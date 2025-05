Michał Probierz ogłosił powołania na mecze z Mołdawią i Finlandią. Jest debiutant z PKO BP Ekstraklasy

Sześć dni przed rozpoczęciem czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski poznaliśmy 27 piłkarzy, których Michał Probierz powołał na towarzyski mecz z Mołdawią oraz starcie z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. W gronie wyróżnionych przez selekcjonera znalazł się filar drużyny PKO BP Ekstraklasy, który nigdy wcześniej nie otrzymał powołania do seniorskiej kadry.

Znamy powołanych na mecze z Mołdawią i Finlandią

Koniec sezonu klubowego dla wielu zawodników oznacza udanie się na zasłużony urlop. Dla wielu piłkarzy jednak finisz zmagań klubowych nie oznacza wcale wakacji, bowiem trzeba jeszcze przyjechać na zgrupowanie reprezentacji. Nie inaczej jest w przypadku reprezentacji Polski, którą w czerwcu czeka towarzyski mecz z Mołdawią, a następnie wyjazdowa rywalizacja z Finlandią w ramach eliminacji mundialu 2026.

We wtorek 27 maja, a więc sześć dni przed rozpoczęciem czerwcowego zgrupowania polskiej kadry, PZPN ogłosił listę 27 piłkarzy, których selekcjoner Michał Probierz zdecydował się powołać na spotkania z Mołdawią oraz Finlandią:

Bramkarze : Łukasz Skorupski (Bologna), Marcin Bułka (OGC Nice), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Bartosz Mrozek (Lech Poznań)

: Łukasz Skorupski (Bologna), Marcin Bułka (OGC Nice), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Bartosz Mrozek (Lech Poznań) Obrońcy : Jan Bednarek (Southampton), Jakub Kiwior (Arsenal), Sebastian Walukiewicz (Torino), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Mateusz Wieteska (PAOK), Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok), Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria)

: Jan Bednarek (Southampton), Jakub Kiwior (Arsenal), Sebastian Walukiewicz (Torino), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Mateusz Wieteska (PAOK), Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok), Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria) Pomocnicy : Nicola Zalewski (Inter Mediolan), Piotr Zieliński (Inter Mediolan), Mateusz Bogusz (Cruz Azul), Jakub Moder (Feyenoord), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Maxi Oyedele (Legia Warszawa), Oskar Repka (GKS Katowice), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Galatasaray), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin – opuści zgrupowanie po pożegnalnym meczu z Mołdawią)

: Nicola Zalewski (Inter Mediolan), Piotr Zieliński (Inter Mediolan), Mateusz Bogusz (Cruz Azul), Jakub Moder (Feyenoord), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Maxi Oyedele (Legia Warszawa), Oskar Repka (GKS Katowice), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Galatasaray), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin – opuści zgrupowanie po pożegnalnym meczu z Mołdawią) Napastnicy: Krzysztof Piątek (Basaksehir), Adam Buksa (Midtjylland), Karol Świderski (Panathinaikos)

Nie ma „Lewego”, jest debiutant z „GieKSy”

Względem marcowych powołań na mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 Probierz dokonał czterech zmian. Z grona powołanych bramkarzy wypadł Bartłomiej Drągowski z Panathinaikosu, a w jego miejsce pojawił się Mateusz Kochalski, który od sezonu 2024/25 broni barw Karabachu Agdam. Z kolei za wracającego do Red Bull Salzburga po wypożyczeniu do tureckiej Kasimpasy Kamila Piątkowskiego powołany został Mateusz Skrzypczak, którego podczas Gali Ekstraklasy wybrano najlepszym obrońcą tych rozgrywek w sezonie 2024/25.

Powołania nie otrzymał także Kacper Urbański, który w drugiej części sezonu 2024/25 zaliczył koszmarne wypożyczenie z Bolonii do Monzy, z którą z hukiem spadł do Serie B. Od czasu marcowego zgrupowania 11-krotny reprezentant Polski rozegrał zaledwie 78 minut, a aż siedem meczów – z czego pięć ostatnich – w pełni przesiedział na ławce rezerwowych. W jego miejsce znalazł się Maxi Oyedele, który wcześniej został powołany w październiku 2024 roku na domowe mecze Ligi Narodów z Portugalią (1:3) oraz Chorwacją (3:3) i rozegrał łącznie 94 minuty.

Z powodu przemęczenia sezonem do Warszawy 2 czerwca nie przyjedzie Robert Lewandowski, ale Probierz w miejsce kapitana „Biało-Czerwonych” nie zdecydował się powołać napastnika. Wobec tego względem marcowego zgrupowania liczba napastników zmniejszyła się z czterech do trzech, ale za to liczba pomocników zwiększyła się z jedenastu do dwunastu. Grono zawodników występujących w środku pola poszerzył Oskar Repka z GKS-u Katowice, dla którego to pierwsze w karierze powołanie do seniorskiej kadry.

Podczas czerwcowego zgrupowania najważniejszym meczem dla reprezentacji Polski będzie starcie z Finlandią w ramach czwartej kolejki eliminacji MŚ 2026, które odbędzie się we wtorek 10 czerwca o godzinie 20:45 w Helsinkach. Finowie do tej rywalizacji przystąpią trzy dni po domowym spotkaniu z Holandią, którzy tym meczem zainaugurują zmagania w eliminacjach do mundialu. W tym czasie Polacy będą pauzować i w zamian w piątek 6 czerwca o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie zmierzą się towarzysko z Mołdawią.

