Były reprezentant Polski zakończył karierę. Prawie ćwierć tysiąca meczów w Ekstraklasie

Po 18 latach gry na seniorskim poziomie były reprezentant Polski zakończył piłkarską karierę. W tym czasie miał okazję występować dla aż dziewięciu klubów, z czego trzech zagranicznych. Najwięcej spotkań zaliczył w polskiej Ekstraklasie – niemal 250. Karierę zakończył w efektownym stylu, bowiem bramką, która pomogła w wygranej jego zespołu.

Podsumowanie kariery Macieja Makuszewskiego

Pochodzący z Podlasia Maciej Makuszewski już w wieku 12 lat opuścił rodzimy region, bowiem został wyskautowany przez łódzką Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Jako niespełna 18-latek zadebiutował w pierwszym zespole UKS SMS-u Łódź, a w sezonie 2007/08 występował z nim w II lidze (ówczesnej III lidze). Był to ostatni jak dotąd sezon, który UKS spędził na trzecim poziomie rozgrywkowym. Makuszewski na tym szczeblu jednak pozostał, bowiem latem 2008 roku został zawodnikiem Wigier Suwałki, w których spędził dwa sezony.

Przed sezonem 2010/11 przeniósł się do zwycięzcy Pucharu Polski – Jagiellonii Białystok. W stolicy rodzimego Podlasia spędził dwa lata, a już po rozpoczęciu sezonu 2012/13 po raz pierwszy w karierze podpisał kontrakt z zagranicznym klubem. Dołączył do rosyjskiego Tereku Grozny, a na początku swojego pobytu w Czeczenii miał okazję grać z aż trzema rodakami – Maciejem Rybusem, Piotrem Polczakiem i Marcinem Komorowskim. W tamtej kadrze Tereka znajdował się również późniejszy napastnik Lechii Gdańsk i Lecha Poznań – Zaur Sadajew.

Epizod w reprezentacji Polski

Nie przypadkowo piłkarz ten został wspomniany, bowiem trafił do Polski w tym samym okresie, co Makuszewski – na początku 2014 roku. Łączy ich również późniejszy transfer Lecha, choć w przypadku Rosjanina zdarzył się on już latem 2014 roku, a Makuszewski do stolicy Wielkopolski trafił przed sezonem 2016/17. Zawodnikiem Lecha został po półrocznej przygodzie w portugalskiej Vitorii Setubal. Już w debiucie dla „Kolejorza” sięgnął po drugie – i ostatnie – trofeum na szczeblu centralnym – Superpuchar Polski. Sześć lat wcześniej to samo trofeum zdobył z Jagiellonią. Z Lechem zdobył także swoje jedyne medale mistrzostw Polski – brązowe w 2017 i 2018 roku.

Jako piłkarz „Kolejorza” zaliczył także pięć występów w reprezentacji Polski. W sierpniu 2017 roku otrzymał swoje pierwsze powołanie, a debiut zaliczył podczas słynnej porażki na Parken z Danią 0:4. Kilka dni później na Stadionie Narodowym przeciwko Kazachstanowi (3:0) zanotował asystę przy golu Arkadiusza Milika na 1:0 i był to jego jedyny bezpośredni udział przy bramce „Biało-Czerwonych”. W listopadzie 2017 roku po raz ostatni uczestniczył w zgrupowaniu kadry, a ostatni występ dla Polski zaliczył w przegranym 0:1 sparingu z Meksykiem.

Odwiesił buty na kołku

Na początku rundy wiosennej 2019/20 po siedmiu latach wrócił do Białegostoku. Ponownie został zawodnikiem Jagiellonii, w której spędził kolejne półtora roku. Po zakończeniu sezonu 2020/21 jego kontrakt nie został przedłużony, a „Maki” dopiero na początku 2022 roku znalazł nowy klub – Leiknir Reykjavík. W mroźnej Islandii spędził niecałe pół roku, a na początku sezonu 2022/23 podpisał kontrakt z I-ligową Odrą Opole. Po roku gry w OKS-ie wrócił do Wigier po 13 latach. Suwalski klub występował wówczas na poziomie IV ligi.

W sezonie 2023/24 Makuszewski wywalczył z „Biało-Niebieskimi” awans do Betclic 3. Ligi, a we właśnie zakończonym sezonie mimo już 35 lat na karku był najlepszym zawodnikiem zespołu. W 29 meczach Betclic 3. Ligi strzelił 13 goli, co było trzecim najlepszym wynikiem w grupie I. Na „pudło” klasyfikacji strzelców wskoczył w meczu, który był jego ostatnim w karierze. Domowy mecz 34. kolejki z Bronią Radom stał pod znakiem pożegnania zawodnika, który występy na boisku łączył ostatnio z funkcją dyrektora sportowego klubu.

W 73. minucie Makuszewski trafieniem z rzutu karnego podwyższył na 2:0, a finalnie jego zespół pokonał radomian 2:1. To spotkanie było tylko wstępem do pożegnania „Makiego”, bowiem punkt kulminacyjny nastąpi w niedzielę 8 czerwca o godzinie 17:00. Wtedy to drużyna „gwiazd” Wigier zmierzy się z zespołem, który w sezonie 2013/14 wywalczył pierwszy w historii klubu awans do I ligi.

Największe wrażenie z pewnością robić będzie „drużyna gwiazd”, bowiem w niej mają znaleźć się m.in. Damian Kądzior, Łukasz Sołowiej, Patryk Sokołowski, Bartłomiej Kalinkowski, Damian Gąska, czy Kacper Michalski, a do tego pojawić się mają m.in. Piotr Stokowiec, czy były dyrektor sportowy Wigier – Jacek Zieliński, który w 2017 roku, po trzech latach pracy w Suwałkach, przeniósł się do struktur Legii Warszawa.

fot. PressFocus