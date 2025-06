Polki z awansem w rankingu FIFA. Wyprzedziły Rosję i wyrównały swój najlepszy wynik

W ostatniej przed mistrzostwami Europy kobiet – na których reprezentantki Polski zadebiutują – aktualizacji rankingu FIFA „Biało-Czerwone” zaliczyły awans. Podopieczne Niny Patalon wyprzedziły zawieszoną od ponad trzech lat Rosję i wyrównały swoje najlepsze w tym zestawieniu miejsce, które po raz ostatni zajęły półtorej dekady temu.

Polki w znakomitej formie przed EURO

W pierwszej połowie lipca tego roku po raz pierwszy w historii zobaczymy reprezentację Polski na mistrzostwach Europy kobiet. Podopieczne Niny Patalon czeka w Szwajcarii niezwykle trudna rywalizacja, bowiem trafiły one do grupy śmierci. „Biało-Czerwone” mierzyć się będą z wicemistrzyniami ostatniego EURO – Niemkami, brązowymi medalistkami ostatniego mundialu – Szwedkami oraz Dunkami, które na ostatnim mundialu po raz pierwszy od 28 lat wyszły z grupy. Dotarły do 1/8 finału, gdzie uległy gospodyniom turnieju – Australijkom (0:2).

Spośród wszystkich 16 uczestniczek tegorocznego EURO tylko Szwedzki przystąpią do tego turnieju z dłuższą serią bez porażki od Polek. Piłkarki ze Skandynawii nie przegrały żadnego z 11 ostatnich meczów, z kolei „Biało-Czerwone” mają za serię 10 meczów bez porażki. Jednak „Niebiesko-żółte” w tym czasie zaliczyły siedem remisów, a Polki tylko jeden. Oczywiście, należy pamiętać, że Szwedzki rywalizowały w dywizji A Ligi Narodów, podczas gdy drużyna Niny Patalon w dywizji B, choć w następnej edycji LN mierzyć się będą w najwyższej dywizji.

Wyrównany najlepszy wynik w rankingu FIFA

Tak znakomite wyniki sprawiły, że Polki jako jedyne spośród naszej grupy na EURO awansowały w rankingu FIFA. Z kolei wszystkie trzy rywalki „Biało-Czerwonych” utrzymały miejsce, które zajęły podczas ostatniej aktualizacji rankingu z dn. 6 marca. Niemki dalej zajmują miejsce na najniższym stopniu, Szwedzki wciąż są szóste, a Dunki dwunaste. Względem ostatniej aktualizacji sprzed trzech miesięcy zespół Niny Patalon awansował o jedno miejsce, zamieniając się pozycjami z zawieszonymi od trzech lat Rosjankami.

Do mistrzostw Europy Polki przystąpią z 27. miejsca w rankingu FIFA, co jest wyrównaniem ich najlepszego wyniku w tym zestawieniu. W 22-letniej historii kobiecego rankingu FIFA „Biało-Czerwone” siedmiokrotnie zajmowały 27. miejsce – po raz pierwszy po aktualizacji z grudnia 2005 roku, a po raz ostatni po aktualizacji w maju 2010 roku. Z grona 16 uczestniczek tegorocznych mistrzostw Europy tylko Walijki przystąpią do turnieju z niższego miejsca w rankingu FIFA od Polek – 30-ego.

Wyspiarki to zresztą jedyne obok „Biało-Czerwonych” debiutantek na tegorocznym EURO. Pierwszy w historii mecz naszej kobiecej kadry na turnieju tej rangi miejsce mieć będzie w piątek 4 lipca. Tego dnia o godzinie 21:00 Polki zmierzą na stadionie St. Gallen z Niemkami. Cztery dni później o tej samej porze, ale już na obiekcie FC Basel, zespół Niny Patalon czeka rywalizacja ze Szwedkami. Po kolejnych czterech dniach, również o tej samej godzinie, nasze reprezentantki na zakończenie zmagań w fazie grupowej zagrają w Lucernie z Dunkami.

Przed wylotem do Szwajcarii Polki czeka jeszcze jeden sprawdzian. Tydzień przed „meczem otwarcia” z Niemkami „Biało-Czerwone” podejmą towarzysko Ukrainki, które na tegorocznym EURO grać nie będą. To spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Lato w Mielcu i odbędzie się w piątek 27 czerwca o godzinie 15:30.

fot. PressFocus