Wyróżnienia 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Wszystko jest już jasne. Mistrz, spadkowicze, pucharowicze. Zwycięzcy, przegrani i ci, którzy przeszli obok sezonu. Po zakończonych rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy zapraszamy na ostatni fragment cyklu „Ekstraklasowych Wyróżnień”, w których już po raz 34. podsumujemy sobie ostatni weekend (choć w tym przypadku ze względu na multiligę jeden dzień) na największych polskich stadionach.

Zawodnik 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Samuel Mraz (Motor Lublin)

Słowacki napastnik jest jedynym zawodnikiem, który podczas minionej kolejki ustrzelił dublet. Pozornie mogło się wydawać, że w meczu ekip, które nie grały już właściwie o nic, oba zespoły będą próbowały jak najmniejszym kosztem zakończyć ten sezon. Tymczasem piłkarze zarówno Radomiaka Radom, jak i Motoru Lublin jak najbardziej poważnie podeszli do ostatniej kolejki, której bohaterem był Mraz.

Poza dubletem, który już wysuwa go na pole position w kontekście walki w tej kategorii, Słowak był także mocno aktywny w ataku i nie czekał tylko na podania od kolegów. Na szczególną uwagę zasługuje również skuteczność Mraza – mimo tylko trzech oddanych strzałów aż dwa zakończyły się bramką. Dla napastnika Motoru Lublin gole te były kolejno 15. i 16. trafieniem w tym sezonie. W klasyfikacji walki o króla strzelców Mraz zakończył rywalizację na szóstym miejscu.

Najładniejszy gol 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Ajdin Hasic (Cracovia)

To nie był wybitny sezon bośniackiego napastnika, jednak po ostatniej kolejce zdecydowanie zasługuje on na wyróżnienie dotyczące najładniejszej bramki minionej serii gier. W zwycięskim 2:1 wyjazdowym starciu przeciwko Zagłębiu Lubin Ajdin Hasic popisał się bowiem kapitalnym uderzeniem lewą nogą zza pola karnego. W tym strzale kluczowa okazała się być siła, bo choć piłka nie leciała w samo okienko bramki rodaka Hasicia – Jasmina Buricia, to przełamała ręce golkipera Zagłębia, dzięki czemu „Pasy” objęły prowadzenie.

Bramka ta okazała się także kluczowa w kontekście dobrego zakończenia sezonu przez zespół ze stolicy Małopolski. Dzięki trafieniu Hasicia Cracovia zabezpieczyła szóste miejsce w tabeli i może z dużą satysfakcją udać się na urlopy.

Młodzieżowiec 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Mariusz Fornalczyk

Po raz kolejny dość oczywisty wybór, a całkiem możliwe, że na przestrzeni całego sezonu to właśnie zawodnik Korony Kielce najczęściej górował w tej kategorii. W 34. kolejce Fornalczyk był jednym młodzieżowcem z jakąkolwiek liczbą, którą tym razem była asysta. Do powiększenia dorobku 22-latka doszło w trakcie wyjazdowego meczu Korony Kielce z Górnikiem Zabrze, który ostatecznie zakończył się podziałem punktów 1:1.

Kluczowe podanie w meczu przeciwko Ślązakom jest odpowiednim ukoronowaniem minionego roku w wykonaniu Fornalczyka. Skrzydłowy Korony przez cały sezon wykazywał duży potencjał, który najpewniej skończy się zagranicznym transferem lub przejściem do któregoś z zespołów ligowej czołówki. W przypadku tej drugiej opcji nie będziemy jednak mogli docenić Fornalczyka w tej kategorii. Wraz z początkiem następnych rozgrywek traci on bowiem status młodzieżowca.

Mecz 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Lechia Gdańsk vs GKS Katowice (2:3)

Wielu kibiców marzyło, aby największe emocje podczas minionej kolejki dały starcia ekip walczących o mistrzostwo Polski, czyli Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Prawda okazała się jednak być zupełnie inna, a najbardziej obfitujące w bramki spotkanie obejrzeliśmy w Gdańsku, gdzie miejscowa Lechia mierzyła się z GKS-em Katowice.

Mimo zapewnionego już wcześniej utrzymania obu ekip w PKO BP Ekstraklasie żaden z zespołów nie chciał odpuścić na ostatniej prostej. Pierwszego gola w meczu, już w 10. minucie, strzelił Filip Szymczak. Gdy GKS wyszedł na prowadzenie, do głosu doszła również ekipa Lechii. Taki stan rzeczy zaowocował bramką wyrównującą w 24. minucie, której zdobywcą był napastnik – Kacper Sezonienko.

Druga część spotkania to kontynuacja ofensywnych działań Lechistów, które w 65. minucie meczu przyniosły gola Maksyma Chłania. W tamtym momencie mogło się wydawać, że gdańszczanie spokojnie utrzymają prowadzenie, a może nawet je zwiększą. Wówczas nastąpiło jednak przebudzenie podopiecznych Rafała Góraka i w 75. minucie do remisu doprowadził będący ostatnio w kapitalnej formie Oskar Repka.

Ostatecznie ekipa GKS-u poszła za ciosem i już dziesięć minut później dzięki bramce samobójczej Miłosza Kałahura zespół z Katowic zapewnił sobie trzy punkty na koniec swojego pierwszego sezonu w PKO BP Ekstraklasie po 18 latach przerwy. Dzięki temu zwycięstwu „GieKSa” została także najlepszą drużyną ze Śląska w minionym sezonie. Ze zgromadzonymi 49 punktami wyprzedzili oni Górnika Zabrze (47 punktów) oraz Piasta Gliwice (45 punktów).

Niespodzianka 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Legia straciła punkty na koniec

To nie był dobry sezon Ekstraklasy w wykonaniu CWKS-u, o czym najlepiej świadczy piąte miejsce zajęte na koniec rozgrywek. Oznacza to więc, że gdyby nie triumf w finale Pucharu Polski przeciwko Pogoni Szczecin, Legia w przyszłym sezonie nawet nie zagrałaby w eliminacjach do europejskich pucharów.

W ostatniej kolejce sezonu podopieczni Goncalo Feio mierzyli się u siebie ze spadkowiczem – Stalą Mielec. Nie mający już nic do stracenia zawodnicy z Podkarpacia zdołali jednak postawić się wyżej notowanemu rywalowi i ostatecznie po trafieniach Łukasza Wolsztyńskiego i Mateusza Matrasa wywieźć ze stolicy honorowy remis.

Nie ma co ukrywać – Legia znalazła się w naprawdę trudnym dla siebie momencie. Nowy dyrektor sportowy, „wojna na górze” oraz przeciętna kadra, w której na pierwszy rzut oka widać, że coś nie działa. To wszystko składa się na obecny obraz stołecznej ekipy, który – nie ma co ukrywać – nie wygląda zbyt dobrze.

W przyszłym sezonie zespół „Wojskowych” czeka nowa otwarcie. Faktem stało się już bowiem pożegnanie Goncalo Feio z klubem, który znów miał stać się wielki. Misja pod tytułem Feio&Legia zakończyła się sporym niepowodzeniem. Jaka jest więc przyszłość Legii? O tym przekonamy się już w najbliższych miesiącach.

Komplet wyników 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy: