Polak wykupiony przez izraelski klub. Podpisał kilkuletni kontrakt

W trakcie ostatniego zimowego okienka polski piłkarz w poszukiwaniu minut wyjechał do Izraela. Trafił tam na zasadzie półrocznego wypożyczenia, a w klubie byli z niego na tyle zadowoleni, że zdecydowano się go wykupić. Podpisał kontrakt, który obowiązywać będzie przynajmniej do końca sezonu 2027/28.

Polak szukał minut w izraelskim klubie

Po zakończeniu sezonu 2022/23 Karol Niemczycki po czterech latach wrócił za granicę. Były zawodnik akademii holenderskiego NAC Breda przeniósł się z Cracovii do drugoligowej Fortuny Duesseldorf na zasadzie „wolnego transferu”, bowiem jego umowa z „Pasami” wygasła. Przygody w Niemczech z pewnością jednak nie będzie mógł zaliczyć do udanych. W sezonie 2023/24 zagrał w zaledwie 3 z 41 meczów Fortuny. Nie dane mu było nawet ogrywać się w czwartoligowych rezerwach, gdyż zaliczył tam raptem trzy występy.

Choć Niemczycki podpisał dwuletni kontrakt, Fortuna już po roku sprzedała go do Darmstadt. Tam jednak zanotował tylko jeden występ na dziesięć możliwych, a po październikowej przerwie reprezentacyjnej został wyłączony z kadry pierwszego zespołu. Od tego zagrał pięć meczów w piątoligowych rezerwach. W celu poszukiwania minut już zimą zmienił barwy, trafiając na wypożyczenie do końca sezonu. Kierunek, który obrał był jednak dość kontrowersyjny, bowiem dołączył do izraelskiego FC Ashdod. Kraj ten jest bowiem oskarżany przez ONZ-owskie agencje, organizacje na rzecz praw człowieka, czy licznych ekspertów o ludobójstwo w Strefie Gazy.

Został wykupiony, podpisał kilkuletni kontrakt

Kiedy Niemczycki trafił do FC Ashdod, klub znajdował się w dramatycznej sytuacji, bowiem zajmował przedostatnie miejsce w tabeli ze stratą sześciu punktów do bezpiecznej strefy. Na koniec sezonu zasadniczego „Delfiny” dalej zajmowały przedostatnie miejsce, lecz strata do bezpiecznej strefy wynosiła już tylko punkt. W sześciu pozostałych meczach sezonu zasadniczego Ashdod zdobyło osiem punktów i po trzech miesiącach wydostało się ze strefy spadkowej. Pod kreskę już nie wróciło, bowiem w siedmiu meczach grupy spadkowej zdobyło 12 punktów.

Od momentu przenosin do Izraela Niemczycki zagrał we wszystkich możliwych 14 meczach – 13 ligowych i jednym w krajowym pucharze. 18 razy musiał wyciągać piłkę z siatki, a dwukrotnie zachował czyste konto. Choć liczby te na pierwszy rzut oka nie muszą prezentować się okazale, władze klubu były na tyle zadowolone z jego występów, że zdecydowano się wykupić go z drugoligowego Darmstadt. 25-letni golkiper związał się z Ashdod kontraktem do czerwca 2028 roku.

– Karol (…) szybko stał się jednym z najbardziej pożądanych bramkarzy w lidze [izraelskiej – przyp. red.] po tym, jak odegrał kluczową rolę w niesamowitej drodze drużyny do utrzymania się w ekstraklasie – czytamy w informującym o wykupieniu Niemczyckiego komunikacie.

– Od momentu przybycia do Aszdodu zostałem ciepło i czule przyjęty, a klub obdarzył mnie dużym wsparciem i zaufaniem. Jestem szczęśliwy i dumny, że osiągnęliśmy cel, który sobie wyznaczyłem po przybyciu – utrzymać drużynę w lidze. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego sezonu. Do zobaczenia wkrótce na boisku – skomentował w klubowych mediach polski golkiper swój transfer.

Obchodzący w 2025 roku dopiero 26-lecie istnienia Ashdod zaledwie jeden sezon w swojej historii spędził poza izraelską ekstraklasą – 2015/16. Rozgrywki 2025/26 będą dla „Delfinów” już 26-tymi na najwyższym poziomie.

fot. PressFocus