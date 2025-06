Znamy wszystkich beniaminków Serie A. Finał baraży trzymał do końca w napięciu

Nie tylko w Betclic 1. Lidze mamy już rozstrzygnięcia co do kompletu beniaminków, którzy zagrają w elicie. Po rundzie zasadniczej Serie B awans po ponad trzech dekadach wywalczyła Pisa, a wraz z nią – Sassuolo. Drużyna kojarzona z Domenico Berardi w Serie A nie była obecna tylko rok i w cuglach wygrała na drugim poziomie, robiąc awans na kilka kolejek przed końcem. Czekaliśmy więc na trzeci zespół Serie B, który zobaczymy od sierpnia w elicie.

Serie A 2025/26: poznaliśmy wszystkie zespoły

Początek czerwca to też ostatni mecz sezonu Serie B. Spezia podejmowała u siebie na Stadio Alberto Picco drużynę Cremonese. Obie ekipy nie tak dawno grały jeszcze w Serie A. „Specjowianka” jak nazywali ją pieszczotliwie komentatorzy Eleven Sports, spadła w 2023 roku po barażu o utrzymanie z Hellasem.

Z Cremonese było to samo – w elicie w pierwszym sezon Serie A od 1996 roku nie udało się pozostać na dłużej. „Grigiorossi” dali się jednak zapamiętać z półfinału Pucharu Włoch. Po kolei wyrzucili oni drużyny SSC Napoli (gol na remis po błędzie Bartosza Bereszyńskiego) oraz AS Romy. Rzymian w tamtej kampanii pokonali dwukrotnie. Cremonese w Serie A nie wygrało aż do 24. kolejki, ale do utrzymania (lub barażu) zabrakło im jedynie czterech oczek.

Od kilkunastu dni wiedzieliśmy, że do Serie A wraca Sassuolo – po krótkiej rozłące, a także po ponad trzydziestoletniej – Pisa Calcio. Obie drużyny więc zakończyły sezon zaskakująco dobrze, ale wciąż brakowało bowiem trzeciego do brydża. W pierwszym meczu był bezbramkowy remis. Rewanż na Picco w 25. minucie golem niczym rasowa dziewiątka otworzył wynik były napastnik Sampdorii Manuel De Luca.

W 63. minucie wydawało się, że jest „po herbacie”, bowiem Michele Collocolo podwyższył prowadzenie. De Luca nie zatrzymywał się i po kolejnych 16 minutach zabił nadzieję liguryjczyków, korzystając z błędu obrońcy przed samą bramką. Gdy wydawało się, że jest po wszystkim – Spezia trafiła do siatki dwa razy w dwie minuty (85′ oraz 86′). Najpierw 19. raz w sezonie trafił Francesco Pio Esposito po asyście brata Salvatore, kiedy to zachował się jak prawdziwy lis pola karnego.

Po chwili kontaktowego gola dołożył Luca Vignali, zupełnie nieupilnowany. Do końca meczu jednak były piłkarz Como wyleciał z boisko, a ta sama spotkała wychowanka Milanu, krnąbrnego Marco Nastiego. Tym oto sposobem Cremonese wróciło do Serie A po dwóch sezonach rozłąki.

Giovanni Stroppa na pytanie czy kadra jest gotowa na Serie A odpowiedział: Nie, teraz jestem gotowy na picie piwa i niespanie do późna. Za ponowny w ostatnich latach awans Cremonese do Serie A odpowiada właśnie on, były piłkarz ilanu. Nie miał on zbytnich szans na zrobienie kariery przy takich tuzach jak Carlo Ancelotti czy Frank Rijkaard w składzie „Rossonerich” za Silvio Berlusconiego, lecz okazał się on przyzwoitym trenerem.

Stał się swego rodzaju specjalistą od awansów. W 2020 awansował z Crotone, a w 2022 roku z Monzą do Serie A – był to jej pierwszy, historyczny raz. Niestety sezon zaczął od 1 punktu w sześciu meczach i zastąpił go niedoświadczony trener Primavery, doskonale dziś znany z sezonu we Fiorentinie Raffaele Palladino.

Dół tabeli to absolutne kino

Z drugiej strony tabeli z kolei, wobec niespłaconego zadłużenia Brescii, niespodziewaną szansę na utrzymanie w Serie B poprzez baraże dostała Sampdoria, w której występuje reprezentant Polski – Bartosz Bereszyński. Czterech trenerów i remis w ostatniej kolejce z Juve Stabia przyczynił się na boisku do pierwszego w historii klubu spadek do Serie C. Kwestia finansów klubu z Lombardii dołożyła jednak kolejny wątek do, wydawałoby się, rozstrzygniętej walki.

Skorzystało na wszystkim niepewne utrzymania Frosinone, które po degradacji Brescii w pierwszej instancji wskoczyło na 15. pozycję i pozostanie w lidze bez baraży. Salernitana, która miała grać z „Crociatimi”, zagra w nich z Sampdorią. Brescia szuka swojej szansy w sądzie drugiej instancji. Na tym etapie batalii sądowej, spadkowiczami zostali: Brescia, Cittadella i Cosenza.

Fot. PressFocus