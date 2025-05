GKS Katowice z interesującym wzmocnieniem. Osłabili ligowego rywala

GKS Katowice to klub, który zdecydowanie znajduje się na fali. Po piorunującej rundzie wiosennej jeszcze w Fortuna 1. Lidze przyszedł czas na znakomity powrót do PKO BP Ekstraklasy po 19 latach. Podopieczni Rafała Góraka w międzyczasie przenieśli się też na bardzo nowoczesny nowy stadion. Znamy już nazwisko pierwszego nowego zawodnika „GieKSy”. To transfer wewnątrzligowy.

GKS Katowice z nowym pomocnikiem

GKS Katowice zaskoczył znakomitą większość kibiców i zajął znakomite 8. miejsce w tabeli, okazując się… najlepszym zespołem na Śląsku i to jako beniaminek! Trener Rafał Górak pracuje w klubie (już teraz) z Nowej Bukowej od sześciu lat i w ostatnich miesiącach jest to świetne środowisko do rozwoju dla piłkarzy. Łącznie poprowadził on już „GieKSę” jako trener w 293 spotkaniach. Zanim wrócił na stanowisko w 2019 roku, pracował wcześniej w klubie w tej samej roli w latach 2011-2013.

Nowym zawodnikiem klubu z południa Polski został Kacper Łukasiak. Pomocnik ten jest wychowankiem Pogoni Szczecin. Spędził on w międzyczasie pełen sezon w Górniku Łęczna na wypożyczeniu i jedną rundę w Skrze Częstochowa. W pewnym momencie bardzo zaufał mu w Łęcznej Pavol Stano (runda wiosenna 2023/24) i od wtedy wystrzeliła na dobre kariera seniorska pomocnika. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. Związał się on umową z GKS-em Katowice dwuletnim kontraktem z możliwością przedłużenia o rok.

Wybiegany, waleczny, dający impuls

To pierwszy letni transfer klubu z Katowic. Co ciekawe, Łukasiak przeciwko „GieKSie” zanotował w kwietniu dwie asysty w bezpośrednim meczu w Szczecinie. Jak przyznał w wywiadzie dla klubowych mediów sam zawodnik, atmosfera na stadionie była jednym z czynników, który doprowadził do przeprowadzki na południe Polski. Z racji tego, że jego umowa wygasa z końcem czerwca 2025, katowiczanie nie muszą płacić kwoty odstępnego.

Łukasiak to pomocnik, który w sezonie 2020/21 razem m.in. z Olafem Korczakowskim czy Kamilem Kordem (dziś Kotwica Kołobrzeg) poprowadził Pogoń U18 do mistrzostwa CLJ. Strzelił wtedy aż 21 goli. Jego boiskowym idolem jest Kevin De Bruyne. Widać po wielu komentarzach, że kibice w Szczecinie nie są zadowoleni z takiego obrotu spraw. Tracą wychowanka, który był w tym klubie od 11. roku życia i przechodził wiele szczebli juniorskich.

Łukasiak w Pogoni Szczecin w jedynym pełnym sezonie wykazywał się sporą walecznością i zaangażowaniem, dając często impuls po wejściu z ławki. Trudno zauważyć pośród komentarzy zadowolenie z utraty takiego pomocnika. Łukasiak zagrał w tym sezonie aż w 30 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy, ale aż połowę po wejściu z ławki, na co złożyło się 1500 minut w najwyższej polskiej lidze. Kolejne cztery występy dołożył w Pucharze Polski.

To nie pierwszy ruch transferowy klubu z Katowic pod kątem letniego okna – po sezonie z drużyny odchodzi jeden z najskuteczniejszych Polaków minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy, mianowicie Sebastian Bergier. Autor dziewięciu trafień ligowych na zasadzie wolnego transferu zamienił Katowice na grę w mającym bardzo duże ambicje Widzewie Łódź.

Fot. screen YouTube/ GKS Katowice