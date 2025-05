Wyróżnienia 38. kolejki Serie A

Ostatnia kolejka Serie A obfitowała w wiele emocji. Padło 31 bramek w 10 spotkaniach, co jest dość miłym wynikiem, pamiętając o wielu seriach gier z dość lichym dorobkiem strzeleckim. 21 z nich to dzieła sześciu niedzielnych spotkań o jednej porze, co pokazuje jaka dramaturgia działa się o zmierzchu sezonu. Zapraszamy na ostatnie w tym sezonie wyróżnienia ligi włoskiej.

Piłkarz kolejki: Jacob Ondrejka (Parma)

Bardzo pasowało dać tutaj Ridgeciano Hapsa z Venezii, który przez 70 minut zrobił absolutnie wszystko co mógł w meczu z Juventusem – warto jednak docenić bohatera sensacyjnego zwycięstwa Parmy w Bergamo. Szwedzki pomocnik ponownie okazał się bohaterem meczu dla parmeńczyków w starciu z rywalem z wysokiej półki. Błysnął on w meczu z Interem – jednym z tych, za który kibice „Nerazzurrich” mogą winić utratę tytułu, a także zaserwował dwie bramki przeciwko Lazio w Rzymie. Podopieczni Marco Baroniego wyratowali wtedy punkt po bohaterskiej gonitwie.

W decydującej o utrzymaniu kolejce, Parma co prawda miała bardzo groźne chwile – jeden gol Empoli strzelony więcej mógł ich zrzucić do Serie B – ale „Azzurri” nigdy tego gola nie strzelili. Ondrejka najpierw wyrównał w 71. minucie, aby objąć po swoim golu prowadzenie w doliczonym czasie gry – doprowadzając do ekstazy będącego na trybunach trenera Cristiana Chivu. Będąca bezzębną przez wiosnę Parma m. in. Ondrejce może zawdzięczać utrzymanie, bowiem trafił pięciokrotnie do siatki po transferze z Antwerpii. U rumuńskiego szkoleniowca to właśnie z jego strony było sporo konkretów, których tak brakowało kibicom w zespole.

Gol kolejki: Scott McTominay (SSC Napoli) vs Cagliari

Co tu dużo mówić – Scott McTominay w SSC Napoli okazał się prawdopodobnie najlepszym transferem sezonu w Serie A. 12 ligowych trafień, które zanotował regularnie miało wysoką wagę. Nie inaczej było w meczu ostatniej kolejki z Cagliari.

Napoli nie mogło trafić do siatki Alena Sherriego, dwucyfrowa liczba strzałów w pierwszej połowie nie mogła wylądować w siatce. Aż nadeszła 42. minuta. Świetna wrzutka Matteo Politano w pole karne zakończyła się golem Szkota nożycami. W takim momencie, były wychowanek United doprowadził Stadio Diego Armando Maradona do ekstazy.

Był to jego szósty gol od początku kwietnia, kiedy to w pojedynkę pokonał Monzę oraz Torino. Trafienie to widocznie podłamało Cagliari, które do końca meczu praktycznie nie atakowało. „Isolanich” dobił po przerwie po fenomenalnej akcji Romelu Lukaku, a SSC Napoli po meczu zostało po raz czwarty mistrzem Włoch. Po meczu o mistrzostwo, McTominay został ogłoszony piłkarzem sezonu w Serie A.

Młody piłkarz kolejki: Lorenzo Venturino (Genoa)

18-latek otrzymał swoją pierwszą szansę gry w Serie A od początku i zagrał koncertowo. Bologna, którą prawdopodobnie jeszcze trzyma po wygranym finale Coppa Italia dostała od defensywnej Genoi Patricka Vieiry aż trzy gole do przerwy. Dwa z trafień to dzieła Venturino.

Przy pierwszej bramce przechytrzył czterech zawodników gospodarzy, a na koniec ubiegł będącego blisko piłki Jhona Lucumiego, który po raz kolejny w sezonie nie popisał się w defensywie. Druga z bramek to z kolei trafienie z bliska, bo Federico Ravaglia zastępujący Łukasza Skorupskiego wyszedł z bramki – jeden z obrońców przegrał bark w bark z Vitinhą i narobił „bigosu”.

