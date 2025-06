Liverpool pobije swój rekord transferowy na niemiecką perełkę. Jest porozumienie między stronami!

Mamy w końcu słynne „Here we go!” z uwagi na transfer na linii Bayer Leverkusen – Florian Wirtz – Liverpool. Długie negocjacje dobiegły końca i „The Reds” dopięli swego, osiągając pełne porozumienie z mistrzem Niemiec 2024 w sprawie jednego z największych talentów ostatnich kilkunastu lat w światowej piłce. Niemiec ustanowi nowy rekord transferowy w historii ligi angielskiej, swego nowego klubu, a także swojego narodu.

Liverpool dogadał się z Bayerem

Na przestrzeni ostatnich tygodni, a nawet miesięcy, ważyły się dalsze losy Floriana Wirtza, który jest postrzegany przez licznych ekspertów jako zdobywca Złotej Piłki w przyszłości. Choć Niemiec nieoficjalnie miał być „jedną nogą” w Bayernie Monachium, to ostatecznie pomocnik nie zdecydował się na przeprowadzkę na Allianz Arenę, co wynikło chociażby z nieustannych publicznych nacisków ze strony „Bawarczyków”. Piłkarz był zmęczony medialnymi pogłoskami niepodpartymi prawdą.

Vincent Kompany również nie był w stanie przekonać piłkarza. Co innego trener „The Reds” Arne Slot, który wykonał dogłębną analizę taktyczną piłkarza z Niemiec i zaprezentował mu swój własny pomysł na wykorzystanie go w potencjalnej nowej drużynie. Wirtzowi miały też spodobać się budynki treningowe, które Liverpool ma całkiem nowe. To właśnie klub z Merseyside wkrótce będzie nowym pracodawcą utalentowanego zawodnika, który może pochwalić się niezwykle bogatym wachlarzem umiejętności. Negocjacje na linii Liverpool oraz Bayer 04 trwały od wielu dni, ale teraz wszystko jest już jasne!

Liczne źródła z Florianem Plettenbergiem oraz Fabrizio Romano na czele zgodnie informują, że wszystkie zaangażowane strony osiągnęły pełne porozumienie w sprawie letniego transferu młodego pomocnika. Koniec końców „Aptekarze” także będą mieli nowy rekord sprzedażowy – do tej pory wynosił on 80 milionów euro, a jego autorem był Kai Havertz. Wiadomo na pewno, że bazowa kwota (a nie znamy jeszcze dokładnej cyfry) może oscylować w granicy 110-120 milionów euro. Kwota już z bonusami zawartymi w umowie ma wynieść około 150 milionów euro.

Wkrótce Florian Wirtz przejdzie niezbędne badania medyczne, po czym podpisze pięcioletni kontrakt i zostanie ogłoszony nowym piłkarzem „The Reds”. Warto przy okazji wspomnieć, że Liverpool pobije tym samym nie tylko transferowy rekord w historii klubu, ale i również w historii całej Premier League – ten dzierży Enzo Fernandez, który kosztował Chelsea ok. 120 milionów euro. Jeżeli aktywują się wszystkie bonusy, na domiar wszystkiego będzie to najdroższa sprzedaż w historii całej niemieckiej Bundesligi. Dotychczasowy rekord to 135 milionów euro zapłacone przez Barcelonę za Ousmane’a Dembele.

Florian Wirtz i jego droga na szczyt

Nowy piłkarz za którego warunki transferu uzgodnił Liverpool swoje pierwsze ważne kroki w świecie piłki zaczął stawiać w młodzieżówce Kolonii, po czym zimą 2020 został sprowadzony do Bayeru 04 Leverkusen, co też wywołało wielkie zamieszanie w niemieckim świecie piłki nożnej i znacząco popsuło relacje obu klubów – jako że do tego momentu 1. FC Koeln oraz „Aptekarze” mieli niepisaną zasadę, aby nie podbierać sobie utalentowanych graczy…

Po zaledwie pół roku gry w zespole U-19, Florian został wprowadzony do pierwszego zespołu wicemistrzów Niemiec, stopniowo budując swoją markę i stając się jednym z TOP 3 najlepszych piłkarzy Bundesligi w przeciągu ostatnich lat. Mimo swojego młodego wieku, Wirtz może pochwalić się już pokaźnym dorobkiem – w samej tylko niemieckiej Bundeslidze w 140 meczach o stawkę zdobył 35 goli oraz zanotował 47 asyst. Jak z kolei prezentują się jego liczby w Bayerze? Odpowiedź znajdziecie poniżej:

197 meczów

57 goli

65 asyst

mistrz Niemiec

Puchar Niemiec

Superpuchar Niemiec

fot. PressFocus