył kontrakt jeszcze o rok. Okazało się to niezwykle istotne po zakończeniu kariery przez Toniego Kroosa. Chorwat grał w pierwszym składzie w kilku ważnych meczach – po jednym z Atletico i Arsenalem w Champions League, finale Pucharu Króla z FC Barceloną. Pod względem rozegranych minut zajmuje 12. miejsce w Realu (2800), czyli można go nazwać pierwszym rezerwowym, bo jednak nie zagrał tylko w trzech meczach La Liga.

Jak informuje jeszcze Fabrizio Romano, 39-letni Modrić chciał kontynuować jeszcze swoją karierę jako zawodnik Realu Madryt, jednak Perez i spółka mieli inne plany. Koniec końców zdecydowano się na rozstanie i rozpoczęcie całkowicie nowej ery pod wodzą Xabiego Alonso. Pomocnik w pełni uszanował decyzję i nie miał żadnych pretensji, dając tym samym do zrozumienia, jak wiele znaczy dla niego ekipa „Królewskich”. Nie wiadomo jeszcze, co planuje zdobywca Złotej Piłki 2018.

Fot. PressFocus