Urodzony w czerwcu 2006 roku pomocnik wprowadził się znakomicie do drużyny akurat na sam koniec sezonu. Trzeba wierzyć, że Patrick Vieira bądź ktokolwiek, kto go zastąpi – regularnie będzie dawać minuty Włochowi w Serie A. Niewątpliwie Genoa ma kolejną perełkę po Patrizio Masinim, o którą trzeba dbać.

Mecz kolejki: Venezia – Juventus 2:3

Spotkanie w Wenecji zapowiadało się najciekawiej spośród ostatnich sześciu spotkań sezonu ostatniej kolejki Serie A, tzn. tych zaplanowanych na 25 maja na 20:45. Zapowiedzi nie zawiodły, a obie walczyły mimo trudów sezonu zapewniły świetne widowisko.

Znakomity mecz rozegrał harujący dla gospodarzy Ridgeciano Haps. Do gola dołożył on asystę – nie uniósł on fizycznie trudów spotkania, bowiem po 70 minutach musiał zejść. Do końca meczu kilku piłkarzy miało podobny problem, ale w postaci skurczów. Już po 2 minutach Daniel Fila doprowadził Stadio Pierluigi Penzo do ekstazy.

Po kolejnych 30 minutach Juventus odwrócił losy spotkania. Najpierw z lewej nogi Kenan Yildiz, a następnie Randal Kolo Muani przywrócili w tabeli live Juventus na czwarte miejsce w tabeli. Równolegle bowiem Roma Claudio Ranieriego strzeliła gola już w 15. minucie w starciu w Turynie, czym utrudniła zadanie… innej ekipie z Turynu.

Ww. Haps trafił do siatki w 55. minucie, ponownie wysyłając Juventus na piątą lokatę w tabeli, ale to nie był koniec wrażeń na Penzo. Juventus po raz drugi wyszedł w meczu na prowadzenie, a to z uwagi na błąd… Hansa Nicolussiego Caviglii, który jest wypożyczony z Juventusu. Niefortunny błąd kosztował gospodarzy punkt, a Romę Ligę Mistrzów. Venezia spadła do Serie B, jak w 2022 roku. Eusebio Di Francesco spadł z Serie A jak rok wcześniej z Frosinone, choć w 2024 nastąpiło to w doliczonym czasie ostatniego meczu.

Samego karnego skutecznie wykonał Manuel Locatelli, który wprowadził ponownie „Starą Damę” do bram europejskiego raju. Nie wiadomo jednak czy Igor Tudor zostanie jako trener – klub ma opcję zerwania umowy do końca czerwca, mimo automatycznie przedłużonej umowy po wywalczeniu TOP 4 Serie A w Wenecji.

Sensacja kolejki: Lazio przegrywa z Lecce i kończy bez pucharów

Lazio przed ostatnią kolejką było szóste. Była perspektywa Ligi Mistrzów, choć przy pomocy rywali. Na tej perspektywie się skończyło. Sensacyjnie prowadzenie objęło Lecce. Jak się finalnie okazało – jedynego gola w meczu trafił były piłkarz Salernitany, Lassana Coulibaly. Po spotkaniu Marco Baroni zarzucał w wywiadzie niektórym piłkarzom, że grali jakby myślami byli już na wakacjach.

Alessio Romagnoli zarobił czerwoną kartkę i… Lazio wyleciało z pucharów w ostatniej kolejce. Rzymianie największymi przegranymi ostatniego dnia sezonu. A Lecce? Zagra czwarty sezon z rzędu w Serie A i to ze zdecydowanie najniższym pay rollem w rozgrywkach. To prawdziwy masterclass Pantaleo Corvino, który lata temu sprowadzał Dusana Vlahovicia do Fiorentiny.

Miejmy nadzieję, że Filip Marchwiński odzyska formę i zobaczymy go jesienią w Serie A, a nie na wypożyczeniu. Zerwane więzadła nie ułatwiły mu pierwszego sezonu poza Polską, a sama kwota w skali klubu zapłacona za niego niska nie była – w takich detalach trzeba szukać szansy jesienią pod jego kątem.

Tabela końcowa Serie A oraz wyniki ostatniej kolejki

Wyniki 38. kolejki Serie A (23-25 maja)

Napoli – Cagliari 2:0

Como – Inter 0:2

Bologna – Genoa 1:3

Milan – Monza 2:0

Atalanta – Parma 2:3

Empoli – Hellas 1:2

Lazio – Lecce 0:1

Torino – Roma 0:2

Udinese – Fiorentina 2:3

Venezia – Juventus 2:3