Olympique Marsylia z pierwszym letnim zakupem. Ligowy rywal bez kwoty odstępnego

We Francji Olympique Marsylia ponownie nic nie wygrał, za to ich odwieczny rywal z Paryża – potrójną koronę. Lata świetności klub ze Stade Velodrome ma już dawno za sobą i próbuje wszelkich sposobów, jak za dawnych lat, aby znów zaznać smak zwycięstwa. „Les Olympiens” postanowili więc ograbić ligowego rywala ze zdolnego pomocnika. Mało kto zdaje sobie sprawę, ale ma on w CV seniorskie występy w naprawdę mocnej reprezentacji.

Olympique Marsylia działa – pierwszy efekt prac stał się faktem

Klub prowadzony przez nowego trenera Roberto De Zerbiego – Olympique Marsylia zajął w minionym sezonie drugą lokatę. Można by rzec, że „Les Olympiens” okazali się najlepszymi z reszty bowiem, gdy PSG zaklepało sobie tytuł nie miało jeszcze ligowej porażki – byli jednym słowem bezkonkurencyjni. Dopiero jednak pod koniec sezonu marsylczycy mogli na spokojnie celebrować udane rozgrywki. Czas w okolicach lutego aż do połowy kwietnia nie był udany, a obfity w porażki. W trakcie sezonu odpadli w 1/64 Pucharu Francji, co powodem do dumy nie jest.

Nadal nie wiadomo co dalej z przyszłością w klubie Ismaela Bennacera. Olympique Marsylia nie zdecydował się wykupić Algierczyka od razu po sezonie, prawdopodobnie z uwagi na chęć wywalczenia obniżki ceny wykupu. Nie wiadomo jeszcze czy Milan się zgodzi na propozycję marsylczyków. Ciężko też być pewnym klubu w jakim będzie na starcie sezonu Adrien Rabiot, który ma duże szanse dołączyć do mediolańczyków, z racji świetnej przed laty współpracy z Massimiliano Allegrim, którego Milan zatrudnił.

Znany jest już za to piłkarz, który na pewno będzie występował na pozycji w środku pola. To czterokrotny reprezentant Anglii, Angel Gomes. Były wychowanek Manchesteru United, który wypłynął na szerokie wody na dobre we francuskim LOSC Lille, zagrał dla klubu z Old Trafford pięciokrotnie. Był pierwszym urodzonym po 1 stycznia 2000 roku zawodnikiem, który zagrał dla „Czerwonych Diabłów” . Co warto wspomnieć – w ww. meczu z Marsylią w Pucharze Francji trafił przeciwko (jak się okazało) przyszłej drużynie w serii rzutów karnych. W klubie ze Stade Velodrome podpisał trzyletni kontrakt.

Anglik ma też roczne doświadczenie z Boavisty, która w pewnym czasie była klubem partnerskim Lille. Nie wywalczył bowiem w składzie „Les Dogues” od razu. 24-latek bramkowo zagrał tam najlepszy sezon w karierze – 30 spotkań, sześć trafień i trzy asysty. Olympique Marsylia ma póki co zaplanowane dwa letnie sparingi. Zgodnie z nimi, OM rozpocznie sezon 26 lipca od domowego meczu z katarską Al-Jazirą. Trzy dni później rywalem będzie Valencia CF.

Fot. PressFocus