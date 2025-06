Chelsea dopina transfer napastnika. Podpisze wieloletni kontrakt

Wraz z początkiem czerwca w Premier League wystartowało pierwsze z dwóch letnich okienek. Przede wszystkim jest ono wycelowane w drużyny biorące w Klubowych Mistrzostwach Świata, a jedną z takich ekip jest Chelsea. Do klubowego mundialu „The Blues” chcą przystąpić z nowym napastnikiem i już teraz dopinają jego transfer.

Z Chelsea zaliczył najlepszy występ w sezonie

Poprzedni sezon był dla Liama Delapa pierwszym pełnoprawnym na poziomie Premier League. Wcześniej w barwach Manchesteru City, którego jest wychowankiem, zaliczył zaledwie dwa występy w elicie, a na boisku łącznie spędził niecałe 50 minut. Latem 2024 roku wreszcie otrzymał szansę do zaprezentowania swoich umiejętności na najwyższym poziomie, bowiem za niemal 20 milionów euro z błękitnej części Manchesteru sprowadziło go Ipswich Town, które wróciło do Premier League po 22 latach przerwy.

Choć „The Tractor Boys” zaledwie rok nacieszyli się grą w ekstraklasie, napastnik młodzieżowej reprezentacji Anglii jako jeden z nielicznych zawodników drużyny Kierana McKenny mógł uznać sezon 2024/25 za udany. Po raz pierwszy w życiu zaliczył on bowiem sezon z 10 bramkami na koncie na seniorskim poziomie. Wcześniej nie udało mu się tego dokonać w Championship, gdzie spędził dwa sezony, grając w tym czasie dla Stoke, Preston oraz Hull. Finalnie rozgrywki 2024/25 Delap zakończył z 12 bramkami w 40 występach.

Jedno z trafień wychowanek Manchesteru City zanotował w starciu z Chelsea, które było dla Ipswich pierwszym domowym zwycięstwem w Premier League od niemal 23 lat. „The Tractor Boys” wygrali na Portman Road 2:0, a Delap oprócz bramki z rzutu karnego na 1:0 w drugiej połowie zaliczył asystę przy golu Omariego Hutchinsona, który ustalił wynik tej rywalizacji. Była to zresztą jedna z dwóch asyst, którą zaliczył w poprzednim sezonie. Drugą zaliczył półtora miesiąca wcześniej w wyjazdowym starciu z Tottenhamem (2:1) i obok domowego meczu z Chelsea występ ze Spurs był jego jedynym w sezonie 2024/25, gdzie zanotował zarówno trafienie, jak i asystę.

Teraz zagra na Stamford Bridge

Wraz ze spadkiem Ipswich do Championship aktywowała się zawarta w kontrakcie klauzula wykupu w wysokości 30 milionów euro. Choć o 22-letnim napastniku sporo mówiło się w kontekście Manchesteru United, ostatecznie nie trafi on do rywala zza miedzy jego macierzystego klubu. Przeniesie się on za to do zachodniego Londynu, gdyż osiągnął porozumienie z Chelsea. Jak poinformował David Ornstein z „The Athletic”, Delap podpisze z „The Blues” kontrakt obowiązujący aż do końca sezonu 2030/31.

Sky Sports informowało zaś, że Chelsea zależy, by jej nowy napastnik wziął udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, do których zespół Enzo Mareski przystąpi w połowie czerwca. Problem jednak w tym, że równolegle Anglia występować będzie na EURO U21, na które Delap został powołany. Podopieczni Lee Carsley’a podczas turnieju na Słowacji bronić będą tytułu mistrza Europy, który wywalczyli w 2023 roku. „Synów Albionu” czekają starcia z Czechami, Słowenią oraz Niemcami. „The Blues” zaś na klubowym mundialu w USA rywalizować będą z Los Angeles FC, brazylijskim Flamengo oraz tunezyjskim Esperance Tunis.

fot. PressFocus