Milan zadziałał błyskawicznie. Będzie wielki powrót!

AC Milan prawdopodobnie przejdzie szereg zmian w krótkim czasie. Po ósmym miejscu, klub zapowiedział przy zatrudnieniu nowego dyrektora sportowego Igliego Tare w oficjalnym oświadczeniu swego rodzaju reset. Najwidoczniej w czerwono-czarnej części Mediolanu przestali rzucać słowa na wiatr, bowiem albański działacz już – nomen omen – działa. W pierwszym tygodniu pracy dopiął on umowę z nowym trenerem. To wielki powrót do miasta!

Milan budzi się z letargu

Siedem punktów od kwalifikacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów, dwóch trenerów, jedno trofeum i jeden przegrany finał. Do tego mnóstwo złych decyzji i oto obraz sezonu 2024/25 w wykonaniu Milanu. Ósme miejsce to wynik znacznie poniżej oczekiwań, więc przyszła pora na zmiany. Długo wyczekiwane zatrudnienie dyrektora sportowego (w postaci Igliego Tare) w końcu przynosi owoce, jakich kibice oczekiwali.

Po 11 latach do klubu wraca Massimiliano Allegri. Zwycięzca 14 trofeów, w tym dwóch z Milanem, wraca do klubu ze Stadio San Siro, aby uporządkować szyki drużyny, w której to zdobył tytuł mistrza Włoch 2011. Długo wydawało się, że to SSC Napoli zapewni sobie usługi szkoleniowca z Livorno, ale coraz mocniejsze sygnały dochodzą z południa Włoch, że Antonio Conte jednak zostanie na drugi sezon w Kampanii.

Milan zaoferował utytułowanemu szkoleniowcowi pięć milionów euro rocznie plus premie, a także umowę 2+1. Ciekawostką jest, że w przypadku pierwszego spotkania w Coppa Italia 2025/26 Allegri nie przystąpi do niego z pozycji ławki rezerwowych z racji na czerwoną kartkę w finale krajowego pucharu w 2024 roku.

Allegri zapewni Milanowi szczelność w defensywie i większą kompaktowość gry. Obrona w ostatnich latach, głównie poza sezonem mistrzowskim 2021/22 to pięta Achillesowa „Rossonerich”. W sezonie 2023/24 mimo wicemistrzostwa stracili oni aż 49 bramek. Problemem wtedy bywał też środek pola, którego… brakowało. Stefano Pioli miał świetny atak, ale momentami pomocnicy biegali jak bez mapy, w środkowej części boiska robiła się dziura i przypominało to system 5-0-5.

Massimiliano Allegri ma 57 lat i pozostawał bez pracy od końcówki sezonu 2023/24. Juventus zwolnił go po zwycięstwie w wyżej wspomnianym finale Coppa Italia – pod koniec spotkania bowiem wpadł w furię, a po samym meczu miał bezpośrednie starcie z dyrektorem sportowym Cristiano Giuntolim. Allegri nie doczekał ostatnich ligowych meczów, zastąpił go dawny legendarny obrońca „Starej Damy” Paolo Montero.

Zmiany, zmiany, zmiany

Przed Milanem teraz ogrom zmian w związku z ósmym miejscem w lidze włoskiej. Po wyborze nowego trenera, Igli Tare będzie mieć teraz sporo pracy pod kątem decyzji związanych z samą kadrą. Theo Hernandez oraz Mike Maignan mają roczne umowy i lato 2025 to ostatnia dobra okazja, by Francuzów sprzedać.

Tijjani Reijnders łączony jest ze sprzedażą do Manchesteru City, a Christian Pulisic jeszcze kilka dni temu według mediów miał mieć wątpliwości co do tego w jaką stronę podąża Milan. Albańczyk wkrótce ma się spotkać z samym Holendrem oraz bramkarzem, aby dowiedzieć się więcej co do sytuacji.

Tare wybrał jednak trenera w pierwszym tygodniu pracy co zasługuje na docenienie. Udało mu się zadziałać na tyle skutecznie, że uprzedził wszelkie decyzje, o których media informowały w kontekście SSC Napoli. Ogłoszenie trenera powinno nastąpić do końca tygodnia.

To nie jest jedyna zmiana trenera w klubie z TOP 10 włoskiej Serie A. Mówi się, że Gian Piero Gasperini po 9 latach w Bergamo obejmie AS Romę. Z Florencji dochodzą z kolei głosy, że Raffaele Palladino podał się do dymisji z racji na ciągłe wojenki z dyrektorem sportowym Daniele Prade.

